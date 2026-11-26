Постановлением правительства от 25 ноября 2026 года внесены изменения в Правила организации и функционирования Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что сбор информации, а также ее накопление, хранение, учет, систематизация, обобщение, обработка и анализ в системах и подсистемах осуществляются участниками единой системы, имеющими совместимые цифровые системы, в пределах их компетенций.

Система включает в себя в том числе цифровую систему "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК" (банк данных).

Указывается, что при введении единой системы учитываются требования по обеспечению кибербезопасности в соответствии с Законом "О кибербезопасности" и едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности.

Обеспечение функционирования единой системы осуществляется на основе единого организационного, методологического, метрологического и цифрового подходов, обеспечивающих сопоставимость данных и совместимость цифровых ресурсов.

При наличии у специально уполномоченных государственных органов и организаций цифровых систем или цифровых технологий пополнение и обновление ими сведений в подсистемах единой системы осуществляются посредством их интеграции или автоматизированного обмена данными с банком данных.

Указывается, что к государственной монополии относится деятельность по ведению метеорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды в части оказания услуг общегосударственного и международного значения с использованием государственной наблюдательной сети, которая осуществляется Национальной гидрометеорологической службой.

Ввод в промышленную эксплуатацию банка данных осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 87 Цифрового кодекса РК.

После ввода банка данных в промышленную эксплуатацию уполномоченный орган в области охраны окружающей среды осуществляет интеграцию систем мониторинга, которые не были интегрированы на стадии опытной эксплуатации.

Включение новых систем мониторинга в банк данных и внесение измененных данных в них осуществляются путем создания новых цифровых записей.

Банк данных содержит, обеспечивает интеграцию и автоматизированный обмен данными между:

банками данных систем, подсистем и видов мониторинга, включенных в структуру единой системы;

государственными кадастрами природных ресурсов;

государственным кадастром отходов;

государственным климатическим кадастром;

государственным реестром углеродных единиц;

государственным углеродным кадастром;

государственным кадастром потребления озоноразрушающих веществ;

регистром выбросов и переноса загрязнителей Республики Казахстан;

государственным реестром экологических разрешений и деклараций о негативном воздействии на окружающую среду;

реестром субъектов предпринимательства в сфере управления отходами;

государственным реестром объектов исторического загрязнения;

учетом и отчетностью по производственному экологическому контролю;

автоматизированной системой мониторинга эмиссий в окружающую среду;

общественными слушаниями.

Доступ к банку данных предоставляется с соблюдением следующих условий:

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, специально уполномоченные государственные органы и организации, уполномоченные на осуществление видов мониторинга, включенных в структуру единой системы, имеют право неограниченного доступа ко всей информации (первичные данные и цифровая продукция) с возможностью ознакомления, копирования и воспроизводства;

физические и юридические лица имеют право неограниченного доступа ко всей цифровой продукции с возможностью ознакомления, копирования и воспроизводства, за исключением информации, составляющей государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

В тех случаях, когда физические и юридические лица не имеют беспрепятственного доступа к цифровой продукции, содержащейся в банке данных, с помощью прямых электронных средств, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает представление цифровой продукции с помощью любых других эффективных средств, но не позднее, чем через один месяц после получения соответствующего запроса.

Постановление вводится в действие с 6 декабря 2026 года.