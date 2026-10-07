Обновлены формы документов по взысканию налоговой задолженности
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Министр финансов приказом от 30 сентября 2026 года внес изменения в ряд документов, связанных с принудительным взысканием налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.
В частности, обновлены 10 форм документов, используемых органами государственных доходов при принудительном взыскании налоговой задолженности:
- форма уведомления о погашении налоговой задолженности;
- форма распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента);
- форма решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
- форма акта описи ограниченного в распоряжении имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
- форма решения об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
- форма уведомления о подтверждении дебиторской задолженности;
- форму постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента);
- форма постановления о временном ограничении на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из Республики Казахстан;
- форма постановления о приостановлении временного ограничения на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из Республики Казахстан;
- форма постановления об отмене временного ограничения на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие с 17 октября 2026 года.
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