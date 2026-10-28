Признание строительного объекта аварийным и подлежащим сносу: изменились правила

Министр промышленности и строительства приказом от 21 октября 2026 года внес изменения в Правила и основания признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены некоторые понятия в документе.

Так, говорится, что проектная документация – совокупность текстовых и графических документов, создаваемых в ходе проектирования, которая включает:

проекты благоустройства и озеленения . Проекты благоустройства и озеленения могут быть в составе проекта строительства;

. Проекты благоустройства и озеленения могут быть в составе проекта строительства; градостроительные проекты – проекты, содержащие решения комплексного градостроительного планирования организации, развития и застройки территорий и населенных пунктов или их частей (генеральная схема организации территории РК, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов (схемы развития и застройки населенных пунктов), проекты детальной планировки);

– проекты, содержащие решения комплексного градостроительного планирования организации, развития и застройки территорий и населенных пунктов или их частей (генеральная схема организации территории РК, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов (схемы развития и застройки населенных пунктов), проекты детальной планировки); проект строительства – проектно-сметная документация, отвечающая соответствующим требованиям настоящего Кодекса, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации и постутилизации строительных объектов;

– проектно-сметная документация, отвечающая соответствующим требованиям настоящего Кодекса, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации и постутилизации строительных объектов; архитектурный проект – проект возведения строительного объекта (монумента), в проектировании которого необходимо участие архитектора.

Уточняется, что Межведомственная комиссия формируется из представителей уполномоченного государственного органа, местного исполнительного органа, а также при необходимости представителей уполномоченных органов в сфере гражданской защиты, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных государственных органов в пределах их компетенции.

Принятый административный акт о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется собственнику строительного объекта в письменной форме одним из следующих способов:

вручение под подпись;

отправка почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

направление в форме электронного документа через официальные государственные информационные системы;

размещение на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2026 года.