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Право

Продлены сроки оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 09:34 Фото: freepik
АРРФР РК постановлением от 28 сентября 2026 года внесло изменения и дополнения в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов, сообщает Zakon.kz.

Комиссия вправе рекомендовать рефинансировать заем за счет свободного лимита от погашения ранее рефинансированных займов, при соответствии займа, выданного в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года, и заемщика следующим условиям по состоянию на 1 января 2025 года:

  • заемщик относится к категории СУСН, либо имеет заболевание (ВИЧ, злокачественные новообразования, туберкулез, сахарный диабет 2 типа в стадии декомпенсации);
  • жилище является единственным для заемщика и его супруги на территории РК;
  • наличие просроченной задолженности свыше 180 календарных дней;
  • остаток основного долга не превышает 50 000 000 тенге;
  • уровень дохода заемщика не позволяет исполнять обязательства по займу на текущих условиях кредитования.

Комиссия не вправе принимать решение о рефинансировании либо об оказании дополнительной помощи по займам:

  • выданным юридическим лицам;
  • выданным в рамках государственных программ ипотечного кредитования;
  • связанным с мошенническими действиями, подтвержденными вступившим в законную силу судебным актом.

При необходимости Агентством проводится мониторинг соблюдения банком, КЖК указанных условий.

Размещение денег в рамках Программы осуществляется на основании договора вклада, который должен содержать в частности, условие о том, что срок вклада составляет 360 месяцев с даты размещения вклада.

В случае недостаточности суммы лимита, денег, поступающих от погашения ипотечных жилищных займов, или суммы экономии банк вправе направить в Агентство заявку на продление срока вклада с приложением расчетов потребности в деньгах, предлагаемого срока продления вклада и размера дохода, возникающего в результате такого продления.

При этом под доходом от продления срока вклада понимается указанная в заявке положительная разница, рассчитанная банком на дату ее подачи с учетом налогового эффекта, между балансовой стоимостью обязательства банка по вкладу до продления срока его возврата и дисконтированной стоимостью данного обязательства с учетом предлагаемого срока продления вклада, определенной с применением ставки дисконтирования в размере 12,15%.

Банк направляет на рефинансирование займов и оказание дополнительной помощи по условиям денежные средства в размере дохода от продления срока вклада.

Срок вклада продлевается распоряжением заместителя председателя Агентства по согласованию с Нацбанком.

КФУ после поступления распоряжения Агентства в течение 10 рабочих дней направляет банку дополнительное соглашение к договору вклада для подписания.

Также говорится, что в пределах подлежащей к получению КФУ от банка суммы вознаграждения по вкладу погашаются требования банка, Организации по:

  • суммам государственных пошлин, в том числе присужденных с созаемщика/гаранта/залогодателя, указанных во вступивших в законную силу судебных актах о взыскании в пользу банка, Организации задолженности по рефинансируемому займу заемщиков, относящихся к СУСН, а также уплаченных банком, Организацией при взыскании задолженности по рефинансируемому займу заемщиков, относящихся к СУСН, путем совершения исполнительной надписи или вынесения соответствующего постановления нотариуса;
  • суммам курсовой разницы, образовавшейся при рефинансировании займов в иностранной валюте, в том числе по которым вынесены судебные акты о взыскании задолженности, между официальным курсом Национального банка по состоянию на 18 августа 2015 года и на дату рефинансирования или на дату вынесения судебного акта в национальной валюте по курсу после 18 августа 2015 года.

В пределах суммы экономии погашаются требования банка, Организации по:

  • суммам курсовой разницы, образовавшейся при рефинансировании, в том числе конвертации займов, выданных в иностранной валюте до 1 января 2016 года;
  • суммам для возмещения расходов при оказании дополнительной помощи по ипотечным жилищным займам.

Погашение требований, предусмотренных частью первой настоящего подпункта, осуществляется в пределах начисленного вознаграждения по вкладу, подлежащего к выплате ФПК/КФУ по состоянию на конец квартала, а также в пределах суммы экономии.

В случае, если суммы государственной пошлины, курсовой разницы, подлежащие погашению, превысят сумму вознаграждения по вкладу, подлежащего выплате ФПК/КФУ за отчетный квартал, сумма превышения погашается за счет вознаграждения по вкладу, подлежащего выплате ФПК/КФУ в последующих периодах.

Помимо этого внесены изменения в условия размещения лимита Суммы возмещения с целью оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам.

В частности, продлены сроки оказания дополнительной помощи заемщикам.

Так, допускается оказание до 1 сентября 2027 года включительно дополнительной помощи заемщикам, подавшим заявление в банк, Организацию до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация либо решение Комиссии об оказании дополнительной помощи.

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" оказывает дополнительную помощь в пределах установленного лимита суммы возмещения до 1 сентября 2027 года включительно после перечисления КФУ суммы возмещения в банк, с которым Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" заключила Агентский договор.

Банком по заемщикам, подавшим заявление с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация/решение Комиссии об оказании дополнительной помощи, в КФУ не позднее 1 ноября 2027 года предоставляется итоговый Акт сверки суммы возмещения по форме, определенной договором вклада.

Организацией по заемщикам, подавшим заявление с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи, в КФУ не позднее 1 ноября 2027 года предоставляется итоговый Акт сверки суммы возмещения.

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" в срок до 1 ноября 2027 года предоставляет в КФУ Акт сверки суммы возмещения.

Банком, Организацией и ликвидационной комиссией АО "Банк Астаны" перечень заемщиков, залогодателей (арендаторов), подавших заявления в банк, Организацию и ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны" в срок до 1 июля 2027 года и по которым не завершены мероприятия, представляются в Агентство не позднее 15 июля 2027 года.

Допускается оказание до 1 сентября 2027 года включительно дополнительной помощи заемщикам, подавшим заявление в КЖК с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи.

КЖК по заемщикам, подавшим заявление с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи, в КФУ не позднее 1 ноября 2027 года предоставляется итоговый Акт сверки суммы возмещения.

КЖК перечень заемщиков, залогодателей (арендаторов), подавших заявления в КЖК в срок до 1 июля 2027 года и по которым не завершены мероприятия, представляется в Агентство не позднее 15 июля 2027 года.

Банк, КЖК, Организация вправе до 1 сентября 2027 года включительно предоставить улучшающие условия заемщикам, подавшим заявление в банк, КЖК, Организацию в срок с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи.

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" в срок до 1 сентября 2027 года включительно вправе предоставить улучшающие условия с сохранением действующей ставки по займу заемщикам, относящимся к СУСН, чьи займы соответствуют условиям Программы, но не были рефинансированы в связи с отзывом у АО "Банк Астаны" лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, в случае подачи заемщиками заявления до 1 июля 2027 года.

Заявление на предоставление улучшающих условий предоставляется заемщиком в банк, КЖК, Организацию до 1 июля 2027 года.

Заявление на финансирование предоставляется заемщиком/залогодателем в банк, КЖК, Организацию до 1 июля 2027 года. При отсутствии обращения заемщика/залогодателя в банк, КЖК, Организацию с заявлением о финансировании в течение указанного срока, банк, КЖК, Организация вправе реализовать числящее на балансе имущество.

Также поправками установлено, что заявление на передачу жилища в аренду предоставляется заемщиком/залогодателем в банк, КЖК, Организацию до 1 июля 2027 года. При отсутствии обращения арендатора в банк, КЖК, Организацию с заявлением о передаче жилища в аренду в течение указанного срока, банк, КЖК, Организация вправе реализовать числящее на балансе имущество.

КЖК до 1 сентября 2027 года включительно осуществляет передачу арендаторам в аренду жилища, выкупленного у ликвидируемого Банка, АО "БТА Банк", ТОО "ASTRA-CI" и ИП "KOMEK-EXPORT".

КЖК не позднее 1 ноября 2027 года предоставляет в КФУ Акт сверки о переданных в аренду жилища, об оказании дополнительной помощи заемщикам/арендаторам, относящимся к СУСН, по форме, определенной Рамочным соглашением.

Договор аренды должен содержать вышеуказанные условия. Заявление на передачу жилища в аренду предоставляется арендатором в КЖК до 1 июля 2027 года.

Постановление введено в действие с 28 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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