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Право

Строительство объектов по уровням ответственности: внесены изменения

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:27 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 29 сентября 2026 года внесены изменения в Правила определения технической сложности строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уровень ответственности намеченного к строительству строительных объектов определяется заказчиком и подтверждается проектной организацией в процессе проектирования с учетом технической сложности строительных объектов.

Установленный уровень ответственности указывается в исходных материалах проекта строительства (общей пояснительной записке и соответствующих разделах проекта строительства), как техническая характеристика объекта.

При разработке проектов строительства, предусматривающего возведение комплекса новых зданий и сооружений или изменение существующего здания или сооружения (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт) уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. Для инженерных сетей и коммуникаций, уровень ответственности определяется по техническим характеристикам согласно Правил.

Кроме того, уточняется, что к строительным объектам первого (повышенного) уровня ответственности относятся:

объекты жилищно-гражданского назначения:

  • здания административных органов республиканского управления, здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей и объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и (или) требующих специальных охранных или антитеррористических мероприятий;
  • жилые и многофункциональные здания высотой 25 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;
  • административно-бытовые здания и сооружения высотой 25 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;
  • жилые и многофункциональные здания высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
  • административно-бытовые здания и сооружения высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
  • объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену;
  • здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек;
  • спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек;
  • торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 1 200 человек;
  • здания предприятий бытового обслуживания 200 и более рабочих мест;
  • комплексы пожарных депо в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов);
  • здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 1 500 учащихся (включительно);
  • уникальные объекты строительства с конструктивными решениями и (или) конструкциями, в проекте строительства которых предусмотрена одна из следующих характеристик:
  • высота более 50 метров за исключением жилых и многофункциональных объектов;
  • пролеты более 50 метров за исключением производственных объектов;
  • наличие консоли более чем 15 метров;
  • заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более 10 метров или числом подземных этажей более двух;
  • наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств или требуется разработка специальных технических условий на проектирование и строительство;
  • объекты учреждений уголовно-исполнительной системы, включая следственные изоляторы, исправительные колонии, тюрьмы, с объектами инфраструктуры (объекты медицинского обслуживания, производственные комплексы и другие объекты).

К строительным объектам второго (нормального) уровня ответственности относятся:

объекты жилищно-гражданского назначения:

  • жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;
  • административно-бытовые здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;
  • жилые и многофункциональные здания от 6 до 12 этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
  • административно-бытовые здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
  • объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно);
  • гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью более 50 мест;
  • здания детских дошкольных учреждений;
  • здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек;
  • спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 человек (включительно);
  • торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 800 до 1200 человек (включительно);
  • здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест;
  • комплексы пожарных депо для районов с обычными геологическими условиями;
  • здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 50 детей;
  • здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 (включительно) до 1 500 учащихся;
  • здания высших и средних специальных учебных заведений вместимостью более 600 обучаемых (включительно), а также указанные здания с наличием учебных лабораторий и мастерских;
  • пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием более 10 единиц транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей более 5, подземных этажей более 2-х;
  • жилые здания и объекты соцкультбыта вахтовых поселков выше 3-х наземных этажей (включительно).

К строительным объектам третьего (пониженного) уровня ответственности относятся, в том числе:

прочие сооружения:

  • объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением до 0,3 Мега Паскаль (включительно);
  • насосные станции и водозаборы производительностью до 500 метров кубических в сутки (включительно);
  • групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 миллиметров при выполнении бестраншейным способом;
  • обустройство водозаборных скважин и сооружений на них для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения;
  • наружные сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром до 350 миллиметров и сооружения на них;
  • наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 Мега Паскаль условным (внутренним) диаметром до 300 миллиметров (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек;
  • антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 45 метров (включительно);
  • линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением до 35 кило Вольт (включительно);
  • сети электроснабжения с установленной мощностью свыше 200 Киловатт для субъектов предпринимательства;
  • линейно-кабельные сооружения зоновой и местной сети линии связи;
  • автомобильные дороги IV и V категории и сооружения на них;
  • благоустройство и озеленение территории застройки населенных пунктов, включая:
  • инженерную подготовку территории;
  • электроснабжение и наружное электроосвещение;
  • системы местного водоснабжения (в том числе поливочного) и водоотведения;
  • малые архитектурные формы и элементы декоративно-художественных строений;
  • дорожные покрытия проездов и пешеходных дорожек;
  • детские игровые площадки и аттракционы;
  • парковые строения и водные сооружения;
  • индивидуальные жилые дома не выше двух этажей;
  • хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ (обществ);
  • внутриплощадочные линии связи;
  • территория приусадебных и дачных участков, без изменения действующих инженерных сетей;
  • мобильные комплексы контейнерного, блочного и модульного исполнения, а также одноэтажных зданий (сооружений) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимых из сборно-разборных конструкций;
  • здания или сооружения временного, сезонного или вспомогательного назначения (склады и хранилища (пролетом до 6 метров, высотой до 7 метров и площадью до 2000 квадратных метров включительно), требующие особых условий для хранения товаров и материалов), не опасных по пожару, взрыву, газу, химически агрессивным, ядовитым и токсичным веществам, теплиц, парников, павильонов;
  • временные строения жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных работ и отгонного животноводства;
  • автостоянки открытого типа на количество автомашин не более пятидесяти единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины;
  • линейные инженерные сети и сооружения на них, при разработке проекта капитального ремонта, не требующий изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра труб;
  • открытые спортивные площадки, тротуары, мощение вокруг зданий (сооружений);
  • единицы технологического или инженерного оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс и которые не требуют реконструкции или перепрофилирования предприятия (цеха);
  • инженерных сетей при разработке проекта их защиты от электрокоррозии;
  • отдельно стоящие одноэтажные здания (сооружения) для размещения объектов индивидуального предпринимательства общей площадью до 20 квадратных метров;
  • отдельные жилых и нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), при их реконструкции (перепланировка, переоборудование, перепрофилирование) не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанная с какими-либо изменениями несущих конструкций, инженерных систем и коммуникаций, не ухудшающая архитектурно-эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не оказывающая вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации;
  • отдельные помещения непроизводственного назначения при перепланировке (переоборудовании), осуществляемой (осуществляемое) в существующих зданиях и не требующая (не требующее) изменения несущих конструкций;
  • сети электроснабжения с установленной мощностью до 200 кВт (Киловатт) для субъектов предпринимательства;
  • сети водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа;
  • внутриплощадочные сети и монтаж внутридомовых систем газоснабжения бытового назначения индивидуальных жилых домов;
  • приобъектная территория (земельный участок на территории конкретного объекта) при разработке отдельного проекта благоустройства без конструктивных решений;
  • строительство сооружений связи, освещения, ограждений и подобных сооружений высотой до 9 метров.

Приказ вводится в действие с 13 октября, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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