Внесены изменения в госстандарты по уровням образования в здравоохранении

Приказом и. о. министра здравоохранения от 15 сентября 2026 года внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты по уровням образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, в государственном общеобязательном стандарте послесреднего образования говорится, что для формирования базовых компетенций организация послесреднего образования предусматривает изучение базовых модулей. Базовые компетенции направлены на формирование здорового образа жизни и совершенствование физических качеств, социализацию и адаптацию в обществе и трудовом коллективе, развитие чувств патриотизма и национального самосознания, приобретение навыков предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, применение цифровых технологий в профессиональной деятельности.

Образовательные программы послесреднего образования предусматривают изучение следующих базовых модулей:

развитие и совершенствование физических качеств;

применение цифровых технологий;

применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе;

применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности.

В государственном общеобязательном стандарте послевузовского образования уточняется:

ОВПО, НООЗ обеспечивает достаточную материально-техническую базу для преподавателей и врачей-резидентов, позволяющую обеспечить адекватное выполнение образовательной программы, эффективное использование клинических баз, кадровых, образовательных, цифровых ресурсов в целях подготовки врачей специалистов, уделяя должное внимание функциям медицинского обслуживания, вовлекая во все виды медицинской деятельности – включая дежурства – в рамках соответствующей подготовки, согласно стандартному графику рабочего времени.

Условия предоставления медицинских услуг и ответственность врачей-резидентов определяют и доводят до сведения всех сторон.

Врач-резидент работает под руководством наставника на базах резидентуры в течении цикла дисциплины или модуля с регулярной оценкой и обратной связью. По завершении цикла дисциплины и (или) модуля обучающийся аттестуется в порядке, установленном ОВПО, НООЗ.

Наставник назначается из числа квалифицированных специалистов практического здравоохранения, работающих на базах резидентуры, имеющих стаж по соответствующей специальности не менее 5 лет.

Регламент работы и порядок закрепления наставника определяется базой резидентуры самостоятельно по согласованию с ОВПО, НООЗ.

Вместе с тем в новой редакции изложены базовые и профессиональные компетенции выпускников программ технического и профессионального образования по специальностям и квалификациям.

Приказ вводится в действие с октября 2026 года.