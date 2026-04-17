Определение технической сложности строительных объектов: утверждены правила

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 10 апреля 2026 года утвердил Правила определения технической сложности строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Техническая сложность строительного объекта устанавливается в зависимости от уровня ответственности строительного объекта по степени технических требований к надежности и прочности оснований и конструкций в зависимости от функционального назначения строительного объекта, особенностей его несущих и ограждающих конструкций, количества этажей, сейсмической опасности или иных особых геологических, гидрогеологических, геотехнических условий места строительства.

Техническая сложность подразделяется на:

первый уровень ответственности – повышенный;

второй уровень ответственности – нормальный;

третий уровень ответственности – пониженный.

Уровень ответственности намеченного к строительству строительного объекта определяется заказчиком и подтверждается проектной организацией в процессе проектирования с учетом технической сложности строительных объектов.

Установленный уровень ответственности указывается в исходных материалах проекта строительства (общей пояснительной записке и соответствующих разделах проекта строительства), как техническая характеристика объекта.

К строительным объектам первого (повышенного) уровня ответственности относятся:

промышленные объекты, производственные здания и сооружения:

опасные производственные объекты, не указанные в настоящих Правилах, обладающие признаками, установленными статьей 70 и 71 закона "О гражданской защите", и идентифицируемые как таковые в соответствии с Правилами идентификации опасных производственных объектов;

объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, отходов);

здания и сооружения теплоэнергетики мощностью 150 Мега Ватт и выше;

центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой 100 метров и более;

производственные здания и сооружения с пролетом 100 метров и более и высотой 50 метров и более, и (или) с кранами грузоподъемностью 32 тонн и более.

объекты жилищно-гражданского назначения:

здания административных органов республиканского управления, здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей и объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и (или) требующих специальных охранных или антитеррористических мероприятий;

жилые и многофункциональные здания высотой 25 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

административно-бытовые здания и сооружения высотой 25 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

жилые и многофункциональные здания высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

административно-бытовые здания и сооружения высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену;

здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек;

спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек ;

торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 1 200 человек;

здания предприятий бытового обслуживания 200 и более рабочих мест;

комплексы пожарных депо в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов);

здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 1 500 учащихся;

уникальные объекты строительства с конструктивными решениями и (или) конструкциями, в проекте строительства которых предусмотрена одна из следующих характеристик:

высота более 50 метров за исключением жилых и многофункциональных объектов;

пролеты более 50 метров за исключением производственных объектов;

наличие консоли более чем 15 метров;

заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более 10 метров или числом подземных этажей более двух;

наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств или требуется разработка специальных технических условий на проектирование и строительство;

объекты учреждений уголовно-исполнительной системы, включая следственные изоляторы, исправительные колонии, тюрьмы, с объектами инфраструктуры (объекты медицинского обслуживания, производственные комплексы и другие объекты).

прочие сооружения:

резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью 10 000 метров кубических и более;

гидротехнические сооружения I и II классов;

подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа I, II и IIIа категории, устанавливаемые в соответствии с государственными нормативными документами в области проектирования;

объекты газораспределительных систем давлением свыше 1,2 Мега Паскаль;

магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы I и II класса;

магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 миллиметров и более и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 метров кубических в сутки и более;

магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 500 миллиметров и выше и сооружения на них;

телевизионные башни и антенно-мачтовые сооружения связи высотой 100 метров и более;

линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 220 кило Вольт;

автомобильные дороги категорий I и сооружения на них;

объекты дислокации подразделений пограничной службы (отделений, застав, комендатур);

магистральные дороги скоростного движения в пределах населенных пунктов, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения и сооружения на них;

магистральные железные дороги, строящиеся как единый комплекс;

мостовые сооружения длиной 100 метров и более на дорогах всех категорий;

тоннели железных и автомобильных дорог;

метрополитены;

аэропорты, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры;

речные и морские порты, за исключением специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;

объекты космической инфраструктуры, включая объекты по обеспечению их безопасности и инженерно-технической укрепленности;

объекты гражданской обороны;

полигоны твердо-бытовых отходов, объемом 100 тысяч тонн в год и более;

полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов I, II и III классов опасности;

типовые проекты, разрабатываемые уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (проектирование).

К строительным объектам второго (нормального) уровня ответственности относятся:

промышленные объекты, производственные здания и сооружения:

здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 Мега Ватт;

центральные узлы металлургических шахтных печей, вытяжные трубы высотой до 100 метров;

производственные объекты отраслей промышленности, включая производственно-хозяйственные сооружения (склады высотой свыше 2 этажей и площадью более 2000 квадратных метров и хранилища, требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам с общим пролетом от 12 метров (включительно) до 100 метров и (или) высотой от 12 метров (включительно) до 50 метров и (или) с кранами грузоподъемностью от 5 тонн (включительно) до 32 тонн;

многофункциональный комплекс силосного типа для приемки, очистки, сушки и длительного хранения больших объемов зерновых культур (элеватор);

зерносклады объемом хранения более 500 тонн (включительно);

животноводческие комплексы и фермы по производству молока, мясной продукции, племенные хозяйства, откормочные площадки количеством поголовья скота свыше 1500 (включительно), а также свиноводческие хозяйства количеством поголовья свыше 10000 (включительно);

птицеводческие фермы и комплексы количеством поголовья свыше 6 млн. голов/год (миллионов голов в год) (включительно);

тепличные комплексы площадью свыше 10 000 квадратных метров (включительно);

комбикормовые заводы и цеха объемом более 5 тонн в час (включительно);

объекты предприятия по убою скота и первичной переработке продуктов убоя более 10 тонн в смену (включительно);

скотомогильники (биотермические ямы), а также захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы;

молокоприемные и заготовительные пункты, в зависимости от их производственной мощности более 10 тонн в смену (включительно);

объекты по использованию возобновляемых источников энергии, за исключением солнечных электрических станций с мощностью менее 100 Мега Ватт (включительно) с электрическими сетями напряжением до 35 кило Вольт (включительно).

объекты жилищно-гражданского назначения:

жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

административно-бытовые здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

жилые и многофункциональные здания от 6 до 12 этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

административно-бытовые здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;

объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно);

гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью более 50 мест;

здания детских дошкольных учреждений;

здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек;

спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 человек (включительно);

торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 800 до 1200 человек (включительно);

здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест;

комплексы пожарных депо для районов с обычными геологическими условиями;

здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 50 детей;

здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 до 1 500 учащихся (включительно);

здания высших и средних специальных учебных заведений вместимостью более 600 обучаемых (включительно), а также указанные здания с наличием учебных лабораторий и мастерских;

пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием более 10 единиц транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей более 5, подземных этажей более 2;

жилые здания и объекты соцкультбыта вахтовых поселков выше 3 наземных этажей (включительно).

прочие сооружения:

автомобильная заправочная станция;

автомобильная газозаправочная станция;

резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 метров кубических;

гидротехнические сооружения III и IV классов;

подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа IIIб и IIIв категории, устанавливаемой в соответствии с государственными нормативными документами в области проектирования;

объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 Мега Паскаль (включительно);

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 Мега Паскаль до 1,2 Мега Паскаль (включительно);

магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы III и IV класса;

магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 миллиметров и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), насосные станции и водозаборы производительностью от 500 до 10 000 метров кубических в сутки;

групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 миллиметров и выше при выполнении бестраншейным способом;

магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром от 350 включительно до 500 миллиметров и сооружения на них;

наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 Мега Паскаль и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 миллиметров и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно);

линейно-кабельные сооружения магистральных линий связи, телевизионные башни высотой до 100 метров;

антенно-мачтовые сооружения связи высотой от 45 метров до 100 метров;

линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 35 до 220 кило Вольт (включительно);

автомобильные дороги II, III категории и сооружения на них;

автомобильные пункты пропуска;

мостовые сооружения длиной менее 100 метров на дорогах всех категорий;

улицы и дороги городов и сельских населенных пунктов, не указанные в пункте 4 настоящих Правил, внутренние и внешние автомобильные дороги промышленных предприятий и сооружения на них (за исключением мостовых сооружений);

объекты магистральной железнодорожной сети, реализуемые по отдельным проектам, а также подъездные и станционные пути;

полигоны твердо-бытовых отходов, объемом до 100 тысяч тонн в год;

полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов IV класса опасности;

территория земельного участка рекреационного назначения (сквер, парк, береговая зона) при разработке отдельного проекта благоустройства с конструктивными решениями (применяемых при устройстве оснований "стены в грунте).

К строительным объектам третьего (пониженного) уровня ответственности относятся:

промышленные объекты, производственные здания и сооружения:

производственные объекты отраслей промышленности, включая производственно-хозяйственные сооружения (склады высотой менее 2 этажей (включительно) и площадью менее 2000 квадратных метров (включительно) требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам общим пролетом менее 12 метров и (или) высотой менее 12 метров и (или) с кранами грузоподъемностью менее 5 тонн;

зерносклады объемом хранения менее 500 тонн;

животноводческие комплексы по производству молока, мясной продукции, животноводческие фермы, племенные хозяйства, откормочные площадки количеством поголовья скота до 1500 голов, а также свиноводческие хозяйства количеством поголовья до 10 000;

птицеводческие фермы и комплексы количеством поголовья до 6 миллионов голов в год;

тепличные комплексы площадью до 10 000 квадратных метров;

комбикормовые заводы и цеха объемом до 5 тонн в час;

объекты предприятия по убою скота и первичной переработке продуктов убоя до 10 тонн в смену;

молокоприемные и заготовительные пункты, в зависимости от их производственной мощности до 10 тонн в смену;

рыбохозяйственные технологические водоемы (рыбоводный пруд, рыбоводный бассейн) для ведения рыбоводства (аквакультуры);

системы орошения пастбищ;

объекты по использованию солнечной энергии с мощностью менее 100 Мега Ватт (включительно) с электрическими сетями напряжением до 35 кило Вольт (включительно).

объекты жилищно-гражданского назначения:

жилые дома высотой не более 5 наземных этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) независимо от геологических (гидрогеологических и геотехнических) и сейсмических условий;

административно-бытовые здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями;

объекты здравоохранения без стационаров до 50 посещений в смену (включительно);

гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью до 50 мест включительно;

здания высших и средних специальных учебных заведений вместимостью менее 600 обучаемых мест, без наличия учебных лабораторий и мастерских;

спортивно-зрелищные, культурно-зрелищные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 150 человек (включительно);

торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 800 человек (включительно);

здания предприятий бытового обслуживания до 50 рабочих мест (включительно);

здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью до 50 детей (включительно);

здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся;

; пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием не более 10 единиц (включительно) транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей не более 5 (включительно), подземных этажей не более 2 (включительно);

жилые здания и объекты соцкультбыта вахтовых поселков не выше 3 наземных этажей;

отдельно стоящие одноэтажные здания (сооружения) для размещения объектов индивидуального предпринимательства общей площадью свыше 20 квадратных метров.

прочие сооружения:

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением до 0,3 Мега Паскаль (включительно);

насосные станции и водозаборы производительностью до 500 метров кубических в сутки (включительно);

групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 миллиметров при выполнении бестраншейным способом;

обустройство водозаборных скважин и сооружений на них для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения;

наружные сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром до 350 миллиметров и сооружения на них;

наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 Мега Паскаль условным (внутренним) диаметром до 300 миллиметров (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек;

антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 45 метров (включительно);

линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением до 35 кило Вольт (включительно);

сети электроснабжения с установленной мощностью свыше 200 Киловатт для субъектов предпринимательства;

линейно-кабельные сооружения зоновой и местной сети линии связи;

автомобильные дороги IV и V категории и сооружения на них;

благоустройство и озеленение территории застройки населенных пунктов, включая:

инженерную подготовку территории;

электроснабжение и наружное электроосвещение;

системы местного водоснабжения (в том числе поливочного) и водоотведения;

малые архитектурные формы и элементы декоративно-художественных строений;

дорожные покрытия проездов и пешеходных дорожек;

детские игровые площадки и аттракционы;

парковые строения и водные сооружения;

индивидуальные жилые дома не выше двух этажей;

хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ (обществ);

внутриплощадочные линии связи;

территория приусадебных и дачных участков, без изменения действующих инженерных сетей;

мобильные комплексы контейнерного, блочного и модульного исполнения, а также одноэтажных зданий (сооружений) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимых из сборно-разборных конструкций;

здания или сооружения временного, сезонного или вспомогательного назначения (склады и хранилища (пролетом до 6 метров, высотой до 7 метров и площадью до 2000 квадратных метров включительно), требующие особых условий для хранения товаров и материалов), не опасных по пожару, взрыву, газу, химически агрессивным, ядовитым и токсичным веществам, теплиц, парников, павильонов, сооружений связи, освещения, ограждения и подобных сооружений;

временные строения жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных работ и отгонного животноводства;

автостоянки открытого типа на количество автомашин не более пятидесяти единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины;

линейные инженерные сети и сооружения на них, при разработке проекта капитального ремонта, не требующий изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра труб;

открытые спортивные площадки, тротуары, мощение вокруг зданий (сооружений);

единицы технологического или инженерного оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс и которые не требуют реконструкции или перепрофилирования предприятия (цеха);

инженерных сетей при разработке проекта их защиты от электрокоррозии;

отдельно стоящие одноэтажные здания (сооружения) для размещения объектов индивидуального предпринимательства общей площадью до 20 квадратных метров;

отдельные жилых и нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), при их реконструкции (перепланировка, переоборудование, перепрофилирование) не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанная с какими-либо изменениями несущих конструкций, инженерных систем и коммуникаций, не ухудшающая архитектурно-эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не оказывающая вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации;

отдельные помещения непроизводственного назначения при перепланировке (переоборудовании), осуществляемой (осуществляемое) в существующих зданиях и не требующая (не требующее) изменения несущих конструкций;

сети электроснабжения с установленной мощностью до 200 кВт (Киловатт) для субъектов предпринимательства;

сети водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа;

внутриплощадочные сети и монтаж внутридомовых систем газоснабжения бытового назначения индивидуальных жилых домов;

приобъектная территория (земельный участок на территории конкретного объекта) при разработке отдельного проекта благоустройства без конструктивных решений.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

