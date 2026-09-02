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Право

Утверждены методы определения профессиональных компетенций военнослужащих РК

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны приказом от 25 августа 2026 года утвердил Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны с целью совершенствования кадровой работы, повышения объективности оценки профессиональной деятельности военнослужащих, внедрения цифровых инструментов оценки кадрового потенциала и обеспечения принятия обоснованных кадровых решений.

Основными принципами определения профессиональных компетенций являются:

  • законность;
  • объективность;
  • достоверность;
  • системность;
  • прозрачность;
  • единообразие применение критериев оценки;
  • цифровизация кадровых процессов.

Результаты определения профессиональных компетенций используются при:

  • назначении на воинские должности;
  • включении в кадровый резерв;
  • направлении на обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
  • других кадровых процессов, в том числе присвоении воинских званий досрочно, награждении государственными и ведомственными наградами, проведении кадрового анализа.

Показатель конкурентоспособности является интегральным показателем уровня профессиональных компетенций военнослужащего, подготовленности, образования, иной деятельности и достижений, а также отрицательных критерий (критериев несоответствия).

Расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего осуществляется автоматически в информационной системе Министерства обороны.

Результаты определения показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего используются в кадровой работе.

Показатель конкурентоспособности носит информационо-аналитический и рекомендательный характер и является одним из инструментов принятия кадровых решений.

Не допускается принятие кадровых решений исключительно на основании показателя конкурентоспособности без всестороннего изучения профессиональных деловых и моральных качеств военнослужащего.

Определение показателя конкурентоспособности осуществляется с использованием методов анализа и синтеза.

Начальники структурных подразделений и центров Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил РК, главнокомандующие видами, командующие войсками региональных командований, родов войск, начальники Тыла, Вооружения, главных управлений, командиры (начальники) воинских частей и учреждений ВС РК:

  • имеют право вносить предложения по совершенствованию системы оценки;
  • обеспечивают объективность представляемых сведений;
  • организуют проведение оценки;
  • несут персональную ответственность за достоверность представляемой информации.

Кадровый орган (подразделение по работе с персоналом) обязан:

  • контролировать и обеспечивать соблюдение настоящих Правил;
  • внедрять и применять в работе показатель конкурентоспособности;
  • проводить мониторинг результатов оценки;
  • готовить аналитические материалы и предложения по совершенствованию системы оценки.

Кадровый орган (подразделение по работе с персоналом) несет персональную ответственность за актуальность персональных данных личного состава в информационной системе министерства.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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