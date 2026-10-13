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Право

Правомерность пребывания иностранцев в РК будут проверять для выдачи ИИН

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:46 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел подготовило поправки в Правила оказания госуслуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает порядок проверки сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства на соответствие их пребывания (проживания) в Республике Казахстан на основании сведений эталонной базы данных иммигрантов.

В МВД отмечают, что реализация проекта позволит обеспечить проверку правомерности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Казахстан при оказании государственной услуги по формированию и корректировке ИИН, а также повысить достоверность сведений, используемых при оказании данной государственной услуги.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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