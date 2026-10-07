#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Право

Обновлены формы документов по взысканию налоговой задолженности

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 15:17 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 30 сентября 2026 года внес изменения в ряд документов, связанных с принудительным взысканием налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены 10 форм документов, используемых органами государственных доходов при принудительном взыскании налоговой задолженности:

  • форма уведомления о погашении налоговой задолженности;
  • форма распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента);
  • форма решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
  • форма акта описи ограниченного в распоряжении имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
  • форма решения об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
  • форма уведомления о подтверждении дебиторской задолженности;
  • форму постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента);
  • форма постановления о временном ограничении на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из Республики Казахстан;
  • форма постановления о приостановлении временного ограничения на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из Республики Казахстан;
  • форма постановления об отмене временного ограничения на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
14:29, 19 ноября 2025
Принудительное взыскание налоговой задолженности: утверждены формы и правила
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
15:52, 17 сентября 2025
Порядок принудительного взыскания налоговой задолженности: разработан проект
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
15:56, 03 октября 2025
Утверждены формы решений по налоговой задолженности физлицами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гауфф отбивает мяч
15:24, Сегодня
Гауфф проиграла на "тысячнике" в Пекине после новости о её выходе на Итоговый турнир WTA
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
15:11, Сегодня
Защитник "Барыса" Логан Дэй возглавил рейтинг игроков КХЛ
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
15:02, Сегодня
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Турлова
14:47, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Тимура Турлова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: