Мониторинг состояния продбезопасности: внесены изменения

Постановлением правительства от 25 сентября 2026 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга состояния продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что местные исполнительные органы районного уровня осуществляют сбор данных показателя 4 у сельскохозяйственных предприятий, крестьянских или фермерских хозяйств, хлебоприемных пунктов и элеваторов, торговых точек и ежегодно, по итогам года за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляют их в местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.

В свою очередь местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения представляют информацию об объеме запасов основных продовольственных товаров в столице, области, городе республиканского значения за 10 календарных дней до конца третьего квартала в уполномоченный орган.

Результаты мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган ежегодно, до конца третьего квартала, размещает на своем интернет-ресурсе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.