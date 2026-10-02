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Право

Изменились правила организации профобучения

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:51 Фото: primeminister.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 28 сентября 2026 года внесены изменения в Правила организации и финансирования профессионального обучения, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "профессиональное обучение" – процесс приобретения, обновления или расширения профессиональных знаний, умений и навыков, а также получения новых профессий (специальностей) в целях профессионального развития, осуществляемый в форме профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

Также уточняется, что карьерный центр в течение 10 рабочих дней со дня завершения сбора заявок рассматривает заявки на предмет соответствия критериям отбора работодателей.

По итогам проведенной работы карьерный центр в течение трех рабочих дней формирует единый перечень работодателей и направляет в районную (городскую) комиссию по вопросам занятости населения для рассмотрения и утверждения.

Стоимость обучения в организациях образования устанавливается ежегодно региональной комиссией по вопросам занятости населения по представлению управления образования столицы, области, города республиканского значения и РПП.

Стоимость обучения на рабочем месте устанавливается ежегодно региональной комиссией по представлению РПП и управления образования столицы, области, города республиканского значения.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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