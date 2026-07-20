В Казахстане цифровизируют весь профессиональный путь медработников

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (ведения профессионального регистра), сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на дальнейшее развитие Национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессионального регистра) — единой цифровой платформы, которая объединит сведения о подготовке, обучении, профессиональной деятельности и развитии медицинских работников страны.

От поступления в медицинский колледж или вуз до работы по специальности, повышения квалификации и профессионального развития – все этапы карьеры медицинских работников будут объединены в единой цифровой системе.

Проектом предусматривается утверждение новых Правил формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания и обеспечения кибербезопасности Национальной системы учета кадровых ресурсов, а также отдельных Правил учета обучающихся и специалистов в области здравоохранения.

Одним из ключевых нововведений станет создание единой цифровой траектории подготовки и профессионального развития медицинских работников. Благодаря этому информация о каждом этапе обучения и профессиональной деятельности специалиста будет формироваться в едином цифровом пространстве.

Как отмечают в Минздраве, профессиональный регистр позволит аккумулировать сведения о подготовке специалистов, образовательной траектории студентов и резидентов, профессиональной деятельности медицинских работников, уровне квалификации, непрерывном профессиональном развитии, кадровом движении и потребности системы здравоохранения в медицинских кадрах.

Также проект предусматривает расширение цифровой интеграции регистра с государственными информационными системами. Это позволит повысить актуальность и достоверность данных, сократить дублирование информации и обеспечить более эффективный обмен сведениями между государственными информационными ресурсами.

Особое внимание уделено вопросам защиты персональных данных и кибербезопасности. Проектом усиливаются требования к защите информации, сопровождению информационной системы и обеспечению ее стабильной и безопасной работы.

Ожидается, что совершенствование Национальной системы учета кадровых ресурсов позволит повысить качество государственного управления кадровым потенциалом здравоохранения, более точно прогнозировать потребность в медицинских специалистах, совершенствовать формирование государственного образовательного заказа, отслеживать трудоустройство выпускников и принимать более эффективные кадровые решения.

Для граждан это означает, что система подготовки и распределения медицинских кадров станет более современной, прозрачной и эффективной. Это поможет своевременно обеспечивать медицинские организации необходимыми специалистами и создаст дополнительные условия для дальнейшего повышения доступности и качества медицинской помощи по всей стране.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 августа 2026 года.