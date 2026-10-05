Строительство объектов по уровням ответственности: внесены изменения

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 29 сентября 2026 года внесены изменения в Правила определения технической сложности строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уровень ответственности намеченного к строительству строительных объектов определяется заказчиком и подтверждается проектной организацией в процессе проектирования с учетом технической сложности строительных объектов.

Установленный уровень ответственности указывается в исходных материалах проекта строительства (общей пояснительной записке и соответствующих разделах проекта строительства), как техническая характеристика объекта.

При разработке проектов строительства, предусматривающего возведение комплекса новых зданий и сооружений или изменение существующего здания или сооружения (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт) уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. Для инженерных сетей и коммуникаций, уровень ответственности определяется по техническим характеристикам согласно Правил.

Кроме того, уточняется, что к строительным объектам первого (повышенного) уровня ответственности относятся:

объекты жилищно-гражданского назначения:

здания административных органов республиканского управления, здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей и объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и (или) требующих специальных охранных или антитеррористических мероприятий;

жилые и многофункциональные здания высотой 25 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

административно-бытовые здания и сооружения высотой 25 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

жилые и многофункциональные здания высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

административно-бытовые здания и сооружения высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену;

здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек;

спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек;

торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 1 200 человек;

здания предприятий бытового обслуживания 200 и более рабочих мест;

комплексы пожарных депо в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов);

здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 1 500 учащихся (включительно);

уникальные объекты строительства с конструктивными решениями и (или) конструкциями, в проекте строительства которых предусмотрена одна из следующих характеристик:

высота более 50 метров за исключением жилых и многофункциональных объектов;

пролеты более 50 метров за исключением производственных объектов;

наличие консоли более чем 15 метров;

заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более 10 метров или числом подземных этажей более двух;

наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств или требуется разработка специальных технических условий на проектирование и строительство;

объекты учреждений уголовно-исполнительной системы, включая следственные изоляторы, исправительные колонии, тюрьмы, с объектами инфраструктуры (объекты медицинского обслуживания, производственные комплексы и другие объекты).

К строительным объектам второго (нормального) уровня ответственности относятся:

объекты жилищно-гражданского назначения:

жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

административно-бытовые здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

жилые и многофункциональные здания от 6 до 12 этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

административно-бытовые здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно);

гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью более 50 мест;

здания детских дошкольных учреждений;

здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек;

спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 человек (включительно);

торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 800 до 1200 человек (включительно);

здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест;

комплексы пожарных депо для районов с обычными геологическими условиями;

здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 50 детей;

здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 (включительно) до 1 500 учащихся;

здания высших и средних специальных учебных заведений вместимостью более 600 обучаемых (включительно), а также указанные здания с наличием учебных лабораторий и мастерских;

пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием более 10 единиц транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей более 5, подземных этажей более 2-х;

жилые здания и объекты соцкультбыта вахтовых поселков выше 3-х наземных этажей (включительно).

К строительным объектам третьего (пониженного) уровня ответственности относятся, в том числе:

прочие сооружения:

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением до 0,3 Мега Паскаль (включительно);

насосные станции и водозаборы производительностью до 500 метров кубических в сутки (включительно);

групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 миллиметров при выполнении бестраншейным способом;

обустройство водозаборных скважин и сооружений на них для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения;

наружные сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром до 350 миллиметров и сооружения на них;

наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 Мега Паскаль условным (внутренним) диаметром до 300 миллиметров (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек;

антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 45 метров (включительно);

линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением до 35 кило Вольт (включительно);

сети электроснабжения с установленной мощностью свыше 200 Киловатт для субъектов предпринимательства;

линейно-кабельные сооружения зоновой и местной сети линии связи;

автомобильные дороги IV и V категории и сооружения на них;

благоустройство и озеленение территории застройки населенных пунктов, включая:

инженерную подготовку территории;

электроснабжение и наружное электроосвещение;

системы местного водоснабжения (в том числе поливочного) и водоотведения;

малые архитектурные формы и элементы декоративно-художественных строений;

дорожные покрытия проездов и пешеходных дорожек;

детские игровые площадки и аттракционы;

парковые строения и водные сооружения;

индивидуальные жилые дома не выше двух этажей;

хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ (обществ);

внутриплощадочные линии связи;

территория приусадебных и дачных участков, без изменения действующих инженерных сетей;

мобильные комплексы контейнерного, блочного и модульного исполнения, а также одноэтажных зданий (сооружений) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимых из сборно-разборных конструкций;

здания или сооружения временного, сезонного или вспомогательного назначения (склады и хранилища (пролетом до 6 метров, высотой до 7 метров и площадью до 2000 квадратных метров включительно), требующие особых условий для хранения товаров и материалов), не опасных по пожару, взрыву, газу, химически агрессивным, ядовитым и токсичным веществам, теплиц, парников, павильонов;

временные строения жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных работ и отгонного животноводства;

автостоянки открытого типа на количество автомашин не более пятидесяти единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины;

линейные инженерные сети и сооружения на них, при разработке проекта капитального ремонта, не требующий изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра труб;

открытые спортивные площадки, тротуары, мощение вокруг зданий (сооружений);

единицы технологического или инженерного оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс и которые не требуют реконструкции или перепрофилирования предприятия (цеха);

инженерных сетей при разработке проекта их защиты от электрокоррозии;

отдельно стоящие одноэтажные здания (сооружения) для размещения объектов индивидуального предпринимательства общей площадью до 20 квадратных метров;

отдельные жилых и нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), при их реконструкции (перепланировка, переоборудование, перепрофилирование) не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанная с какими-либо изменениями несущих конструкций, инженерных систем и коммуникаций, не ухудшающая архитектурно-эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не оказывающая вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации;

отдельные помещения непроизводственного назначения при перепланировке (переоборудовании), осуществляемой (осуществляемое) в существующих зданиях и не требующая (не требующее) изменения несущих конструкций;

сети электроснабжения с установленной мощностью до 200 кВт (Киловатт) для субъектов предпринимательства;

сети водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа;

внутриплощадочные сети и монтаж внутридомовых систем газоснабжения бытового назначения индивидуальных жилых домов;

приобъектная территория (земельный участок на территории конкретного объекта) при разработке отдельного проекта благоустройства без конструктивных решений;

строительство сооружений связи, освещения, ограждений и подобных сооружений высотой до 9 метров.

Приказ вводится в действие с 13 октября, за исключением ряда абзацев.