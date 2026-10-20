#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Право

Кредитные рейтинги – дело добровольное, но для госкомпаний их сделают обязательными

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:26 Фото: pixabay
Завтра, 21 октября 2026 года, вступает в силу совершенно новый для Казахстана закон "О кредитной рейтинговой деятельности". Zakon.kz изучил документ и рассказывает, кто в РК отныне вправе присваивать рейтинги, каковы правила их составления и для кого они обязательны.

До сих пор компании в РК, желая осуществить эмиссию на рынке ценных бумаг (выпустить облигации, например), чтобы привлечь капитал, обращались во многих случаях к услугам международных рейтинговых агентств. Хотя в Казахстане имеются и свои.

После чего появлялась информация типа: агентство Х присвоило компании Y рейтинг АА. Выше рейтинг – ниже риск. И потенциальные покупатели облигаций, как предполагалось, выстроятся в очередь...

В выборе агентства желающие обзавестись рейтингом были не ограничены, но, конечно, обращали внимание на репутацию агентства, которая говорила сама за себя. Ну и, соответственно, – влияла на цену за услугу.

С принятием Закона РК № 351-VIII "О кредитной рейтинговой деятельности", который вводится в действие 21 октября 2026 года, правила меняются. Точнее, они появляются. Поскольку ранее такого закона в стране не было. А его предметом является "регулирование кредитной рейтинговой деятельности". В целях, разумеется, "защиты прав и законных интересов пользователей рейтингов" (пункт 1 статьи 3).

Отныне обращаться за рейтингом в РК можно будет лишь к тем международным рейтинговым агентствам, которые признаны в качестве таковых казахстанским уполномоченным органом. Основанием для такого признания является, в свою очередь, "признание данного рейтингового агентства со стороны финансовых регуляторов пяти и более стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития" (пункт 2 статьи 6).

От международных агентств закон отличает иностранные рейтинговые агентства, которые регулируются законодательством другого государства, но при этом должны соответствовать и казахстанским требованиям.

"Иностранное рейтинговое агентство направляет в уполномоченный орган заявление о признании с приложением документов... уполномоченный орган принимает решение о признании или об отказе".Пункты 4 и 6 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

И конечно, эту деятельность могут осуществлять собственно казахстанские рейтинговые агентства, если соответствуют требованиям закона. Помимо всего прочего для предоставления в уполномоченный орган необходимы документы, содержащие:

  • кодекс поведения, утвержденный советом директоров кредитного рейтингового агентства;
  • политики процедур и средств внутреннего контроля, направленных на недопущение присвоения недостоверного кредитного рейтинга;
  • методологию, применяемую в кредитной рейтинговой деятельности.

А также проверяющие всегда могут запросить источники информации, используемой при составлении рейтинга, и данные, подтверждающие опыт и знания работников.

Полный перечень требований содержится в статье 8 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности".

Впрочем, что касается конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, которую агентство получило от рейтингуемого лица, а также инсайдерской информации, то она не подлежит разглашению (согласно статье 25). Конечно, за исключение случаев, "когда требование о раскрытии такой информации установлено законами РК".

Помимо соблюдения заявленной методологии, проверки надежности и добросовестности источников, рейтинговое агентство также должно соблюдать требования к т. н. управлению конфликтами интересов, а именно выявлять и предотвращать:

"Влияние на рейтинги и прогнозы по рейтингам любого существующего или потенциального конфликта интересов кредитного рейтингового агентства, его акционеров, рейтинговых аналитиков, иных работников и лиц, оказывающих на него значительное влияние".Пункт 1 статьи 19 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

Что касается видов рейтингов, то они в РК могут быть следующие (статья 15):

  1. Кредитный рейтинг – анализ способности исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая устойчивость), а также кредитного риска;
  2. Рейтинг корпоративного управления – оценка качества корпоративного управления;
  3. Рейтинг соответствия принципам исламского финансирования – соответствие стандартам в области исламских финансов;
  4. Суверенный кредитный рейтинг – объектом являются государства и международные финансовые организации;
  5. Рейтинг устойчивого развития – подверженность рискам в области экологического и социального воздействия.

Однако данный перечень не исчерпывающий: закон допускает "иные виды рейтингов".

И вот что еще важно: хотя в принципе обращение в рейтинговые агентства – дело добровольное (согласно пп. 6) пункта 3 статьи 3), в случаях, определенных законодательством, рейтинг необходим. Так, например:

"Наличие кредитного рейтинга обязательно для юридических лиц с государственным участием, соответствующих критериям, установленным правительством РК".Пункт 4 статьи 29 Закона РК "О кредитной рейтинговой деятельности"

В деталях узнаем об этих критериях после 27 октября: до этого момента проект правительственного постановления будет пребывать на публичном обсуждении. Время есть. Дело в том, что именно эта норма – обязательность рейтинга для компаний с госучастием – вводится в действие с 1 июля 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Редактор отдела "Право"
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
18:43, Сегодня
Для чего нужен закон "О кредитной рейтинговой деятельности", который вступает в силу 21 октября
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
15:23, 19 октября 2026
Долг платежом красен, а эмитент – рейтингом: новый закон начнет действовать с 21 октября
финансы
09:23, 18 мая 2024
Суверенный кредитный рейтинг Казахстана оценили как стабильный
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: