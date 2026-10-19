Долг платежом красен, а эмитент – рейтингом: новый закон начнет действовать с 21 октября

Кредитные рейтинги могут быть, скажем так, неточными. Что порой даже приводит к мировым кризисам. Поэтому услуги рейтинговых агентств во многих странах регулируют правилами. В Казахстане закон "О кредитной рейтинговой деятельности" вводится в действие 21 октября 2026 года, пишет Zakon.kz.

Долги бывают всякие, поэтому кредитоспособность должника оценивают по разным методикам и даже разные лица. Если заемщик хочет взять кредит в банке, проверяют его кредитную историю. Делают это кредитные бюро – и по определенным правилам, которые сформулированы в законе "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК", принятом в Казахстане еще в 2004 году.

Но бывает наоборот – когда у физических или юридических лиц поступлений больше, чем расходов. Они ищут, куда накопления вложить и приумножить, а компании, которым нужны финансовые ресурсы для развития, соответственно, берут у них в долг, эмитируя ценные бумаги, в частности, корпоративные облигации. И тогда оценка кредитоспособности эмитента – задача уже рейтинговых агентств.

Такая практика и даже такие агентства есть и в Казахстане. Вот только закона, регулирующего эту деятельность, в стране до сих пор было. И, наконец, он появился: 21 октября 2026 Закон РК № 351-VIII "О кредитной рейтинговой деятельности" вводится в действие.

Почему такой документ необходим?

Зафиксированные в законодательстве требования к рейтинговым агентствам должны обеспечить объективность и прозрачность при составлении рейтингов, а также избежание конфликтов интересов. Казалось бы, рейтинговое агентство само заинтересовано в безупречной деловой репутации, если хочет получать заказы от эмитентов в долгосрочной перспективе.

Но это еще один из мифов на тему, что рынок сам все правильно расставит по местам. Исследование причин, например, международного финансового кризиса 2008 года показало, что он был вызван, помимо всего прочего, также присвоением корпорациям искаженных рейтингов. После чего кризис доверия к агентствам привел к ужесточению требований к ним.

Так, Европейский союз представил свое регулирование кредитных рейтинговых агентств в 2010 году, Япония и Австралия – также в 2010 году, затем их примеру последовали и другие страны.

Помимо объективности есть еще одна проблема, актуальная, в частности, для Казахстана. Четкие правила, предусматривающие ответственность за присваиваемые рейтинги, должны повысить доверие к отечественным рейтинговым агентствам.

Дело в том, что рейтинговые услуги от признанных международных агентств (как правило, американских) недешевы. А поскольку местные структуры законодательством ранее не регулировались, доверие к ним было соответствующее. В результате: если крупные игроки вроде БВУ и госкомпаний еще находили средства на рейтинги – у мировых агентств (100-процентный охват рейтингами), то эмитенты поменьше зачастую отказывались от них вовсе. По данным, которые приводятся в КДРП к документу, хоть какие-то рейтинги были при эмиссиях в РК только у 6 из 18 МФО (33%) и 6 из 42 нефинансовых компаний (14%).

Это не могло не приводить к предсказуемо негативным последствиям. Всего на рынке корпоративных облигаций Казахстана зафиксировано 22 дефолта, и, что поучительно, значительная их часть касается облигаций, которые выпустили как раз не имевшие рейтингов эмитенты. При этом деньги в них инвестировали накопительные пенсионные фонды, которые понесли значительные убытки. То есть в конечном счете – вкладчики.

В немалой степени и поэтому проблемные активы частных НПФ (ликвидировав последние) позже передали в единый государственный фонд. Так что, как видим, проблема недостоверных кредитных рейтингов касается не только хорошо обеспеченных индивидуумов, ищущих альтернативу инвестициям накоплений в недвижимость, но и практически всех граждан.