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Право

В Казахстане обновили правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 14:04 Фото: Zakon.kz
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 30 октября 2026 года внесены изменения и дополнений в постановления по вопросам управления пенсионными активами, сообщает Zakon.kz.

Предусмотрено, что вкладчик или получатель пенсионных выплат подает в ЕНПФ заявление о выборе УИП и вида инвестиционного портфеля через интернет-ресурс фонда с использованием ЭЦП. ЕНПФ уведомляет граждан об утверждении видов портфелей УИП, а также о необходимости смены портфеля при несоответствии возрасту.

Управляющий инвестиционным портфелем формирует за счет пенсионных активов один или несколько видов инвестиционных портфелей пенсионных активов:

  • консервативный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, получателей пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда вне зависимости от достижения пенсионного возраста и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 месяцев;
  • умеренный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, получателей пенсионных выплат, которым до достижения пенсионного возраста осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 месяцев;
  • рискованный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, получателей пенсионных выплат, которым до достижения пенсионного возраста осталось более 13 лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 60 месяцев.

Указывается, что управляющий инвестиционным портфелем разрабатывает инвестиционную декларацию для каждого вида инвестиционного портфеля пенсионных активов, в которой определяет собственную стратегию инвестирования на основе композитного индекса.

Суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включая остатки в иностранной валюте на банковских счетах кастодиана, осуществляющего учет и хранение данных пенсионных активов, составляет:

  • до 40% от стоимости пенсионных активов консервативного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;
  • до 70% от стоимости пенсионных активов умеренного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;
  • до 80% от стоимости пенсионных активов рискованного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем.

Передача активов из управления Нацбанка в УИП осуществляется в течение 30 календарных дней после поступления заявления.

Так, в случае расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами либо прекращения формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей пенсионных активов по своей инициативе управляющий инвестиционным портфелем уведомляет уполномоченный орган, единый накопительный пенсионный фонд и кастодиана, осуществляющего учет и хранение пенсионных активов, не позднее одного календарного года до планируемой даты расторжения договора либо прекращения формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей пенсионных активов и одновременно размещает соответствующее объявление на корпоративном интернет-ресурсе.

При наличии такого уведомления единый накопительный пенсионный фонд не принимает новые заявления вкладчиков и получателей пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда о переводе пенсионных активов в управление этого управляющего инвестиционным портфелем пенсионных активов или в инвестиционный портфель пенсионных активов, в отношении которого управляющим инвестиционным портфелем принято решение о прекращении формирования.

Также предусмотрено, что при расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами либо прекращении формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей пенсионных активов по инициативе управляющего инвестиционным портфелем (при условии, что в его управлении остается не менее одного вида инвестиционного портфеля пенсионных активов) единый накопительный пенсионный фонд осуществляет возврат пенсионных активов в полном объеме в виде денег в доверительное управление Национальному банку, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, а при прекращении формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей – пенсионные активы по инвестиционному портфелю, формирование которого прекращается.

Управляющий инвестиционным портфелем возмещает в полном объеме отрицательную разницу (при ее наличии), сложившуюся на 1 января года, следующего за периодом доверительного управления пенсионными активами продолжительностью 12, 36 или 60 последовательных месяцев в зависимости от вида инвестиционного портфеля пенсионных активов, между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов.

Отрицательная разница между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов в зависимости от вида портфеля пенсионных активов определяется и возмещается в соответствии с Правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также Правилами и сроками возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала.

Внесены и другие изменения.

Постановление вводится в действие с 16 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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