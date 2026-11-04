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Право

Ведение земельного кадастра в РК: внесены изменения

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 09:42 Фото: pexels
Министр сельского хозяйства приказом от 29 октября 2026 года внес изменения в Правила ведения государственного земельного кадастра в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что деятельность по ведению Кадастра относится к государственной монополии, осуществляется Государственной корпорацией "Правительство для граждан" и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, предусмотренным пунктом 3 статьи 152 Земельного кодекса.

При этом к деятельности предприятия относятся работы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 153 Земельного кодекса. В частности:

  • учет качества земель, включающий их экономическую оценку и ведение мониторинга земель, проведение почвенных, мелиоративных, агрохимических и геоботанических обследований и бонитировки почв, определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, изготовление паспортов земельных участков сельскохозяйственного назначения, проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению качественного состояния нарушенных и деградированных земель, государственную кадастровую оценку земель, включающую определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов;

Также дополнено, что для формирования картографической основы государственного земельного кадастра используется государственная система отсчета.

Приказ вводится в действие с 13 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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