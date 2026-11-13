Обновлены правила заключения договора ГЧП в сфере здравоохранения

Приказом министра здравоохранения от 5 ноября 2026 года внесены изменения в Правила определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Определение частного партнера в области здравоохранения осуществляется следующими способами:

конкурса;

прямых переговоров.

Инициативы по развитию ГЧП в области здравоохранения носят публичный характер и реализуются в соответствии с региональными перспективными планами развития инфраструктуры здравоохранения.

Указывается, что по проектам ГЧП особой значимости, предусматривающим создание и эксплуатацию объектов здравоохранения, к потенциальным частным партнерам или учредителям (участникам) нового юридического лица (консорциума), учрежденного в целях реализации проекта, предъявляется дополнительное (специальное) квалификационное требование о наличии опыта по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения у них или у юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия) которых принадлежит потенциальному частному партнеру или учредителям (участникам, акционерам) потенциального частного партнера.

Организатор конкурса или прямых переговоров доводит до соответствующего регионального филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" информацию по принятым государственным обязательствам в части гарантированных объемов потребления медицинских услуг, стоимости тарифов на срок заключения договора ГЧП (минимальные или максимальные значения), условия по требуемым услугам и тарифам по планируемым проектам ГЧП.

Договор ГЧП, предусматривающий поставку медицинского оборудования, должен содержать условия, предусмотренные статьей 46 Закона, а также:

обязанности частного партнера по обеспечению исполнения договора персоналом соответствующей квалификации и организации обучения сотрудников государственного партнера по использованию медицинской техники;

порядок мониторинга исполнения договора и требования к интеграции поставляемого медицинского оборудования с медицинскими цифровыми системами организаций здравоохранения, если такая интеграция предусмотрена техническими требованиями ГЧП;

обязанности частного партнера по обеспечению технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования на территории РК, в том числе с привлечением сервисных центров;

обязательное заключение договора страхования объекта ГЧП на весь период реализации проекта ГЧП с определением страхователя, страховых рисков, сумм, сроков и иных условий страхования;

условия гарантийного обслуживания, включая перечень гарантийных случаев и сроки устранения неисправностей, а также порядок определения стоимости ремонтных работ и запасных частей, не покрываемых гарантийными обязательствами.

Договор ГЧП, предусматривающий создание и эксплуатацию объектов здравоохранения, должен содержать условия, предусмотренные статьей 46 Закона.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2026 года.