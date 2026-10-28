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Право

Признание строительного объекта аварийным и подлежащим сносу: изменились правила

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 10:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр промышленности и строительства приказом от 21 октября 2026 года внес изменения в Правила и основания признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены некоторые понятия в документе.

Так, говорится, что проектная документация – совокупность текстовых и графических документов, создаваемых в ходе проектирования, которая включает:

  • проекты благоустройства и озеленения. Проекты благоустройства и озеленения могут быть в составе проекта строительства;
  • градостроительные проекты – проекты, содержащие решения комплексного градостроительного планирования организации, развития и застройки территорий и населенных пунктов или их частей (генеральная схема организации территории РК, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов (схемы развития и застройки населенных пунктов), проекты детальной планировки);
  • проект строительства – проектно-сметная документация, отвечающая соответствующим требованиям настоящего Кодекса, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации и постутилизации строительных объектов;
  • архитектурный проект – проект возведения строительного объекта (монумента), в проектировании которого необходимо участие архитектора.

Уточняется, что Межведомственная комиссия формируется из представителей уполномоченного государственного органа, местного исполнительного органа, а также при необходимости представителей уполномоченных органов в сфере гражданской защиты, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных государственных органов в пределах их компетенции.

Принятый административный акт о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется собственнику строительного объекта в письменной форме одним из следующих способов:

  • вручение под подпись;
  • отправка почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
  • направление в форме электронного документа через официальные государственные информационные системы;
  • размещение на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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