Изменились правила постановки на учет детей, усыновленных иностранцами

Приказом МИД РК от 28 сентября 2026 года внесены изменения в Правила постановки на учет в Министерстве иностранных дел РК и осуществления загранучреждениями РК контроля за детьми, являющимися гражданами РК, переданными на усыновление иностранным гражданам, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах постановки на учет в Министерстве иностранных дел РК и осуществления загранучреждениями РК контроля за детьми, являющимися гражданами РК, переданными на усыновление иностранным гражданам, Перечень основных требований к оказанию госуслуги "Постановка на учет детей, являющихся гражданами РК, переданных на усыновление иностранным гражданам" изложен в новой редакции.

Так, говорится, что госуслуга оказывается бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Адрес места оказания государственной услуги размещен на интернет-ресурсе Министерства www.gov.kz.

Для этого необходимы следующие документы:

заявление о постановке на учет детей, в двух экземплярах;

персональная карточка учета детей, в двух экземплярах;

оригинал паспорта гражданина РК, выданный ребенку – гражданину РК, переданному на усыновление иностранным гражданам;

решение об оформлении документов на выезд ребенка за пределы РК на постоянное место жительства, выданное органами внутренних дел РК (для сверки);

документы, удостоверяющие личность усыновителей (удочерителей) (для идентификации личности и сверки);

две цветные фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

свидетельство о рождении ребенка (для сверки);

решение суда об удовлетворении заявления иностранных граждан об усыновлении (удочерении), заверенное судом (для сверки).

Основания для отказа в оказании госуслуги:

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2 статьи 18-2 Закона "О государственных и социально ответственных услугах".

Предусмотрено, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания и выдает соответствующую расписку (в произвольной форме).

Представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату без их принятия на хранение услугодателем, за исключением случаев подачи заявления или документов посредством веб-портала "цифрового правительства", стационарного абонентского устройства, абонентского устройства сотовой связи, а также иных цифровых объектов, определенных центральными государственными органами.

При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов и направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Сведения о поставленных на учет детях заносятся в журнал по учету детей по форме с последующим обязательным внесением в Единую цифровую систему "Беркут" (ЕЦС "Беркут").

Также говорится, что при получении уведомления о перемене места жительства ребенка в пределах одного консульского округа, консульское должностное лицо загранучреждения производит запись об изменении места жительства в журнале по учету детей с последующим обязательным внесением в ЕЦС "Беркут".

Консульское должностное лицо загранучреждения, в консульский округ которого входит новое место проживания ребенка, после получения документов производит запись о постановке на учет в журнале по учету детей с последующим обязательным внесением в ЕЦС "Беркут", и принимает меры.

Изменения внесены и в другие документы.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2026 года.