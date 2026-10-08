Утверждение программ развития внутристрановой ценности: что изменилось

Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 29 сентября 2026 года утверждены Правила разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формы, сообщает Zakon.kz.

Программы развития внутристрановой ценности разрабатываются крупными заказчиками сроком от трех лет в целях повышения доли внутристрановой ценности в их закупках.

Программы предусматривают следующие направления:

повышение доли внутристрановой ценности в закупках товаров;

планирование, заключение и исполнение договоров, направленных на развитие промышленности;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

дополнительные направления, предусматривающие освоение и локализацию производства товаров, развитие производственной кооперации, технологическое развитие и повышение производственных компетенций казахстанских товаропроизводителей.

По каждому направлению программ предусматриваются планы мероприятий, содержащие конкретные действия крупных заказчиков, индикаторы по их исполнению, а также меры государственной поддержки частного предпринимательства, определяемые Предпринимательским кодексом РК в отношении таких субъектов, и мероприятия с конкретными целевыми показателями.

Программы разрабатываются крупными заказчиками на основании:

показателей по фактической доле внутристрановой ценности в закупках товаров за последние три года (в случае, если срок осуществления деятельности составляет менее трех лет, предоставляются фактические показатели за весь период осуществления деятельности);

плановых показателей доли внутристрановой ценности на период срока программы путем проведения анализа планируемых закупок для установления целевых показателей по доле внутристрановой ценности в закупках товаров;

проведенного анализа потребности крупных заказчиков и объем производства предприятиями обрабатывающей промышленности на предмет возможности:

– поставки выпускаемой продукции – для установления целевых индикаторов по договорам гарантированного закупа;

– расширения и/или создания нового производства предприятиями обрабатывающей промышленности – для установления целевых индикаторов по офтейк-контрактам;

– поставки товаров, работ и услуг на принципах офсетной политики – для установления целевых индикаторов по договорам контрактных закупок.

Целевые индикаторы устанавливаются по:

доле внутристрановой ценности в закупаемых товарах (при этом для недропользователей в разрезе контрактов и лицензий на недропользование целевые индикаторы по доле внутристрановой ценности в закупаемых товарах устанавливаются по отдельности);

количеству заключаемых и исполненных договоров, направленных на развитие промышленности в количественном и денежном выражении.

При установлении целевых индикаторов учитываются действующие договора, направленные на развитие промышленности, заключенные до утверждения программ.

В программы включаются дополнительные направления по развитию внутристрановой ценности по инициативе крупного заказчика или соответствующего государственного органа.

Разработанные крупными заказчиками программы направляются на согласование в уполномоченный орган.

Программы субъектов естественных монополий, за исключением субъектов естественной монополии малой мощности, вносятся на согласование в уполномоченный орган, после получения согласования государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

Государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, и уполномоченный орган рассматривают программы на предмет обоснованности и актуальности целевых индикаторов, а также наличия мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

Государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, согласовывает программы в течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование.

Уполномоченный орган осуществляет согласования программ в течение 20 рабочих дней со дня их поступления.

Согласование программ соответствующими государственными органами осуществляется в обязательном порядке в пределах установленного срока.

Основаниями для отказа в согласовании программ соответствующими государственными органами являются:

заниженные целевые индикаторы по доле внутристрановой ценности в закупках товаров;

несоответствующие индикаторы по планированию, заключению и исполнению договоров, направленных на развитие промышленности, исходя из количества заявок субъектов промышленно-инновационной деятельности;

отсутствие мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

В случае отказа в согласовании программ крупный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения отказа дорабатывает программы и повторно представляет их на согласование соответствующим государственным органам, которые рассматривают доработанные программы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

При отсутствии оснований для отказа в согласовании программ соответствующие государственные органы направляют крупному заказчику уведомление о согласовании программ.

Программы утверждаются крупными заказчиками до 1 декабря, предшествующего планируемому периоду реализации программ.

Реализацией является процесс достижения крупным заказчиком целевых индикаторов, предусмотренных в программах.

Мониторингом программ является сбор, систематизация, анализ и обобщение информации о ходе реализации программ.

Мониторинг программ проводится уполномоченным органом ежегодно до 15 марта на основании отчетов, представляемых крупными заказчиками.

Обязательным условием признания программы исполненной является подтверждение выполнения предусмотренных программами мероприятий, включая заключение договоров гарантированного закупа, оффтейк-контрактов или договоров контрактных закупок, и исполнение обязательств по ним.

Факт исполнения программ подтверждается уполномоченным органом по итогам ежегодного мониторинга программ на основании представленных отчетов, содержащих сведения о выполнении всех мероприятий и достигнутых показателях, предусмотренных программами.

При этом в случае непредоставления подтверждения уполномоченным органом в указанные сроки программа считается исполненной по умолчанию.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.