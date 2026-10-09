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Право

Утверждены правила субсидирования предприятия столицы по водоснабжению

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:27 Фото: freepik
Приказом и.о. министра промышленности и строительства утверждены Правила платежей (выплат) бюджетных субсидий государственному предприятию на праве хозяйственного ведения в сфере водоснабжения, осуществляющему организацию строительства и эксплуатацию водохозяйственных сооружений столицы.

Правила определяют порядок предоставления бюджетных субсидий на погашение и обслуживание негосударственного займа, привлеченного под государственную гарантию для строительства водохозяйственных сооружений столицы.

Бюджетные субсидии предоставляются предприятию на праве хозяйственного ведения в сфере водоснабжения, осуществляющему организацию строительства и эксплуатацию водохозяйственных сооружений столицы со 100%-м участием государства в уставном капитале при наличиях государственной гарантии на привлечение негосударственного займа и кредитного соглашения.

Срок субсидирования определяется на период времени, в течение которого получатель погашает, обслуживает негосударственный займ, привлеченный под государственную гарантию в соответствии с условиями кредитного соглашения.

Субсидирование осуществляется:

  • путем перечисления субсидии из республиканского бюджета государственному предприятию на праве хозяйственного ведения в сфере водоснабжения, осуществляющего организацию строительства и эксплуатацию критически важных водохозяйственных сооружений столицы, на погашение и обслуживание негосударственного займа, привлеченного под государственные гарантии;
  • путем перечисления субсидии из местного бюджета получателю, для осуществления субсидирования затрат на погашение и обслуживание негосударственного займа, привлеченного под государственные гарантии, в том числе согласно условиям предусмотренным кредитным соглашением.

Объем выделяемых субсидий на погашение и обслуживание негосударственного займа определяется:

  • из республиканского бюджета в размере не более 90% от общей суммы затрат на погашение и обслуживание негосударственного займа с учетом выделяемых субсидий из местного бюджета;
  • из местного бюджета в размере не менее 10% от общей суммы затрат необходимой на погашение и обслуживание негосударственного займа;

Получатель для получения субсидий направляет администратору бюджетных программ следующие документы:

  • заявка на предоставление субсидий;
  • пояснительная записка о необходимости предоставления субсидий;
  • копия кредитного соглашения;
  • копия соглашения о выделении государственной гарантии;
  • копию графика погашения негосударственного займа, подтверждённую финансовой организацией, выдавшей займ;
  • копии приказов об утверждении действующего тарифа и тарифной сметы;
  • копии приказов, утвержденных (измененных утвержденных) инвестиционных программ;
  • отчеты об исполнении тарифных смет за последние три года (при наличии);
  • отчеты об исполнении инвестиционных программ за последние три года (при наличии);
  • справка об отсутствии (наличии) просроченной задолженности перед иными банками-кредиторами;
  • сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговых органах, получателя субсидии на момент подачи заявки;
  • финансовая отчетность за подписью первого руководителя и главного бухгалтера за последние три года (при наличии).

Предоставление субсидий производится на основании расчетов получателя субсидии, утвержденных первым руководителем (или лицом его замещающим) с предоставлением документов, подтверждающих объемы выполненных работ по строительству водохозяйственных сооружений.

Перечисление бюджетных субсидий администраторами бюджетных программ осуществляется на основании документов, подтверждающих обоснованность платежа, в пределах указанных сумм на текущий финансовый год, в соответствии с процедурами, определенными администраторами бюджетных программ.

Субсидии не предоставляются на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности и налоговых обязательств получателя субсидий.

Получатель обеспечивает ведение раздельного учета поступления и расходования платежей (выплат, субсидий) и негосударственных заемных средств финансового института.

Для обеспечения прозрачности и контроля расходования платежей (выплат) субсидий мониторинг их целевого использования осуществляется администраторами республиканских и местных бюджетных программ.

Получатель субсидий предоставляет администраторам республиканских и местных бюджетных программ отчет о фактическом их расходовании на ежеквартальной основе и по итогам финансового года.

Отчет предоставляется получателем не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Администраторы республиканских и местных бюджетных программ в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета осуществляют проверку его полноты и соответствия представленным документам.

В случае выявления несоответствий, ошибок либо неполноты представленных данных администраторы республиканских и местных бюджетных программ направляют получателю уведомление об устранения выявленных замечаний и нарушений.

Получатель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления устраняет выявленные замечания и представляет доработанный отчет.

По результатам рассмотрения отчетности администраторы республиканских и местных бюджетных программ формируют сводную информацию об использовании субсидий и направляют ее в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и местный уполномоченный орган по государственному планированию.

В случае выявления фактов нецелевого использования субсидий получатель осуществляет возврат средств в соответствующий бюджет.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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