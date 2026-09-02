Утверждены методы определения профессиональных компетенций военнослужащих РК

Министр обороны приказом от 25 августа 2026 года утвердил Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны с целью совершенствования кадровой работы, повышения объективности оценки профессиональной деятельности военнослужащих, внедрения цифровых инструментов оценки кадрового потенциала и обеспечения принятия обоснованных кадровых решений.

Основными принципами определения профессиональных компетенций являются:

законность;

объективность;

достоверность;

системность;

прозрачность;

единообразие применение критериев оценки;

цифровизация кадровых процессов.

Результаты определения профессиональных компетенций используются при:

назначении на воинские должности;

включении в кадровый резерв;

направлении на обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

других кадровых процессов, в том числе присвоении воинских званий досрочно, награждении государственными и ведомственными наградами, проведении кадрового анализа.

Показатель конкурентоспособности является интегральным показателем уровня профессиональных компетенций военнослужащего, подготовленности, образования, иной деятельности и достижений, а также отрицательных критерий (критериев несоответствия).

Расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего осуществляется автоматически в информационной системе Министерства обороны.

Результаты определения показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего используются в кадровой работе.

Показатель конкурентоспособности носит информационо-аналитический и рекомендательный характер и является одним из инструментов принятия кадровых решений.

Не допускается принятие кадровых решений исключительно на основании показателя конкурентоспособности без всестороннего изучения профессиональных деловых и моральных качеств военнослужащего.

Определение показателя конкурентоспособности осуществляется с использованием методов анализа и синтеза.

Начальники структурных подразделений и центров Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил РК, главнокомандующие видами, командующие войсками региональных командований, родов войск, начальники Тыла, Вооружения, главных управлений, командиры (начальники) воинских частей и учреждений ВС РК:

имеют право вносить предложения по совершенствованию системы оценки;

обеспечивают объективность представляемых сведений;

организуют проведение оценки;

несут персональную ответственность за достоверность представляемой информации.

Кадровый орган (подразделение по работе с персоналом) обязан:

контролировать и обеспечивать соблюдение настоящих Правил;

внедрять и применять в работе показатель конкурентоспособности;

проводить мониторинг результатов оценки;

готовить аналитические материалы и предложения по совершенствованию системы оценки.

Кадровый орган (подразделение по работе с персоналом) несет персональную ответственность за актуальность персональных данных личного состава в информационной системе министерства.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2026 года.