Казахстанцы могут сдать старое авто на утилизацию и получить скидку на покупку нового авто

Министр экологии и природных ресурсов утвердил Правила выдачи документа, подтверждающего сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортного средства или самоходной с/х техники, в том числе предусматривающего право на получение скидочных сертификатов на приобретение в РК транспорта.

Правила определяют порядок и условия выдачи Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) документа, подтверждающего сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств или самоходной сельскохозяйственной техники, в том числе предусматривающего право на получение скидочных сертификатов на приобретение на территории РК транспортного средства, произведенного в Казахстане, порядок передачи (перерегистрации) и использования скидочного сертификата, подтверждающего сдачу на переработку и утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) или вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники (ВЭССХТ), предусматривающего право на получение скидки на приобретение на территории республики транспортного средства, произведенного в Казахстане.

Общая сумма и количество скидочных сертификатов, предусмотренных за сдачу ВЭТС и ВЭССХТ на переработку или утилизацию на соответствующий календарный год, устанавливается Инвестиционной политикой Оператора на соответствующий год в порядке, предусмотренном Правилами стимулирования.

Предусматривается, что при достижении предельной суммы и количества скидочных сертификатов в календарном году Оператор приостанавливает процесс приема ВЭТС и ВЭССХТ на переработку и утилизацию до утверждения новых сумм и количества скидочных сертификатов.

Скидочные сертификаты, подтверждающие сдачу на переработку или утилизацию ВЭТС и ВЭССХТ предоставляются физическим и юридическим лицам в порядке и на условиях Правил направления денег оператором расширенных обязательств производителей (импортеров), поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров на организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции, на которую распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров) путем выплат.

Размер скидки на покупку ТС или ССХТ, произведенных на территории РК, определяется в порядке, установленном Правилами стимулирования, и указывается Оператором в скидочном сертификате.

Размер скидок в разрезе категорий автомобильных транспортных средств, а также видов самоходной сельскохозяйственной техники ежегодно определяется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

Владельцам скидочного сертификата предоставляется право на скидку при приобретении произведенного и реализуемого на территории Республики Казахстан ТС или ССХТ. Скидочный сертификат позволяет получить скидку на приобретение ТС или ССХТ любой категории, вне зависимости от категории сданного ВЭТС или ВЭССХТ.

Скидочному сертификату Оператором автоматически присваивается уникальный номер.

Скидочный сертификат содержит цифровой код (QR-код), позволяющий считывать информацию о нем и его владельце.

За одно сдаваемое на утилизацию ВЭТС или ВЭССХТ может быть выдан только один скидочный сертификат.

Скидочный сертификат действует в течение одного года с даты его выдачи и может быть передан иным лицам не более трех раз с момента его выдачи. Передача сертификата иным лицам не изменяет срок его действия.

Передача (перерегистрация) скидочного сертификата осуществляется путем подачи владельцем скидочного сертификата в АИС Оператора заявки на передачу скидочного сертификата. Передача осуществляется путем запроса ценовых предложений.

Сбор ценовых предложений осуществляется в течение трех рабочих дней с даты подачи заявки на передачу скидочного сертификата.

Ценовые предложения могут быть представлены физическими лицами, являющимися гражданами РК и юридическими лицами, зарегистрированными на территории республики.

В течение одного рабочего дня после истечения срока владелец скидочного сертификата, принимает решение о передаче скидочного сертификата.

В случае непринятия владельцем скидочного сертификата решения в установленный срок заявка на передачу скидочного сертификата считается отозванной, а поступившие ценовые предложения – аннулированными.

Передача скидочного сертификата осуществляется путем подписания ЭЦП владельца скидочного сертификата и лица, которому передаётся скидочный сертификат соответствующего соглашения в АИС Оператора, с приложением документов в отношении владельца скидочного сертификата и лица, которому передается скидочный сертификат:

для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность;

для юридического лица – сведения (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя, копия документа, удостоверяющего личность представителя.

Скидка на приобретение произведенного на территории РК ТС или ССХТ может быть суммирована не более чем по двум скидочным сертификатам на одно приобретаемое ТС, либо не более чем по четырем скидочным сертификатам на одну единицу ССХТ.

Перечень производителей, которые предоставляют скидку при приобретении ТС или ССХТ, формируется Оператором и размещается на его корпоративном интернет-ресурсе www.recycle.kz.

Для использования скидочного сертификата владелец скидочного сертификата обращается к производителю при приобретении ТС или ССХТ.

Заявка на использование скидочного сертификата создается Дилером в АИС Оператора с внесением соответствующих сведений о реализуемом ТС или ССХТ, при этом скидочный сертификат блокируется.

Заявка на использование скидочного сертификата подписывается ЭЦП Дилера и владельца скидочного сертификата.

Использованный скидочный сертификат после подписания прекращает действие.

Финансирование скидки, предоставленной производителем при приобретении ТС и ССХТ осуществляется в соответствии с Правилами стимулирования.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года.