Приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов от 23 ноября 2026 года утверждены Правила климатического финансирования, сообщает Zakon.kz.

Цель Правил – обеспечение прозрачного, подотчетного и эффективного механизма финансирования климатических проектов, способствующих достижению национальных климатических целей РК.

Источники целевого финансирования климатических проектов формируются за счет следующих видов средств:

от продажи углеродных единиц из резерва Национального плана углеродных квот;

от продажи углеродных единиц из Резерва стабилизации углеродного рынка.

Финансирование климатических проектов осуществляется через организацию, определенную в соответствии с настоящими Правилами, посредством предоставления льготного возвратного кредитного финансирования.

Указывается, что применение льготного кредитного финансирования осуществляется преимущественно на стадиях подготовки и реализации климатического проекта, предназначается для покрытия будущих запланированных и предварительно одобренных затрат и не предусматривает компенсацию ранее понесенных затрат.

Средства климатического финансирования расходуются на основании годового плана климатического финансирования, решения уполномоченного органа.

При этом говорится, что аккумулируемые на счетах оператора средства не могут использоваться для выплаты дивидендов, покрытия общих административных расходов оператора либо расходов, не связанных с целями настоящих правил.

Финансирование не предоставляется проектам, не отвечающим установленным Правилами критериям экологической и финансовой устойчивости.

Средства климатического финансирования предоставляются организации на возвратной основе. Размер вознаграждения за пользование предоставленными средствами составляет 0,01% за весь срок займа и уплачивается единовременно.

Остатки средств на счете оператора на конец финансового года не подлежат изъятию на цели, не связанные с климатическим финансированием, и учитываются при формировании годового плана на следующий год, наряду с плановыми поступлениями в следующем году из всех видов источников.

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2026 года.