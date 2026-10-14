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Право

В Казахстане обновили правила миграционного контроля и учета иностранцев

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:09 Фото: polisia.kz
Постановлением правительства от 10 октября 2026 года в новой редакции изложены Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу РК, незаконно пребывающих на территории РК, сообщает Zakon.kz

Правила определяют порядок:

  • осуществления миграционного контроля;
  • учета иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу РК, незаконно пребывающих на территории РК, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК.

Контроль за соблюдением требований Правил иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также должностными лицами и гражданами РК осуществляют органы внутренних дел республики во взаимодействии с органами национальной безопасности.

Миграционный контроль за порядком пребывания в Республике Казахстан иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляют органы внутренних дел.

Учет иммигрантов производится органами внутренних дел по месту временного проживания иммигрантов, в том числе посредством получения сведений через единую цифровую систему "Беркут" (ЕЦС "Беркут"), визово-миграционный портал (www.vmp.gov.kz) ЕЦС "Беркут", цифровую систему "e-Qonaq" (www.eqonaq.kz) и цифровую систему МВД РК.

Иностранные граждане, въезжающие с визой РК, при пересечении Государственной границы автоматически учитываются через ЕЦС "Беркут" по адресу, указанному приглашающей стороной при оформлении приглашения.

Принимающие иммигранта физические и юридические лица вносят информацию в визово-миграционный портал ЕЦС "Беркут" посредством персональной электронной цифровой подписи через веб-сайты www.vmp.gov.kz или egov.kz либо предоставляют уведомления при непосредственном обращении в подразделения миграционной службы или направляют по почте.

Уведомления о пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства также могут направляться через цифровую систему "e-Qonaq" посредством веб-сайта www.eqonaq.kz пользователями указанной системы.

В ходе осуществления миграционного контроля сотрудники органов внутренних дел проверяют:

  • наличие у иностранного гражданина национального паспорта, визы либо разрешения на временное проживание, а у иностранного гражданина, постоянно проживающего в РК, и лиц без гражданства – видов на жительство, удостоверений лица без гражданства;
  • своевременный выезд иностранных граждан за границу или продление срока проживания в Республике Казахстан;
  • наличие разрешения на пребывание в местностях, закрытых для свободного посещения иностранными гражданами.

Сотрудники органов внутренних дел осуществляют контроль:

  • по месту постоянного проживания или временного пребывания иностранных граждан;
  • по месту работы или учебы иностранных граждан;
  • на воздушном, железнодорожном и других видах транспорта;
  • на улицах и в общественных местах.

Контроль может осуществляться путем:

  • обхода жилых помещений граждан;
  • проверки общежитий и гостиниц, других мест вероятного проживания иностранных граждан;
  • сопровождения поездов;
  • проверки автотранспортных средств;
  • проведения оперативно-профилактических и специальных мероприятий;
  • использования других форм и методов, предусмотренных действующим законодательством.

Исполнение решения суда о выдворении из РК производится путем контролируемого самостоятельного выезда выдворяемого лица из Республики Казахстан с использованием ЕЦС "Беркут".

Выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства в принудительном порядке осуществляется по решению суда в одностороннем порядке с составлением акта о выдворении либо путем передачи представителю власти иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется.

Выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства осуществляется на основании постановления (приговора) суда о выдворении.

Указывается, что для выдворяемых лиц постановление суда о выдворении является документом, заменяющим визу и разрешение на временное проживание.

Также говорится, что учет иностранных граждан или лиц без гражданства, допустивших нарушение законодательства, ведется органами внутренних дел и органами национальной безопасности в цифровом формате, а также путем заполнения соответствующих информационных учетных документов.

Территориальными подразделениями органов внутренних дел и органов национальной безопасности самостоятельно ведется учет иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных к административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства, связанное с незаконным пересечением Государственной границы РК, незаконным пребыванием на территории республики.

Предусмотрено, что органы внутренних дел и органы национальной безопасности незамедлительно пополняют ЕЦС "Беркут" информацией в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, допустивших нарушение законодательства.

Сведения о количестве и персональных данных иностранных граждан, привлеченных к административной ответственности, территориальными подразделениями органов внутренних дел ежемесячно представляются в Министерство внутренних дел РК.

Также говорится, что иностранным гражданам, ранее выдворенным из Казахстана, запрещается въезд в страну в течение пяти лет со дня исполнения решения суда о выдворении.

На основании исполнения решения суда после вступления его в законную силу органом-инициатором в ЕЦС "Беркут" в течение одного рабочего дня вносится информация о лицах, которым въезд в Республику Казахстан запрещен.

Постановление вводится в действие с 24 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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