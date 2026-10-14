Страхование профессиональной ответственности медиков: правила обновили

Министр здравоохранения приказом от 6 октября 2026 года утвердила в новой редакции Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Организации здравоохранения и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью (субъекты здравоохранения), заключают договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также врачей-резидентов и врачей-интернов до осуществления медицинской деятельности.

Страхование профессиональной ответственности медиков осуществляется на основании договора сострахования, заключаемого с участниками единого страхового пула (Администратор пула).

Договор оформляется в электронной форме через интернет-платформу администратора пула с использованием ЭЦП через личный кабинет на интернет-платформе. Для государственных организаций дополнительно используется единая платформа закупок.

Договор сострахования ежегодно заключается с государственными субъектами здравоохранения на один финансовый год, с негосударственными субъектами здравоохранения – на один год, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю. В случае заключения договора сострахования с государственными субъектами здравоохранения после начала финансового года такой договор действует с даты заключения по 31 декабря соответствующего финансового года.

Объектом страхования являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда жизни и здоровью пациента, причиненного в результате медицинской деятельности. Страховым случаем признается факт причинения такого вреда, подтвержденный заключением Независимой экспертной комиссии или вступившим в силу судебным актом. Медицинский инцидент сам по себе страховым случаем не является.

Отказ участника пула в заключении договора не допускается. Страховая защита начинает действовать с 00:00 следующего дня после уплаты премии.

Минимальные размеры страховых премий установлены в приложении к Правилам. Страхование интернов и резидентов осуществляется в рамках уже уплаченных субъектом здравоохранения сумм и дополнительной премии не требует. Премия перечисляется единовременно на специальный счет администратора пула в течение пяти рабочих дней (для государственных организаций – до 90 календарных дней).

Страховые выплаты производятся администратором пула в течение 10 рабочих дней после принятия решения. Размеры выплат определены статьей 270-4 Кодекса.

Для получения выплаты необходимо предоставить пакет документов:

решение Независимой экспертной комиссии или решение суда по иску пациента или его законных представителей;

обращение или иск пациента, или его законного представителя;

документ, подтверждающий право предоставления медицинской деятельности страхователем;

документы, подтверждающие трудовую деятельность работника;

история болезни пациента;

свидетельство или справка о смерти;

заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности или степени утраты трудоспособности;

документы, подтверждающие причинно-следственную связь нарушений со стойким расстройством функций организма со страховым случаем (предоставляется в случае переосвидетельствования пациента и установления более высокой группы инвалидности);

финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием;

документ, подтверждающий право на получение страховой выплаты;

документы, подтверждающие фактические расходы, понесенные страхователем, застрахованным на защиту;

заявление об осуществлении страховой выплаты с указанием полных банковских реквизитов для осуществления страховой выплаты;

договор об обучении или иной документ, подтверждающий прохождение врача-интерна и врача-резидента в период обучения в интернатуре или резидентуре на соответствующей научно-практической базе и включение лица в список застрахованных.

При ухудшении здоровья пациента или его смерти сумма может быть пересчитана с учетом ранее выплаченных средств, но в пределах установленного лимита.

Страхователь направляет выгодоприобретателю соглашение об урегулировании спора и отсутствия претензии пациента к субъекту здравоохранения и медицинскому работнику после осуществления страховой выплаты.

Территория действия договора – вся Республика Казахстан. Страхование финансируется за счет субъектов здравоохранения.

Договор сострахования прекращается в случаях:

когда перестал существовать объект страхования;

когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по иным обстоятельствам, чем страховой случай;

принятия судом решения о признании договора сострахования недействительным;

по истечении срока договора сострахования.

расторжения договора сострахования по соглашению сторон;

расторжения договора сострахования по инициативе страхователя;

расторжения договора сострахования по инициативе страховщика в случаях неуплаты страхователем страховой премии в установленные сроки или в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Также обновлен Типовой договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Приказ вводится в действие с 23 октября.

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