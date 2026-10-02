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Право

Мониторинг состояния продбезопасности: внесены изменения

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты, огурцы , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 09:27 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 25 сентября 2026 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга состояния продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что местные исполнительные органы районного уровня осуществляют сбор данных показателя 4 у сельскохозяйственных предприятий, крестьянских или фермерских хозяйств, хлебоприемных пунктов и элеваторов, торговых точек и ежегодно, по итогам года за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляют их в местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.

В свою очередь местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения представляют информацию об объеме запасов основных продовольственных товаров в столице, области, городе республиканского значения за 10 календарных дней до конца третьего квартала в уполномоченный орган.

Результаты мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган ежегодно, до конца третьего квартала, размещает на своем интернет-ресурсе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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