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Право

Производство масел, стекла, полимерной и бумажной продукции: утверждены обязательства производителей

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:19 Фото: akorda.kz
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 6 октября 2026 года утверждены Правила подтверждения производителями масел, полимерной, стеклянной, бумажной, картонной упаковок, аккумуляторных батарей, использования для их производства не менее 30% отработанных масел, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок подтверждения производителями масел, полимерной, стеклянной, бумажной и картонной упаковок, аккумуляторных батарей использования для их производства не менее тридцати процентов соответственно отработанных масел, отходов пластмасс, стекла, бумаги и картона, использованных аккумуляторных батарей отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), переработанных на территории РК, а также порядок представления и рассмотрения подтверждающих документов Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров).

Так, говорится, что подтверждение использования не менее 30% отработанных масел, отходов пластмасс, стекла, бумаги и картона, использованных аккумуляторных батарей осуществляется отдельно по каждому виду продукции и соответствующему виду отходов:

  • для масел – по отработанным отходам масла;
  • для полимерной упаковки – по отходам пластмасс;
  • для стеклянной упаковки – по отходам стекла;
  • для бумажной и картонной упаковки – по отходам бумаги и картона;
  • для аккумуляторных батарей – по использованным аккумуляторным батареям.

Заявитель раз в полугодие, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Оператору в электронном виде заявление с приложением документов, предусмотренных настоящим пунктом. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность представленных сведений и документов несет заявитель.

Заявитель предоставляет:

  • материалы оценки воздействия на окружающую среду и положительное заключение государственной экологической экспертизы или экологическое разрешение или раздел "Охрана окружающей среды", содержащие сведения об условиях использования отработанных масел, отходов пластмасс, стекла, бумаги и картона, использованных аккумуляторных батарей при производстве соответствующей продукции (товаров) с использованием не менее тридцати процентов отработанных масел, отходов пластмасс, стекла, бумаги и картона, использованных аккумуляторных батарей;
  • сведения о включении в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности в соответствии со статьями 337 и 336 Кодекса;
  • документ, подтверждающий включение заявителя в реестр товаропроизводителей по соответствующему виду производимой продукции (товаров);
  • технологический регламент производителя. Под технологическим регламентом понимается внутренний документ производителя, описывающий технологический процесс производства каждой партии и (или) единицы продукции (товаров), включая виды используемого первичного и вторичного сырья (отходов), нормы расхода сырья, порядок списания отходов в производство, получение готовой продукции (товаров), а также операции по переработке отходов;
  • инвентаризационную опись долгосрочных активов производителя, необходимых для осуществления переработки отходов;
  • документы, подтверждающие сбор отходов:

- акты приема-передачи отходов, содержащие информацию о дате приема-передачи и оприходованной массе отходов;

- документы, подтверждающие поступление (электронные счет-фактуры, материальную ведомость в части отходов);

- акты о результатах взвешивания на поверенном весовом оборудовании, с указанием данных о весовом оборудовании (наименование, тип и серийный номер средств измерений, год выпуска), на котором они были взвешены;

- сертификаты поверки весового оборудования, выданные в соответствии с законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", действовавшие в отчетном периоде;

- сводная информация с электронной базы бухгалтерского учета, подписанная первым руководителем (уполномоченным лицом) или лицом, его заменяющим о приходных ордерах запасов (далее – ПОЗ) на собираемое вторичное сырье, содержащая информацию о дате оприходования, номере ПОЗ и массе оприходованных отходов;

  • документы, подтверждающие транспортировку отходов;
  • документы, подтверждающие переработку отходов;
  • документы и сведения, подтверждающие реализацию готовой продукции (товаров), произведенной с использованием отработанных масел, отходов пластмасс, стекла, бумаги и картона, использованных аккумуляторных батарей;

Заявления и документы, представленные после сроков, указанных в настоящем пункте рассмотрению, не подлежат.

Оператор рассматривает поступившие документы заявителя в следующем порядке:

  • в течение 20 рабочих дней со дня получения документов, проверяет представленные заявителем документы и при отсутствии каких-либо документов или нечитаемости документов, Оператор уведомляет заявителя об отсутствии или о нечитаемости представленных документов;
  • заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Оператора представляет недостающие, исправленные или читаемые документы.

При непредставлении соответствующего пакета документов заявителем в сроки, установленные настоящим пунктом Оператор прекращает рассмотрение заявления и приложенного пакета документов и в течение трех рабочих дней со дня истечения сроков, указанных в настоящем пункте, направляет заявителю письмо о неподтверждении использования не менее тридцати процентов отходов масел, полимерной, стеклянной, бумажной или картонной упаковок, аккумуляторных батарей.

Подтверждение документов осуществляется Оператором путем анализа документов использования государственных цифровых систем, а также сопоставления сведений между данными из государственных цифровых систем и представленных документов.

При представлении соответствующего пакета документов заявителем в пределах указанных сроков Оператор в течение 20 рабочих дней, рассматривает документы заявителя по подтверждению использования не менее тридцати процентов отходов масел, полимерной, стеклянной, бумажной или картонной упаковок, аккумуляторных батарей для производства.

Документы, представленные после указанных сроков рассмотрению не подлежат.

При предоставлении полного пакета документов, а также достижении и подтверждении использования не менее 30% отходов масел, пластмасс, стекла, бумаги и картона, аккумуляторных батарей, переработанных на территории РК при производстве масел, полимерной, стеклянной, бумажной и картонной упаковок, аккумуляторных батарей Оператор в течение трех рабочих дней направляет заявителю письмо о подтверждении.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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