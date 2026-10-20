Кредитные рейтинги – дело добровольное, но для госкомпаний их сделают обязательными

Завтра, 21 октября 2026 года, вступает в силу совершенно новый для Казахстана закон "О кредитной рейтинговой деятельности". Zakon.kz изучил документ и рассказывает, кто в РК отныне вправе присваивать рейтинги, каковы правила их составления и для кого они обязательны.

До сих пор компании в РК, желая осуществить эмиссию на рынке ценных бумаг (выпустить облигации, например), чтобы привлечь капитал, обращались во многих случаях к услугам международных рейтинговых агентств. Хотя в Казахстане имеются и свои.

После чего появлялась информация типа: агентство Х присвоило компании Y рейтинг АА. Выше рейтинг – ниже риск. И потенциальные покупатели облигаций, как предполагалось, выстроятся в очередь...

В выборе агентства желающие обзавестись рейтингом были не ограничены, но, конечно, обращали внимание на репутацию агентства, которая говорила сама за себя. Ну и, соответственно, – влияла на цену за услугу.

С принятием Закона РК № 351-VIII "О кредитной рейтинговой деятельности", который вводится в действие 21 октября 2026 года, правила меняются. Точнее, они появляются. Поскольку ранее такого закона в стране не было. А его предметом является "регулирование кредитной рейтинговой деятельности". В целях, разумеется, "защиты прав и законных интересов пользователей рейтингов" (пункт 1 статьи 3).

Отныне обращаться за рейтингом в РК можно будет лишь к тем международным рейтинговым агентствам, которые признаны в качестве таковых казахстанским уполномоченным органом. Основанием для такого признания является, в свою очередь, "признание данного рейтингового агентства со стороны финансовых регуляторов пяти и более стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития" (пункт 2 статьи 6).

От международных агентств закон отличает иностранные рейтинговые агентства, которые регулируются законодательством другого государства, но при этом должны соответствовать и казахстанским требованиям.

"Иностранное рейтинговое агентство направляет в уполномоченный орган заявление о признании с приложением документов... уполномоченный орган принимает решение о признании или об отказе". Пункты 4 и 6 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

И конечно, эту деятельность могут осуществлять собственно казахстанские рейтинговые агентства, если соответствуют требованиям закона. Помимо всего прочего для предоставления в уполномоченный орган необходимы документы, содержащие:

кодекс поведения, утвержденный советом директоров кредитного рейтингового агентства;

политики процедур и средств внутреннего контроля, направленных на недопущение присвоения недостоверного кредитного рейтинга;

методологию, применяемую в кредитной рейтинговой деятельности.

А также проверяющие всегда могут запросить источники информации, используемой при составлении рейтинга, и данные, подтверждающие опыт и знания работников.

Полный перечень требований содержится в статье 8 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности".

Впрочем, что касается конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, которую агентство получило от рейтингуемого лица, а также инсайдерской информации, то она не подлежит разглашению (согласно статье 25). Конечно, за исключение случаев, "когда требование о раскрытии такой информации установлено законами РК".

Помимо соблюдения заявленной методологии, проверки надежности и добросовестности источников, рейтинговое агентство также должно соблюдать требования к т. н. управлению конфликтами интересов, а именно выявлять и предотвращать:

"Влияние на рейтинги и прогнозы по рейтингам любого существующего или потенциального конфликта интересов кредитного рейтингового агентства, его акционеров, рейтинговых аналитиков, иных работников и лиц, оказывающих на него значительное влияние". Пункт 1 статьи 19 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

Что касается видов рейтингов, то они в РК могут быть следующие (статья 15):

Кредитный рейтинг – анализ способности исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая устойчивость), а также кредитного риска; Рейтинг корпоративного управления – оценка качества корпоративного управления; Рейтинг соответствия принципам исламского финансирования – соответствие стандартам в области исламских финансов; Суверенный кредитный рейтинг – объектом являются государства и международные финансовые организации; Рейтинг устойчивого развития – подверженность рискам в области экологического и социального воздействия.

Однако данный перечень не исчерпывающий: закон допускает "иные виды рейтингов".

И вот что еще важно: хотя в принципе обращение в рейтинговые агентства – дело добровольное (согласно пп. 6) пункта 3 статьи 3), в случаях, определенных законодательством, рейтинг необходим. Так, например:

"Наличие кредитного рейтинга обязательно для юридических лиц с государственным участием, соответствующих критериям, установленным правительством РК". Пункт 4 статьи 29 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

В деталях узнаем об этих критериях после 27 октября: до этого момента проект правительственного постановления будет пребывать на публичном обсуждении. Время есть. Дело в том, что именно эта норма – обязательность рейтинга для компаний с госучастием – вводится в действие с 1 июля 2027 года.