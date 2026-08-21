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Право

В Казахстане урегулировали деятельность рейтинговых агентств

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 09:42 Фото: freepik
Президент подписал закон от 23 июля 2026 года "О кредитной рейтинговой деятельности", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на формирование прозрачного и независимого рынка рейтинговых услуг в Казахстане.

Основной целью регулирования кредитной рейтинговой деятельности является обеспечение защиты прав и законных интересов пользователей рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств, признаваемых для целей реализации задач государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций.

Законом устанавливаются принципы регулирования деятельности и классификация кредитных рейтинговых агентств. Также регламентируются требования в отношении корпоративного управления кредитных рейтинговых агентств, управления конфликтами интересов, раскрытия информации, организации систем внутреннего контроля и рейтинговой деятельности.

Предусматривается создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого будет являться Национальный банк.

В документе говорится, что в Казахстане действуют следующие виды кредитных рейтинговых агентств:

  • казахстанское рейтинговое агентство;
  • международное рейтинговое агентство;
  • иностранное рейтинговое агентство.

Кредитную рейтинговую деятельность в РК вправе осуществлять исключительно кредитные рейтинговые агентства.

Кредитное рейтинговое агентство присваивает следующие виды рейтингов:

  • кредитный рейтинг;
  • рейтинг корпоративного управления;
  • рейтинг соответствия принципам исламского финансирования;
  • суверенный кредитный рейтинг;
  • рейтинг устойчивого развития;
  • иные виды рейтингов.

Законом определяются ключевые требования к работе рейтинговых агентств. Они касаются качества и достоверности используемой информации, прозрачности и обоснованности методологий. Отдельно регулируются вопросы финансовой устойчивости рейтинговых агентств.

Также регламентируется размер и структура собственного капитала казахстанского рейтингового агентства. В частности говорится, что уставный капитал казахстанского рейтингового агентства формируется посредством оплаты акций учредителями исключительно деньгами, за исключением международных рейтинговых агентств. При этом минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Руководящими работниками казахстанского рейтингового агентства являются:

  • руководитель и члены органа управления;
  • руководитель и члены исполнительного органа;
  • главный бухгалтер;
  • руководитель службы внутреннего контроля.

Не может занимать должность руководящего работника казахстанского рейтингового агентства лицо:

  • не имеющее высшего экономического, юридического, математического или технического образования;
  • не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа в международных финансовых организациях, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в сфере предоставления финансовых услуг, аудиторской деятельности, предоставления кредитных рейтинговых услуг и др.
  • не имеющее безупречной деловой репутации;
  • у которого было отозвано согласие на назначение или избрание на должность руководящего работника и (или) которое было отстранено от выполнения служебных обязанностей в данной и (или) в иной финансовой организации, банковском, страховом холдинге, данном и (или) ином филиале банка - нерезидента РК, филиале страховой (перестраховочной) организации - нерезидента РК, филиале страхового брокера - нерезидента РК.

Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение или избрание на должность руководящего работника;

  • совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства о его согласовании на руководящую должность.

Казахстанское рейтинговое агентство при назначении или избрании руководящих работников самостоятельно проверяет их на соответствие указанным требованиям.

Закон вводится в действие с 21 октября за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2027 года.

Ранее мы писали, что создание отечественной рейтинговой инфраструктуры позволит снизить стоимость рейтинговых услуг, что повысит их доступность для широкого круга компаний, особенно малого и среднего бизнеса.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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