Правила закупок утвердили для Национального оператора АЭС

Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 13 октября 2026 года утвердил Правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным оператором атомных электростанций, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок приобретения товаров, работ и услуг Национальным оператором атомных электростанций (АЭС), а также юридическими лицами, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС.

Национальный оператор АЭС осуществляет закупки товаров, работ и услуг административного, хозяйственного, офисного, транспортного и иного общего назначения в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Потенциальные поставщики для включения в реестр поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС проходят квалификационный отбор.

Приобретение товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС, включая внешнюю и внутреннюю инфраструктуры (в том числе предпроектных, проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, комплексных работ по строительству "под ключ", услуг по техническому надзору за строительством объектов) осуществляется среди квалифицированных потенциальных поставщиков, состоящих в реестре поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС.

Потенциальный поставщик не допускается к участию в проводимых закупках, если:

состоит в реестре недобросовестных участников закупок товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС или реестре недобросовестных участников государственных закупок или в реестре недобросовестных участников закупок, и в перечне ненадежных потенциальных поставщиков "Самрук-Қазына", или в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами;

включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в перечень государств с льготным налогообложением.

С такими поставщиками заключение договора не допускается.

Также не допускается участие потенциального поставщика и его аффилированного лица в одном лоте при осуществлении закупок способом тендера и запроса ценовых предложений.

Реестр недобросовестных участников закупок для реализации проектов АЭС формируется и ведется на веб-портале закупок по мере поступления информации от заказчиков и из веб-портала закупок.

В реестр недобросовестных участников закупок товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС включают поставщика по следующим основаниям:

предоставление недостоверной информации в процессе закупок;

уклонение либо отказ потенциального поставщика, признанного победителем закупок способом тендера или запроса ценовых предложений, от заключения договора;

невнесение обеспечения исполнения договора в установленные договором сроки (имеются исключения);

наличие вступившего в законную силу решения суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о закупках.

Годовой и долгосрочный план закупок утверждается первым руководителем заказчика на веб-портале закупок в течение 20 рабочих дней со дня утверждения источника возникновения потребности.

При планировании сроков поставки товаров заказчики должны учитывать время, необходимое на приемку товаров, которое не может быть включено в срок поставки товара по договору о закупках.

Не допускается осуществление процедур выбора поставщика по товарам, работам, услугам, не предусмотренным утвержденным планом закупок (предварительным, годовым, долгосрочным).

При планировании сроков поставки товаров, приобретаемых способом тендера у казахстанских товаропроизводителей, заказчики устанавливают срок поставки не менее 60 календарных дней.

Срок поставки казахстанскими товаропроизводителями не менее 120 календарных дней устанавливается заказчиками для сложных, нестандартных и критически важных товаров, изготовление которых не носит серийного характера, требует разработки индивидуальной конструкторской (технологической) документации по требованиям заказчика, обусловлено длительным производственным циклом либо зависит от поставок импортных комплектующих и сырья.

Выбор поставщика осуществляется следующими способами:

запроса ценовых предложений (на понижение);

проведения тендера (на понижение):

- открытого;

- двухэтапного (открытого);

- закрытого;

- двухэтапного (закрытого).

из одного источника.

Способ закупок заказчик выбирает самостоятельно.

Помимо этого, правила устанавливают порядок проведения закупок каждым из перечисленных способов, а также порядок заключения договора о закупках.

Документ содержит перечень товаров, работ и услуг административного, хозяйственного, офисного и общего назначения, закупка которых осуществляется в соответствии с законодательством о государственных закупках:

Канцелярия и офисное обеспечение, в том числе бумага формата А4 (А3), ручки, папки, файлы, степлеры, картриджи для принтеров и МФУ, бланки, почтовые конверты, расходные материалы для архивации.

Хозяйственные товары, бытовая химия и инвентарь, в том числе моющие и дезинфицирующие средства, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло, мешки для мусора, инвентарь для уборки, средства индивидуальной защиты для технического персонала.

Офисная мебель, техника и бытовое оборудование, в том числе офисные столы, кресла, шкафы для документов, сейфы, компьютеры/ноутбуки общего пользования, мониторы, кулеры для воды, микроволновые печи, кондиционеры, обогреватели.

Административно-хозяйственные и эксплуатационные услуги, в том числе услуги по уборке внутренних помещений, мытью окон, фасадным работам, вывозу ТБО, аренда офисных, складских или гаражных помещений, почтовых ящиков, содержание зданий, дератизация, дезинсекция, обслуживание лифтов (по месту поставки г. Астана).

Транспортное обеспечение, в том числе аренда автотранспорта с водителем (такси/корпоративные перевозки), курьерская доставка, грузоперевозки, услуги развозки сотрудников, ГСМ (бензин, дизельное топливо, масла), автошины, запчасти, аккумуляторы, техобслуживание и ремонт автомобилей, услуги автомойки, шиномонтаж, обязательное страхование (ОГПО ВТС).

ИТ-инфраструктура общего назначения и связь, в том числе услуги фиксированной и мобильной связи, доступ к сети Интернет, IP-телефония, лицензии на офисные программы, информационно-правовые системы, ЭЦП, сопровождение баз данных, техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей, ремонт ПК и серверов.

Текущий ремонт и содержание офисных помещений, в том числе текущий косметический ремонт кабинетов (покраска стен, замена напольных покрытий, замена светильников/ламп), мелкий сантехнический и электромонтажный ремонт за исключением объектов относящихся к инфраструктуре АЭС.

Приказ вводится в действие с 30 октября.