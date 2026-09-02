Утверждены методы определения профессиональных компетенций военнослужащих РК
Правила разработаны с целью совершенствования кадровой работы, повышения объективности оценки профессиональной деятельности военнослужащих, внедрения цифровых инструментов оценки кадрового потенциала и обеспечения принятия обоснованных кадровых решений.
Основными принципами определения профессиональных компетенций являются:
- законность;
- объективность;
- достоверность;
- системность;
- прозрачность;
- единообразие применение критериев оценки;
- цифровизация кадровых процессов.
Результаты определения профессиональных компетенций используются при:
- назначении на воинские должности;
- включении в кадровый резерв;
- направлении на обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- других кадровых процессов, в том числе присвоении воинских званий досрочно, награждении государственными и ведомственными наградами, проведении кадрового анализа.
Показатель конкурентоспособности является интегральным показателем уровня профессиональных компетенций военнослужащего, подготовленности, образования, иной деятельности и достижений, а также отрицательных критерий (критериев несоответствия).
Расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего осуществляется автоматически в информационной системе Министерства обороны.
Результаты определения показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего используются в кадровой работе.
Показатель конкурентоспособности носит информационо-аналитический и рекомендательный характер и является одним из инструментов принятия кадровых решений.
Не допускается принятие кадровых решений исключительно на основании показателя конкурентоспособности без всестороннего изучения профессиональных деловых и моральных качеств военнослужащего.
Определение показателя конкурентоспособности осуществляется с использованием методов анализа и синтеза.
Начальники структурных подразделений и центров Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил РК, главнокомандующие видами, командующие войсками региональных командований, родов войск, начальники Тыла, Вооружения, главных управлений, командиры (начальники) воинских частей и учреждений ВС РК:
- имеют право вносить предложения по совершенствованию системы оценки;
- обеспечивают объективность представляемых сведений;
- организуют проведение оценки;
- несут персональную ответственность за достоверность представляемой информации.
Кадровый орган (подразделение по работе с персоналом) обязан:
- контролировать и обеспечивать соблюдение настоящих Правил;
- внедрять и применять в работе показатель конкурентоспособности;
- проводить мониторинг результатов оценки;
- готовить аналитические материалы и предложения по совершенствованию системы оценки.
Кадровый орган (подразделение по работе с персоналом) несет персональную ответственность за актуальность персональных данных личного состава в информационной системе министерства.
Приказ вводится в действие с 11 сентября 2026 года.