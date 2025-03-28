Выдача лицензии на выполнение работ в области охраны окружающей среды: внесены изменения
В частности, в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды".
Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам.
Министерство экологии и природных ресурсов в течение трех рабочих дней с даты внесения изменения и дополнения в правила актуализирует их и направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в Единый контакт-центр.
Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий оплату, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Для получения лицензии с приложением:
- услугодатель проверяет на полноту заполнения электронной формы сведений на соответствие квалификационным требованиям к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды по их подвидам в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления;
- при установлении неполноты заполнения электронной формы сведений услугодатель отказывает в дальнейшем рассмотрении заявлений;
- при установлении полноты заполнения электронной формы сведений услугодатель направляет документы в территориальное подразделение для проведения проверки на соответствие Квалификационным требованиям.
Со дня получения документов от услугодателя территориальным подразделением в течение пяти рабочих дней осуществляется проверка представленных документов на соответствие Квалификационным требованиям и действующему законодательству республики и представление заключения по ее итогам.
Услугодатель после получения заключения от территориального подразделения подготавливает в течение двух рабочих дней лицензию с приложением, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги на основании заключения территориального подразделения.
При получении заключения мотивированного отказа от территориального подразделения услугодатель направляет уведомление заявителю о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.
Для переоформления лицензии или приложения к лицензии:
- переоформление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;
- услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя проверяет полноту представленных документов;
- при установлении неполноты представленных документов, услугодатель подготавливает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления;
- при установлении полноты представленных документов исполнитель рассматривает их на соответствие пункта 3 статьи 33 закона "О разрешениях и уведомлениях" и подготавливает решение.
Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий и бездействий услугодателя по вопросам оказания государственных услуг.
Приказ вводится в действие с 28 мая 2025 года.
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