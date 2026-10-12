Продлены сроки оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам

АРРФР РК постановлением от 28 сентября 2026 года внесло изменения и дополнения в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов, сообщает Zakon.kz.

Комиссия вправе рекомендовать рефинансировать заем за счет свободного лимита от погашения ранее рефинансированных займов, при соответствии займа, выданного в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года, и заемщика следующим условиям по состоянию на 1 января 2025 года:

заемщик относится к категории СУСН, либо имеет заболевание (ВИЧ, злокачественные новообразования, туберкулез, сахарный диабет 2 типа в стадии декомпенсации);

жилище является единственным для заемщика и его супруги на территории РК;

наличие просроченной задолженности свыше 180 календарных дней;

остаток основного долга не превышает 50 000 000 тенге;

уровень дохода заемщика не позволяет исполнять обязательства по займу на текущих условиях кредитования.

Комиссия не вправе принимать решение о рефинансировании либо об оказании дополнительной помощи по займам:

выданным юридическим лицам;

выданным в рамках государственных программ ипотечного кредитования;

связанным с мошенническими действиями, подтвержденными вступившим в законную силу судебным актом.

При необходимости Агентством проводится мониторинг соблюдения банком, КЖК указанных условий.

Размещение денег в рамках Программы осуществляется на основании договора вклада, который должен содержать в частности, условие о том, что срок вклада составляет 360 месяцев с даты размещения вклада.

В случае недостаточности суммы лимита, денег, поступающих от погашения ипотечных жилищных займов, или суммы экономии банк вправе направить в Агентство заявку на продление срока вклада с приложением расчетов потребности в деньгах, предлагаемого срока продления вклада и размера дохода, возникающего в результате такого продления.

При этом под доходом от продления срока вклада понимается указанная в заявке положительная разница, рассчитанная банком на дату ее подачи с учетом налогового эффекта, между балансовой стоимостью обязательства банка по вкладу до продления срока его возврата и дисконтированной стоимостью данного обязательства с учетом предлагаемого срока продления вклада, определенной с применением ставки дисконтирования в размере 12,15%.

Банк направляет на рефинансирование займов и оказание дополнительной помощи по условиям денежные средства в размере дохода от продления срока вклада.

Срок вклада продлевается распоряжением заместителя председателя Агентства по согласованию с Нацбанком.

КФУ после поступления распоряжения Агентства в течение 10 рабочих дней направляет банку дополнительное соглашение к договору вклада для подписания.

Также говорится, что в пределах подлежащей к получению КФУ от банка суммы вознаграждения по вкладу погашаются требования банка, Организации по:

суммам государственных пошлин, в том числе присужденных с созаемщика/гаранта/залогодателя, указанных во вступивших в законную силу судебных актах о взыскании в пользу банка, Организации задолженности по рефинансируемому займу заемщиков, относящихся к СУСН, а также уплаченных банком, Организацией при взыскании задолженности по рефинансируемому займу заемщиков, относящихся к СУСН, путем совершения исполнительной надписи или вынесения соответствующего постановления нотариуса;

суммам курсовой разницы, образовавшейся при рефинансировании займов в иностранной валюте, в том числе по которым вынесены судебные акты о взыскании задолженности, между официальным курсом Национального банка по состоянию на 18 августа 2015 года и на дату рефинансирования или на дату вынесения судебного акта в национальной валюте по курсу после 18 августа 2015 года.

В пределах суммы экономии погашаются требования банка, Организации по:

суммам курсовой разницы, образовавшейся при рефинансировании, в том числе конвертации займов, выданных в иностранной валюте до 1 января 2016 года;

суммам для возмещения расходов при оказании дополнительной помощи по ипотечным жилищным займам.

Погашение требований, предусмотренных частью первой настоящего подпункта, осуществляется в пределах начисленного вознаграждения по вкладу, подлежащего к выплате ФПК/КФУ по состоянию на конец квартала, а также в пределах суммы экономии.

В случае, если суммы государственной пошлины, курсовой разницы, подлежащие погашению, превысят сумму вознаграждения по вкладу, подлежащего выплате ФПК/КФУ за отчетный квартал, сумма превышения погашается за счет вознаграждения по вкладу, подлежащего выплате ФПК/КФУ в последующих периодах.

Помимо этого внесены изменения в условия размещения лимита Суммы возмещения с целью оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам.

В частности, продлены сроки оказания дополнительной помощи заемщикам.

Так, допускается оказание до 1 сентября 2027 года включительно дополнительной помощи заемщикам, подавшим заявление в банк, Организацию до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация либо решение Комиссии об оказании дополнительной помощи.

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" оказывает дополнительную помощь в пределах установленного лимита суммы возмещения до 1 сентября 2027 года включительно после перечисления КФУ суммы возмещения в банк, с которым Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" заключила Агентский договор.

Банком по заемщикам, подавшим заявление с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация/решение Комиссии об оказании дополнительной помощи, в КФУ не позднее 1 ноября 2027 года предоставляется итоговый Акт сверки суммы возмещения по форме, определенной договором вклада.

Организацией по заемщикам, подавшим заявление с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи, в КФУ не позднее 1 ноября 2027 года предоставляется итоговый Акт сверки суммы возмещения.

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" в срок до 1 ноября 2027 года предоставляет в КФУ Акт сверки суммы возмещения.

Банком, Организацией и ликвидационной комиссией АО "Банк Астаны" перечень заемщиков, залогодателей (арендаторов), подавших заявления в банк, Организацию и ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны" в срок до 1 июля 2027 года и по которым не завершены мероприятия, представляются в Агентство не позднее 15 июля 2027 года.

Допускается оказание до 1 сентября 2027 года включительно дополнительной помощи заемщикам, подавшим заявление в КЖК с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи.

КЖК по заемщикам, подавшим заявление с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи, в КФУ не позднее 1 ноября 2027 года предоставляется итоговый Акт сверки суммы возмещения.

КЖК перечень заемщиков, залогодателей (арендаторов), подавших заявления в КЖК в срок до 1 июля 2027 года и по которым не завершены мероприятия, представляется в Агентство не позднее 15 июля 2027 года.

Банк, КЖК, Организация вправе до 1 сентября 2027 года включительно предоставить улучшающие условия заемщикам, подавшим заявление в банк, КЖК, Организацию в срок с 1 декабря 2021 года до 1 июля 2027 года, а также по займам которых имеется рекомендация Комиссии об оказании дополнительной помощи.

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" в срок до 1 сентября 2027 года включительно вправе предоставить улучшающие условия с сохранением действующей ставки по займу заемщикам, относящимся к СУСН, чьи займы соответствуют условиям Программы, но не были рефинансированы в связи с отзывом у АО "Банк Астаны" лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, в случае подачи заемщиками заявления до 1 июля 2027 года.

Заявление на предоставление улучшающих условий предоставляется заемщиком в банк, КЖК, Организацию до 1 июля 2027 года.

Заявление на финансирование предоставляется заемщиком/залогодателем в банк, КЖК, Организацию до 1 июля 2027 года. При отсутствии обращения заемщика/залогодателя в банк, КЖК, Организацию с заявлением о финансировании в течение указанного срока, банк, КЖК, Организация вправе реализовать числящее на балансе имущество.

Также поправками установлено, что заявление на передачу жилища в аренду предоставляется заемщиком/залогодателем в банк, КЖК, Организацию до 1 июля 2027 года. При отсутствии обращения арендатора в банк, КЖК, Организацию с заявлением о передаче жилища в аренду в течение указанного срока, банк, КЖК, Организация вправе реализовать числящее на балансе имущество.

КЖК до 1 сентября 2027 года включительно осуществляет передачу арендаторам в аренду жилища, выкупленного у ликвидируемого Банка, АО "БТА Банк", ТОО "ASTRA-CI" и ИП "KOMEK-EXPORT".

КЖК не позднее 1 ноября 2027 года предоставляет в КФУ Акт сверки о переданных в аренду жилища, об оказании дополнительной помощи заемщикам/арендаторам, относящимся к СУСН, по форме, определенной Рамочным соглашением.

Договор аренды должен содержать вышеуказанные условия. Заявление на передачу жилища в аренду предоставляется арендатором в КЖК до 1 июля 2027 года.

Постановление введено в действие с 28 сентября.