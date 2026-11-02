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Право

Обновлена методика расчета затрат на создание объектов информатизации госорганов

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 12:21 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 28 октября 2026 года внесены изменения в методику расчета и нормативов затрат на создание, развитие и сопровождение объектов информатизации государственных органов, сообщает Zakon.kz.

В частности Методика изложена в новой редакции.

Затраты на создание и развитие цифрового объекта в зависимости от цифрового объекта состоят из затрат на создание ППО цифрового объекта, а также затраты на приобретение или имущественный найм (аренду) необходимого для его функционирования комплекса технических средств и программного обеспечения.

Также в состав затрат на создание и развитие цифрового объекта включаются затраты на управление проектом по созданию и развитию цифрового объекта, проведение испытаний на кибербезопасность, качество, и другие затраты на приобретение услуг (работ), предусмотренных для этапа создания и развития цифрового объекта законодательством РК в сфере цифровизации.

Так, говорится, что расчет затрат на приобретение и имущественным найм (аренду) комплекса технических средств и программного обеспечения, необходимых для обеспечения функционирования ППО, а также расчет затрат на приобретение услуг, предусмотренных законодательством республики в сфере цифровизации, определяется путем сбора прайс-листов и ценовых предложений.

Прайс-листы и ценовые предложения представляются не менее чем от двух поставщиков товаров, работ и услуг (в случае отсутствия прайс-листов и ценовых предложений по аналогичным товарам, работам и услугам предоставляется не менее двух независимых оценочных заключений), за исключением случаев приобретения услуг у лиц, определенных законодательством РК.

Расчет затрат на создание ППО представлен следующими этапами:

  • оценка функционального размера ППО;
  • оценка базовой трудоемкости создания ППО;
  • определение значений поправочных коэффициентов трудоемкости;
  • расчет трудоемкости создания ППО;
  • оценка срока разработки ППО;
  • корректировка трудоемкости создания ППО при уменьшении срока разработки ППО;
  • оценка затрат на создание ППО.

Базовая трудоемкость каждого основного процесса разработки ППО в человеко-месяцах. Базовая трудоемкость каждого процесса определяется на основе показателей трудоемкости в соответствии с Нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.

Значения поправочных коэффициентов трудоемкости определяются исходя из характеристик создаваемого цифрового объекта и требований к его функционированию, качеству и технических требований в соответствии с нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.

На основании поправочных коэффициентов трудоемкости разработки ППО проводится расчет трудоемкости создания ППО с учетом поправочных коэффициентов.

Оценка срока разработки ППО. На данном этапе оценивается средний срок разработки ППО в соответствии с нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.

Корректировка трудоемкости создания ППО при уменьшении срока разработки ППО. На данном этапе производится корректировка трудоемкости разработки ППО в случае уменьшения среднего срока разработки ППО на основе коэффициента эластичности трудоемкости.

Оценка затрат на создания ППО. На данном этапе на основании рассчитанной трудоемкости создания ППО определяются затраты на создание ППО в соответствии с нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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