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Право

Страхование профессиональной ответственности медиков: правила обновили

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:48 Фото: pexels
Министр здравоохранения приказом от 6 октября 2026 года утвердила в новой редакции Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Организации здравоохранения и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью (субъекты здравоохранения), заключают договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также врачей-резидентов и врачей-интернов до осуществления медицинской деятельности.

Страхование профессиональной ответственности медиков осуществляется на основании договора сострахования, заключаемого с участниками единого страхового пула (Администратор пула).

Договор оформляется в электронной форме через интернет-платформу администратора пула с использованием ЭЦП через личный кабинет на интернет-платформе. Для государственных организаций дополнительно используется единая платформа закупок.

Договор сострахования ежегодно заключается с государственными субъектами здравоохранения на один финансовый год, с негосударственными субъектами здравоохранения – на один год, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю. В случае заключения договора сострахования с государственными субъектами здравоохранения после начала финансового года такой договор действует с даты заключения по 31 декабря соответствующего финансового года.

Объектом страхования являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда жизни и здоровью пациента, причиненного в результате медицинской деятельности. Страховым случаем признается факт причинения такого вреда, подтвержденный заключением Независимой экспертной комиссии или вступившим в силу судебным актом. Медицинский инцидент сам по себе страховым случаем не является.

Отказ участника пула в заключении договора не допускается. Страховая защита начинает действовать с 00:00 следующего дня после уплаты премии.

Минимальные размеры страховых премий установлены в приложении к Правилам. Страхование интернов и резидентов осуществляется в рамках уже уплаченных субъектом здравоохранения сумм и дополнительной премии не требует. Премия перечисляется единовременно на специальный счет администратора пула в течение пяти рабочих дней (для государственных организаций – до 90 календарных дней).

Страховые выплаты производятся администратором пула в течение 10 рабочих дней после принятия решения. Размеры выплат определены статьей 270-4 Кодекса.

Для получения выплаты необходимо предоставить пакет документов:

  • решение Независимой экспертной комиссии или решение суда по иску пациента или его законных представителей;
  • обращение или иск пациента, или его законного представителя;
  • документ, подтверждающий право предоставления медицинской деятельности страхователем;
  • документы, подтверждающие трудовую деятельность работника;
  • история болезни пациента;
  • свидетельство или справка о смерти;
  • заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности или степени утраты трудоспособности;
  • документы, подтверждающие причинно-следственную связь нарушений со стойким расстройством функций организма со страховым случаем (предоставляется в случае переосвидетельствования пациента и установления более высокой группы инвалидности);
  • финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием;
  • документ, подтверждающий право на получение страховой выплаты;
  • документы, подтверждающие фактические расходы, понесенные страхователем, застрахованным на защиту;
  • заявление об осуществлении страховой выплаты с указанием полных банковских реквизитов для осуществления страховой выплаты;
  • договор об обучении или иной документ, подтверждающий прохождение врача-интерна и врача-резидента в период обучения в интернатуре или резидентуре на соответствующей научно-практической базе и включение лица в список застрахованных.

При ухудшении здоровья пациента или его смерти сумма может быть пересчитана с учетом ранее выплаченных средств, но в пределах установленного лимита.

Страхователь направляет выгодоприобретателю соглашение об урегулировании спора и отсутствия претензии пациента к субъекту здравоохранения и медицинскому работнику после осуществления страховой выплаты.

Территория действия договора – вся Республика Казахстан. Страхование финансируется за счет субъектов здравоохранения.

Договор сострахования прекращается в случаях:

  • когда перестал существовать объект страхования;
  • когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по иным обстоятельствам, чем страховой случай;
  • принятия судом решения о признании договора сострахования недействительным;
  • по истечении срока договора сострахования.
  • расторжения договора сострахования по соглашению сторон;
  • расторжения договора сострахования по инициативе страхователя;
  • расторжения договора сострахования по инициативе страховщика в случаях неуплаты страхователем страховой премии в установленные сроки или в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Также обновлен Типовой договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Приказ вводится в действие с 23 октября.

Мы сообщали, что в Казахстане меняют кадровый учет медиков.

Также мы рассказывали, сколько врачей требуется Казахстану.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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