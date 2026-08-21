В Казахстане урегулировали деятельность рейтинговых агентств

Президент подписал закон от 23 июля 2026 года "О кредитной рейтинговой деятельности", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на формирование прозрачного и независимого рынка рейтинговых услуг в Казахстане.

Основной целью регулирования кредитной рейтинговой деятельности является обеспечение защиты прав и законных интересов пользователей рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств, признаваемых для целей реализации задач государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций.

Законом устанавливаются принципы регулирования деятельности и классификация кредитных рейтинговых агентств. Также регламентируются требования в отношении корпоративного управления кредитных рейтинговых агентств, управления конфликтами интересов, раскрытия информации, организации систем внутреннего контроля и рейтинговой деятельности.

Предусматривается создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого будет являться Национальный банк.

В документе говорится, что в Казахстане действуют следующие виды кредитных рейтинговых агентств:

казахстанское рейтинговое агентство;

международное рейтинговое агентство;

иностранное рейтинговое агентство.

Кредитную рейтинговую деятельность в РК вправе осуществлять исключительно кредитные рейтинговые агентства.

Кредитное рейтинговое агентство присваивает следующие виды рейтингов:

кредитный рейтинг;

рейтинг корпоративного управления;

рейтинг соответствия принципам исламского финансирования;

суверенный кредитный рейтинг;

рейтинг устойчивого развития;

иные виды рейтингов.

Законом определяются ключевые требования к работе рейтинговых агентств. Они касаются качества и достоверности используемой информации, прозрачности и обоснованности методологий. Отдельно регулируются вопросы финансовой устойчивости рейтинговых агентств.

Также регламентируется размер и структура собственного капитала казахстанского рейтингового агентства. В частности говорится, что уставный капитал казахстанского рейтингового агентства формируется посредством оплаты акций учредителями исключительно деньгами, за исключением международных рейтинговых агентств. При этом минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Руководящими работниками казахстанского рейтингового агентства являются:

руководитель и члены органа управления;

руководитель и члены исполнительного органа;

главный бухгалтер;

руководитель службы внутреннего контроля.

Не может занимать должность руководящего работника казахстанского рейтингового агентства лицо:

не имеющее высшего экономического, юридического, математического или технического образования;

не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа в международных финансовых организациях, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в сфере предоставления финансовых услуг, аудиторской деятельности, предоставления кредитных рейтинговых услуг и др.

не имеющее безупречной деловой репутации;

у которого было отозвано согласие на назначение или избрание на должность руководящего работника и (или) которое было отстранено от выполнения служебных обязанностей в данной и (или) в иной финансовой организации, банковском, страховом холдинге, данном и (или) ином филиале банка - нерезидента РК, филиале страховой (перестраховочной) организации - нерезидента РК, филиале страхового брокера - нерезидента РК.

Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение или избрание на должность руководящего работника;

совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства о его согласовании на руководящую должность.

Казахстанское рейтинговое агентство при назначении или избрании руководящих работников самостоятельно проверяет их на соответствие указанным требованиям.

Закон вводится в действие с 21 октября за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2027 года.

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