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Право

Кадровый учет медиков меняют в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:43 Фото: freepik
Министр здравоохранения приказом от 29 сентября 2026 года обновила правила учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (ведения профессионального регистра), сообщает Zakon.kz.

Документом утверждены:

  • правила учета обучающихся и специалистов в области здравоохранения в Национальной системе учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессиональном регистре).

Кроме того, добавлено новое приложение:

  • правила формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания и обеспечения кибербезопасности Национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессионального регистра).

Национальная система учета кадровых ресурсов здравоохранения (профессиональный регистр) – является цифровой платформой, содержащей сведения об обучающихся и специалистах в области здравоохранения, их оценке деятельности, квалификации, профессиональной ответственности, уровне оплаты труда, участии в программах непрерывного профессионального развития, данные о миграции и оттоке кадров, а также штатное расписание, утвержденное в соответствии с номенклатурой должностей работников системы здравоохранения.

Таким образом, теперь Профессиональный регистр будет содержать сведения не только о специалистах, но и об обучающихся в области здравоохранения.

Целью ведения учета в Профессиональном регистре является обеспечение полноты, достоверности и актуальности сведений для планирования, прогнозирования потребности, анализа и управления кадровыми ресурсами в области здравоохранения.

В Профессиональном регистре ведут учет:

  • обучающихся по организациям образования в области здравоохранения, образовательным программам, специальностям и уровням образования;
  • образовательной траектории и результатов обучения;
  • изменений статуса обучающихся, включая зачисление, перевод, восстановление, академический отпуск, отчисление и завершение обучения;
  • сведений о распределении, трудоустройстве выпускников и исполнении обязательств по отработке с учетом источников финансирования обучения, региона-заказчика, образовательной программы;
  • специалистов в области здравоохранения, их квалификации, оценки деятельности, профессиональной ответственности и непрерывного профессионального развития с указанием субъектов здравоохранения, административно-территориальной единицы;
  • трудовой деятельности, уровня оплаты труда, миграции и оттока кадров;
  • утвержденных штатных расписаний и потребности в кадрах;
  • формирование аналитической информации об обучающихся и и специалистов в области здравоохранения для прогнозирования и стратегического планирования подготовки кадров и кадровых ресурсов в области здравоохранения.

Учет обучающихся осуществляется медицинскими организациями образованияпутем внесения сведений уполномоченными работниками и интеграционного взаимодействия цифровых систем.

Учет медицинских и фармацевтических работников осуществляется субъектами здравоохранения, с которыми они состоят в трудовых отношениях.

Специалисты, занимающиеся частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью, вносят и актуализируют сведения о себе самостоятельно.

В Профессиональный регистр вносятся следующие сведения о медработниках:

  • фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), пол, дата и место рождения, гражданство, сведения документа, удостоверяющего личность, место жительства и место регистрации, семейное положение, контактная информация, наличие водительского удостоверения, социальный статус;
  • уровень образования, организация образования и место нахождения организации образования образования, специальность, квалификацию и дата окончания обучения, реквизиты документов об образовании, данные о прохождении интернатуры, резидентуры, магистратуры, докторантуры;
  • данные о дополнительном и неформальном образовании;
  • данные о профессиональной деятельности: место работы, с указанием бизнес идентификационного номера (организации, оказывающей медицинские услуги), должность в медицинской организации, трудовой общий стаж и стаж работы по специальности, вид занятости (основное место работы, совместительство), режим работы (полная/неполная занятость), сведения о трудоустройстве, перемещении, совмещении должностей и прекращении трудовых отношений;
  • данные о сертификатах специалиста в области здравоохранения (при наличии) с указанием квалификационной категории или уровня квалификации;
  • сведения об оценке знаний и навыков, проведенной в рамках получения сертификата специалиста и специализации по сертификационным курсам;
  • данные об аттестации: основание, дата, организация, проводившая аттестацию, должность, результат и реквизиты подтверждающего документа;;
  • научная и научно-педагогическая деятельность: ученая степень, ученое звание, педагогическая должность, период работы, научные публикации;
  • данные об отношении к воинским обязанностям и воинской службе;
  • данные о профессиональных достижениях, государственных и ведомственных наградах и дисциплинарных взысканий;
  • данные о заработной плате, поощрениях и взысканиях;
  • предоставленные в связи с профессиональной деятельностью меры социальной поддержки;
  • данные о прохождении адаптации и наставничества;
  • данные об экспертной деятельности;
  • данные об участии в отечественных и (или) зарубежных профессиональных ассоциациях и профсоюзах, наблюдательном совете и (или) совете директоров;
  • владение иностранными языками с указанием подтвержденного уровня.

Данные Профессионального регистра используют для:

  • планирования, прогнозирования и анализа кадровых ресурсов здравоохранения;
  • анализа данных по подготовке кадров и формирования отчетов по половозрастной категории, по ИИН обучающегося, количеству контингента, языку обучения, специальности, курсам обучения, формам обучения (бюджетная, договорная), отчисленным, выпускникам, трудоустройству, наименованию учебного заведения, информации об аккредитации, наличию лицензии, материально-техническому оснащению и штатной численности с отражением профессорско-преподавательского состава, пофамильному списку преподавателей с указанием штатного или внештатного статуса, степени, категории (без категории, модератор, эксперт, исследователь, мастер), преподаваемого предмета;
  • подготовки статистической, аналитической и управленческой отчетности;
  • формирования и размещения государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров;
  • распределения и трудоустройства выпускников организаций медицинского образования и анализ прохождения обязательной отработки;
  • анализа соответствия объемов и направлений подготовки медицинских кадров кадровой потребности регионов;
  • анализа исполнения обязательств по обязательной отработке выпускников;
  • выявления несоответствий, неполноты, недостоверности или несвоевременности представления сведений, содержащихся в Профессиональном регистре, в пределах компетенции уполномоченного органа.
  • формирования и совершенствования государственной кадровой политики в области здравоохранения;
  • уведомлению специалиста и ответственного работника субъекта здравоохранения за два месяца до истечения срока действия сертификата специалиста; если сведения о сертификате внесены позднее указанного срока, уведомление формируется при внесении сведений;
  • блокированию учетной записи сотрудников организации здравоохранения при просроченном сертификате, в целях предотвращения нарушения законодательства;
  • учета кадрового состава, штатной численности и вакансий;
  • проведения научных исследований.

Также утверждены правила обеспечения кибербезопасности Профессионального регистра.

Доступ к Профессиональному регистру предоставляется:

  • работникам уполномоченного органа в области здравоохранения, местных органов государственного управления здравоохранением и Национального координатора – в пределах их функций;
  • работникам организаций образования в области здравоохранения и субъектов здравоохранения, ответственными за ведение учета, – в отношении сведений соответствующей организации и лиц, учет которых она ведет;
  • физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью, – в отношении сведений о себе, а при наличии работников – о лицах, состоящих с ними в трудовых отношениях;
  • обучающимся и специалистам – для ознакомления со сведениями о себе и направления сообщений об обнаруженных несоответствиях;
  • работникам уполномоченной организации – в объеме, необходимом для технического администрирования, сопровождения и обеспечения кибербезопасности, с регистрацией их действий.

При предоставлении доступа юридическому лицу используется его БИН, физическому лицу – ИИН.

В Профессиональном регистре обеспечивается сохранность исторических данных при внесении и актуализации данных с сохранением сведений о дате изменения, основании изменения и пользователе, осуществившем изменение.

Приказ вводится в действие с 16 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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