Обновлена методика расчета затрат на создание объектов информатизации госорганов
В частности Методика изложена в новой редакции.
Затраты на создание и развитие цифрового объекта в зависимости от цифрового объекта состоят из затрат на создание ППО цифрового объекта, а также затраты на приобретение или имущественный найм (аренду) необходимого для его функционирования комплекса технических средств и программного обеспечения.
Также в состав затрат на создание и развитие цифрового объекта включаются затраты на управление проектом по созданию и развитию цифрового объекта, проведение испытаний на кибербезопасность, качество, и другие затраты на приобретение услуг (работ), предусмотренных для этапа создания и развития цифрового объекта законодательством РК в сфере цифровизации.
Так, говорится, что расчет затрат на приобретение и имущественным найм (аренду) комплекса технических средств и программного обеспечения, необходимых для обеспечения функционирования ППО, а также расчет затрат на приобретение услуг, предусмотренных законодательством республики в сфере цифровизации, определяется путем сбора прайс-листов и ценовых предложений.
Прайс-листы и ценовые предложения представляются не менее чем от двух поставщиков товаров, работ и услуг (в случае отсутствия прайс-листов и ценовых предложений по аналогичным товарам, работам и услугам предоставляется не менее двух независимых оценочных заключений), за исключением случаев приобретения услуг у лиц, определенных законодательством РК.
Расчет затрат на создание ППО представлен следующими этапами:
- оценка функционального размера ППО;
- оценка базовой трудоемкости создания ППО;
- определение значений поправочных коэффициентов трудоемкости;
- расчет трудоемкости создания ППО;
- оценка срока разработки ППО;
- корректировка трудоемкости создания ППО при уменьшении срока разработки ППО;
- оценка затрат на создание ППО.
Базовая трудоемкость каждого основного процесса разработки ППО в человеко-месяцах. Базовая трудоемкость каждого процесса определяется на основе показателей трудоемкости в соответствии с Нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.
Значения поправочных коэффициентов трудоемкости определяются исходя из характеристик создаваемого цифрового объекта и требований к его функционированию, качеству и технических требований в соответствии с нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.
На основании поправочных коэффициентов трудоемкости разработки ППО проводится расчет трудоемкости создания ППО с учетом поправочных коэффициентов.
Оценка срока разработки ППО. На данном этапе оценивается средний срок разработки ППО в соответствии с нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.
Корректировка трудоемкости создания ППО при уменьшении срока разработки ППО. На данном этапе производится корректировка трудоемкости разработки ППО в случае уменьшения среднего срока разработки ППО на основе коэффициента эластичности трудоемкости.
Оценка затрат на создания ППО. На данном этапе на основании рассчитанной трудоемкости создания ППО определяются затраты на создание ППО в соответствии с нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.
Приказ вводится в действие с 10 ноября 2026 года.