Применение ИИ в школах: утвержден стандарт

Приказом и.о. министра просвещения от 28 сентября 2026 года утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в системе среднего образования РК, сообщает Zakon.kz.

Действие Стандарта распространяется на организации среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

Применение ИИ осуществляется при соблюдении следующих требований:

ИИ применяется в качестве вспомогательного инструмента и не подменяет профессиональную деятельность и ответственность педагога;

применение ИИ соответствует целям обучения, возрасту, уровню образования и образовательным потребностям обучающегося;

применение ИИ не подменяет самостоятельную учебную и мыслительную деятельность обучающегося;

результаты, сформированные с использованием ИИ, проверяются лицом, применяющим ИИ, на достоверность и соответствие целям их использования;

применение ИИ осуществляется с соблюдением законодательства республики.

При этом не допускается автоматическое принятие решений по оцениванию результатов обучения и о применении к обучающемуся мер педагогического или дисциплинарного воздействия, а также иных решений, непосредственно затрагивающих права и законные интересы обучающегося, без участия работника организации образования, к компетенции которого относится принятие соответствующего решения.

Учебные материалы, передаваемые в сторонние ИИ-инструменты, предварительно обезличиваются, если обработка содержащихся в них персональных данных посредством соответствующего ИИ-инструмента не предусмотрена законодательством.

Создание учетных записей обучающихся в ИИ-инструментах осуществляется с учетом возрастных ограничений соответствующих ИИ-инструментов и в соответствии с законодательством РК, в том числе при наличии согласия законного представителя в случаях, предусмотренных законодательством республики.

Применение ИИ при выполнении учебных работ

Педагог, исходя из целей обучения, характера учебной деятельности и возраста обучающихся устанавливает для отдельного учебного задания, вида учебных работ, темы или раздела учебной программы один из следующих режимов:

самостоятельное выполнение – без использования ИИ для создания или содержательной переработки учебной работы;

– без использования ИИ для создания или содержательной переработки учебной работы; ограниченное применение ИИ – в пределах, определенных педагогом;

– в пределах, определенных педагогом; разрешенное применение ИИ – с возможностью использования ИИ при выполнении учебной работы в объеме, необходимом для достижения целей учебного задания, с соблюдением требований Стандарта.

Режим доводится до обучающихся до начала выполнения соответствующей учебной работы. Если режим не установлен, применяется режим самостоятельного выполнения.

Если установленный режим допускает использование ИИ для создания или содержательной переработки учебной работы, обучающийся уведомляет о его факт его использовании и указывает использованный ИИ-инструмент.

Не допускается требование полной истории запросов и взаимодействия с ИИ-инструментом либо определения доли содержания, созданного с использованием ИИ, если такие сведения непосредственно не относятся к цели учебного задания.

Указывается, что в начальном образовании применение ИИ осуществляется под руководством педагога и не подменяет формирование навыков чтения, письма, счета, устной и письменной речи и самостоятельного мышления.

Отсутствие у обучающегося доступа к ИИ-инструменту не является основанием для снижения результатов оценивания. Если условия учебного задания предусматривают использование ИИ-инструмента, организация образования обеспечивает доступ к нему либо возможность выполнения равноценного задания без его использования.

Применение ИИ для обеспечения доступности обучения с учетом особых образовательных потребностей обучающегося не является нарушением установленного режима, если оно не подменяет проверяемый результат обучения.

Как отмечается, педагог вправе применять ИИ при оценивании результатов обучения для анализа учебных работ, выявления типичных ошибок, подготовки обратной связи и рекомендаций. Результаты, сформированные ИИ, имеют вспомогательный характер. Окончательное решение по оцениванию принимается педагогом.

При проведении текущего контроля успеваемости, суммативного оценивания, промежуточной и итоговой аттестации применение ИИ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования и условиями проведения соответствующего вида оценивания.

При выполнении работы, по результатам которой определяется уровень учебных достижений обучающегося, использование ИИ для создания или содержательной переработки учебной работы не допускается, если возможность такого использования не предусмотрена условиями проведения соответствующего вида оценивания.

Приказ вводится в действие cо дня подписания.