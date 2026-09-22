#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
448.44
514.81
5.33
Право

Внесены изменения в госстандарты по уровням образования в здравоохранении

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и. о. министра здравоохранения от 15 сентября 2026 года внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты по уровням образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, в государственном общеобязательном стандарте послесреднего образования говорится, что для формирования базовых компетенций организация послесреднего образования предусматривает изучение базовых модулей. Базовые компетенции направлены на формирование здорового образа жизни и совершенствование физических качеств, социализацию и адаптацию в обществе и трудовом коллективе, развитие чувств патриотизма и национального самосознания, приобретение навыков предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, применение цифровых технологий в профессиональной деятельности.

Образовательные программы послесреднего образования предусматривают изучение следующих базовых модулей:

  • развитие и совершенствование физических качеств;
  • применение цифровых технологий;
  • применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе;
  • применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности.

В государственном общеобязательном стандарте послевузовского образования уточняется:

  • ОВПО, НООЗ обеспечивает достаточную материально-техническую базу для преподавателей и врачей-резидентов, позволяющую обеспечить адекватное выполнение образовательной программы, эффективное использование клинических баз, кадровых, образовательных, цифровых ресурсов в целях подготовки врачей специалистов, уделяя должное внимание функциям медицинского обслуживания, вовлекая во все виды медицинской деятельности – включая дежурства – в рамках соответствующей подготовки, согласно стандартному графику рабочего времени.

Условия предоставления медицинских услуг и ответственность врачей-резидентов определяют и доводят до сведения всех сторон.

Врач-резидент работает под руководством наставника на базах резидентуры в течении цикла дисциплины или модуля с регулярной оценкой и обратной связью. По завершении цикла дисциплины и (или) модуля обучающийся аттестуется в порядке, установленном ОВПО, НООЗ.

Наставник назначается из числа квалифицированных специалистов практического здравоохранения, работающих на базах резидентуры, имеющих стаж по соответствующей специальности не менее 5 лет.

Регламент работы и порядок закрепления наставника определяется базой резидентуры самостоятельно по согласованию с ОВПО, НООЗ.

Вместе с тем в новой редакции изложены базовые и профессиональные компетенции выпускников программ технического и профессионального образования по специальностям и квалификациям.

Приказ вводится в действие с октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
15:01, Сегодня
Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей обновлены
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
12:24, 14 мая 2026
Стандарты высшего и послевузовского образования: внесены изменения
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
11:54, 16 октября 2025
Образовательные программы в колледжах: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чесноков на тренировке сборной РК
15:32, Сегодня
КФФ выступила с заявлением из-за травм Касыма и Чеснокова и пропуска матчей сборной РК
Казахстан - Китай, баскетбол 3х3 на Азиаде-2026
15:20, Сегодня
Женская сборная Казахстана по баскетболу 3х3 проиграла Китаю на Азиаде-2026
Команда Казахстана по eFootball проиграла второй матч к ряду на Азиатских играх в Японии
15:11, Сегодня
Команда Казахстана по eFootball проиграла второй матч подряд на Азиатских играх-2026
Женская сборная Казахстана по теннису перед матчем с Испанией в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
15:07, Сегодня
"Всё возможное, чтобы добиться победы": Казахстан завтра сыграет в Кубке Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: