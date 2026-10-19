Уточнены функции земельной комиссии
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Приказом министра сельского хозяйства от 8 октября 2026 года внесены изменения в Типовое положение о земельной комиссии, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что функциями Комиссии является рассмотрение заявлений (заявок) и подготовка заключений о предоставлении прав на земельные участки, об изменении целевого назначения земельных участков (за исключением земель населенных пунктов) и о переводе земель водного фонда в земли других категорий.
Ранее земельная комиссия также определяла победителя конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.
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