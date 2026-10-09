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Право

Казахстанцы смогут получать базовую медпомощь независимо от статуса застрахованного с 2027 года

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 09:32 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Стандарт организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что с января 2027 года казахстанцы при первичном обращении в поликлинику смогут получить базовую медицинскую помощь независимо от статуса в системе ОСМС. Речь идет о базовых услугах, которые будут доступны при первичном обращении пациента.

В частности, предусмотрены общий анализ крови и мочи, измерение артериального давления и основных показателей состояния здоровья, ЭКГ, пульсоксиметрия, флюорография, отдельные функциональные исследования и УЗИ органов брюшной полости и почек. Таким образом, для получения предусмотренной перечнем базовой помощи при первичном обращении наличие статуса застрахованного не потребуется.

В Минздраве пояснили, что изменения связаны с переходом к единому пакету медицинской помощи на уровне ПМСП. Новый подход призван сделать первичную помощь доступнее для населения, четко определить порядок ее получения и исключить дублирование услуг между пакетами медицинской помощи.

Еще одно нововведение касается информирования пациентов. Проект предусматривает возможность автоматизированного обзвона граждан с использованием алгоритмических систем, интегрированных с медицинскими информационными системами. Это позволит оперативнее информировать пациентов и автоматизировать часть организационных процессов в поликлиниках.

Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на упрощение доступа граждан к базовой медицинской помощи и повышение удобства получения услуг на уровне поликлиник.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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