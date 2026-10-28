Признание строительного объекта аварийным и подлежащим сносу: изменились правила
В частности, в новой редакции изложены некоторые понятия в документе.
Так, говорится, что проектная документация – совокупность текстовых и графических документов, создаваемых в ходе проектирования, которая включает:
- проекты благоустройства и озеленения. Проекты благоустройства и озеленения могут быть в составе проекта строительства;
- градостроительные проекты – проекты, содержащие решения комплексного градостроительного планирования организации, развития и застройки территорий и населенных пунктов или их частей (генеральная схема организации территории РК, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов (схемы развития и застройки населенных пунктов), проекты детальной планировки);
- проект строительства – проектно-сметная документация, отвечающая соответствующим требованиям настоящего Кодекса, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации и постутилизации строительных объектов;
- архитектурный проект – проект возведения строительного объекта (монумента), в проектировании которого необходимо участие архитектора.
Уточняется, что Межведомственная комиссия формируется из представителей уполномоченного государственного органа, местного исполнительного органа, а также при необходимости представителей уполномоченных органов в сфере гражданской защиты, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных государственных органов в пределах их компетенции.
Принятый административный акт о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется собственнику строительного объекта в письменной форме одним из следующих способов:
- вручение под подпись;
- отправка почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- направление в форме электронного документа через официальные государственные информационные системы;
- размещение на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа.
Приказ вводится в действие с 7 ноября 2026 года.