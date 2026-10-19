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Право

Резервирование земель под особо охраняемые природные территории: правила изменили

Осень, осенняя погода, желтые листья, осенний сезон, осенний лес, лес осенью, осень в лесу, осень в горах, горы, природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:20 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Правительство постановлением от 14 октября 2026 года внесло поправки Правила резервирования земельных участков, предназначенных для создания и расширения особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что резервирование земельных участков, предназначенных для создания и расширения особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения, осуществляется в соответствии с утвержденными естественно-научными обоснованиями по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий.

Решения о резервировании земельных участков принимают местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения.

Территориальные подразделения уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий, местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, в компетенцию которых входят вопросы особо охраняемых природных территорий местного значения, в соответствии с утвержденным естественно-научным обоснованием подготавливают предложения (ходатайства) о резервировании земель под особо охраняемые природные территории в местный исполнительный орган столицы, области, города республиканского значения.

Местный исполнительный орган столицы, областей, городов республиканского значения для рассмотрения указанных предложений и подготовки необходимых материалов образует комиссию, которая обследует в натуре земельные участки, предназначенные для создания и расширения особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения, с участием заинтересованных собственников земельных участков и землепользователей или их представителей.

В состав комиссии включают представителей местного исполнительного органа столицы, областей, городов республиканского значения, территориальных органов в области особо охраняемых природных территорий и охраны окружающей среды столицы, областей, городов республиканского значения, районного органа по земельным отношениям, специализированных республиканских государственных предприятий, ведущих государственный земельный кадастр, и других заинтересованных органов.

Рабочим органом комиссии является территориальное подразделение уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий.

Далее результаты обследования земельных участков оформляются актом с приложением плана (схемы) земельных участков, который подписывается членами комиссии и собственниками земельных участков и землепользователей или их представителями.

План резервирования земельных участков составляется на основе сведений земельного кадастра, имеющихся в областных (районных) уполномоченных органах по земельным отношениям или специализированных республиканских государственных предприятиях, ведущих государственный земельный кадастр.

Материалы по современному состоянию земельных участков, резервируемых под создание и расширение особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения (земельно-кадастровая карта, перечень смежных и сторонних землепользователей, экспликация земель), предоставляются комиссии уполномоченными органами столицы, областей, городов республиканского значения по земельным отношениям с участием специализированных республиканских государственных предприятий, ведущих государственный земельный кадастр.

В документе сказано, что границы земельных участков на плане определяются условно или по естественным географическим рубежам. Точные координаты земельных участков устанавливаются при подготовке землеустроительного проекта, выполняемого в составе технико-экономического обоснования по созданию или расширению особо охраняемой природной территории.

В акте отражаются сведения о местонахождении земельных участков, резервируемых для создания и расширения особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения, их площади, качественном состоянии, предлагаемых режимах охраны и использования, наличия на них зданий и сооружений и их оценочной стоимости, предварительной оценке возможных расходов государственного бюджета на компенсацию убытков собственникам земельных участков и землепользователям в связи с ограничением режима их хозяйственного использования.

На основании акта комиссии принимается решение местного исполнительного органа о резервировании земельных участков, которым определяются границы резервируемых земельных участков, дается схема их расположения и экспликация, устанавливаются ограничения (обременения) права их использования, обеспечивающие сохранение объектов государственного природно-заповедного фонда.

Помимо этого, уточнения внесены в Правила перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса и перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий.

Также изменены Правила упразднения государственных природных заказников республиканского и местного значения и государственных заповедных зон республиканского значения и уменьшения их территории.

В частности, в случаях признания целесообразным рассмотрения вопроса об упразднении государственных природных заказников республиканского значения и государственных заповедных зон республиканского значения или уменьшении их территории государственный орган направляет материалы (карты, схемы, обоснования) в уполномоченный орган.

В случаях признания целесообразным рассмотрения вопроса об упразднении государственных природных заказников местного значения или уменьшении их территории государственный орган направляет материалы (карты, схемы, обоснования) по территориальной принадлежности в местный исполнительный орган столицы, области, города республиканского значения.

Постановление введено в действие с 16 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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