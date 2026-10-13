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Право

Обследование земельных участков, где проводились ядерные испытания: внесены изменения

Семипалатинский полигон, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:47 Фото: wikimedia/Jürgen Höbig, Burkhard Heuel-Fabianek
Постановлением правительства РК от 8 октября 2026 года внесены изменения в Правила перевода земель запаса в земли зоны ядерной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2027 года вводится в действие следующее понятие в новой редакции:

  • Земельная комиссия – коллегиальный орган при местном исполнительном органе области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и района для рассмотрения заявлений (заявок) и подготовки заключений о предоставлении прав на земельные участки, изменении целевого назначения земельных участков (за исключением земель населенных пунктов) и переводе земель водного фонда в земли других категорий.

Уточняется, что комплексное экологическое обследование земельных участков, на которых проводились испытания ядерного оружия, проводится в соответствии с методикой по проведению комплексного экологического обследования территорий, на которых проводились испытания ядерного оружия.

Уполномоченная организация в соответствии с пунктом 120 методики готовит материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие границы и площади земельных участков, подлежащих переводу в земли зоны ядерной безопасности, и направляет их на согласование в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с даты поступления указанных материалов согласовывает их либо выдает мотивированный ответ об отказе в согласовании в случаях неполноты и несоответствия представленных материалов методике.

В случае отказа в согласовании уполномоченным органом материалов уполномоченная организация повторно направляет их после доработки.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2026 года, за исключением первого абзаца.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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