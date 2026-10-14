Изменились правила назначения и выплаты пенсий в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 6 октября 2026 года внес изменения в Правила исчисления размеров, назначения, перерасчета, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится в действие с 24 октября 2026 года:

композитная услуга – вид оказания государственной услуги, предусматривающей совокупность нескольких государственных услуг, оказываемых на основании одного заявления.

Лица по достижении пенсионного возраста по выбору заявителя подают заявления по форме в виде композитной услуги для назначения пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту.

Уточняется, что период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов.

При неполном или несвоевременном перечислении обязательных пенсионных взносов период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается (в зависимости от их наличия) следующими документами:

справкой работодателя (правопреемника) о перечислении обязательных пенсионных взносов или архивного учреждения о перечислении обязательных пенсионных взносов (при условии соответствия периодов перечисления обязательных пенсионных взносов периодам трудовой деятельности, указанным в документах, подтверждающих трудовой стаж заявителя);

решением суда, подтверждающим период перечисления обязательных пенсионных взносов.

При условии перечисления обязательных пенсионных взносов до 1 июля 2006 года период, за который перечислялись обязательные пенсионные взносы за лиц, занимавшихся частной практикой, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), индивидуальных предпринимателей, осуществлявших обязательные пенсионные взносы в свою пользу, членов (участников) и глав крестьянских или фермерских хозяйств, а также граждан РК, работающих в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, равен одному году при условии перечисления в Единый накопительный пенсионный фонд не менее годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период.

Если внесенная указанными лицами сумма обязательных пенсионных взносов меньше годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период, то период, за который перечислялись обязательные пенсионные взносы, определяется пропорционально внесенной сумме обязательных пенсионных взносов.

Если сумма перечисленных обязательных пенсионных взносов соответствует сумме обязательных пенсионных взносов, подлежащих уплате за один месяц, период участия в накопительной пенсионной системе составляет один месяц, при этом учитывается месяц, предшествующий месяцу, в котором осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов.

Если за один месяц в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению правительства применялся поправочный коэффициент "0" к ставкам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также период осуществления деятельности работников, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2 статьи 206 Кодекса, подтверждаются справкой работодателя.

Период получения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий подтверждаются сведениями из централизованной базы данных.

Указывается, что суммы излишне (ошибочно) уплаченных обязательных пенсионных взносов, учтенные для назначения пенсионных выплат по возрасту, не подлежат возврату.

Предусмотрено, что специалист, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, принимаемых у заявителя для назначения пенсий, а также сведений, полученных из ЦС, обеспечивает качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, представленных заявителем, удостоверяет посредством своего ЭЦП.

По результатам указанной проверки в случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, несоответствия документов требованиям по форме и содержанию специалист принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с вручением заявителю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Представленные заявителем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату заявителю без их принятия на хранение Государственной корпорацией.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом для устранения выявленных недостатков заявителю устанавливается срок не более 10 рабочих дней при назначении пенсионных выплат по возрасту и не более 8 рабочих дней при назначении государственной базовой пенсионной выплаты, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

При принятии заявления специалистом Государственной корпорации заявителю выдается расписка об отказе в приеме заявления и документов в случаях:

представления заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, или документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о назначении пенсий;

несоответствия сведений по документу, удостоверяющему личность заявителя (кроме его замены, подтверждающейся сведениями из государственных цифровых систем), с документами, необходимыми для их назначения;

отсутствия права на назначение пенсий заявителя;

отсутствия согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения пенсий;

неустранения заявителем выявленных недостатков в установленный срок.

При обращении заявителя за назначением государственной базовой пенсионной выплаты посредством портала осуществляется запрос в ЦС государственных органов или организаций для получения необходимых сведений, предусмотренных в заявлении для назначения государственной базовой пенсионной выплаты.

При представлении государственными органами и организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в автоматизированную ЦС Е-макет.

Поступившее посредством портала электронное заявление, представленное для назначения государственной базовой пенсионной выплаты, проходит проверку по следующим параметрам:

достижение заявителем пенсионного возраста;

полнота представленных сведений;

отсутствие факта назначения, выплаты, а также подачи заявления на назначение государственной базовой пенсионной выплаты;

отсутствие факта назначения, выплаты, а также подачи заявления на назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца.

При положительном результате проверки по указанным параметрам заявление перемещается в журнал входящих сообщений, предназначенных для обработки в Е-макет.

По результатам указанной проверки в случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, несоответствия документов требованиям по форме и содержанию, заявление принимается посредством цифрового листа ожидания и направляется уведомление о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом для устранения выявленных недостатков заявителю устанавливается срок не более 8 рабочих дней при назначении государственной базовой пенсионной выплаты, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

Заявителю, обратившемуся за назначением государственной базовой пенсионной выплаты посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.

Решение об отказе в назначении пенсий принимается уполномоченным органом по назначению пенсий и пособий по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных документов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной или социально ответственной услуги;

неустранение выявленных недостатков в установленный срок.

Также внесены поправки в части выплаты пенсий лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, и находящимся на полном государственном обеспечении.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением ряда абзацев.