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Право

Выдача лицензии на выполнение работ в области охраны окружающей среды: внесены изменения

обновлены правила на выдачу лицензии на деятельность в области охраны окружающей среды, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 12:18 Фото: pixabay
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 17 марта 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды".

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам.

Министерство экологии и природных ресурсов в течение трех рабочих дней с даты внесения изменения и дополнения в правила актуализирует их и направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в Единый контакт-центр.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий оплату, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Для получения лицензии с приложением:

  • услугодатель проверяет на полноту заполнения электронной формы сведений на соответствие квалификационным требованиям к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды по их подвидам в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления;
  • при установлении неполноты заполнения электронной формы сведений услугодатель отказывает в дальнейшем рассмотрении заявлений;
  • при установлении полноты заполнения электронной формы сведений услугодатель направляет документы в территориальное подразделение для проведения проверки на соответствие Квалификационным требованиям.

Со дня получения документов от услугодателя территориальным подразделением в течение пяти рабочих дней осуществляется проверка представленных документов на соответствие Квалификационным требованиям и действующему законодательству республики и представление заключения по ее итогам.

Услугодатель после получения заключения от территориального подразделения подготавливает в течение двух рабочих дней лицензию с приложением, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги на основании заключения территориального подразделения.

При получении заключения мотивированного отказа от территориального подразделения услугодатель направляет уведомление заявителю о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Для переоформления лицензии или приложения к лицензии:

  • переоформление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;
  • услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя проверяет полноту представленных документов;
  • при установлении неполноты представленных документов, услугодатель подготавливает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления;
  • при установлении полноты представленных документов исполнитель рассматривает их на соответствие пункта 3 статьи 33 закона "О разрешениях и уведомлениях" и подготавливает решение. 

Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий и бездействий услугодателя по вопросам оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 28 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что утвержден техрегламент по углю и продуктам переработки.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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