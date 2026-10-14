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Право

Деятельность кредитного бюро: правила и условия выдачи разрешения изменились

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 09:17 Фото: freepik
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 2 октября 2026 года обновило условия и правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, сообщает Zakon.kz.

Разрешение на деятельность кредитного бюро выдает уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Юридическое лицо для получения разрешения направляет в уполномоченный орган посредством веб-портала "цифрового правительства" заявление.

К заявлению следует приложить электронные копии учредительных документов, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке.

В день поступления заявление принимают и регистрируют, а затем направляют на исполнение в ответственное подразделение.

При направлении заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Работник ответственного подразделения в течение 1 рабочего дня проверяет полноту представленных документов.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 2 рабочих дней рассматривает их на соответствие требованиям закона о кредитных бюро и направляет в комиссию для получения акта о соответствии кредитного бюро требованиям.

В случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов процесс оказания государственной услуги приостанавливают.

Комиссия в течение 10 рабочих дней проводит проверку заявителя, подготовку и подписание акта о соответствии.

Далее акт о соответствии направляется на подписание представителю проверяемого кредитного бюро.

По результатам рассмотрения документов и акта ответственное подразделение готовит проект разрешения либо мотивированного ответа об отказе в выдаче разрешения.

Работник ответственного подразделения в течение 1 рабочего дня после подписания проекта разрешения либо мотивированного отказа направляет в "личный кабинет" через портал уведомление о выдаче разрешения в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица с приложением электронной копии акта о соответствии либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги.

Разрешение и акт о соответствии выдаются уполномоченным органом на неограниченный срок.

Также документом внесены изменения в ряд других постановлений.

Постановление вводится в действие с 21 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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