Изменились правила выплаты денежного довольствия и других выплат военнослужащим МВД

Приказом министра внутренних дел от 28 сентября 2026 года внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что размер денежного довольствия, причитающегося военнослужащему, прослужившему неполный месяц, определяется пропорционально, исходя из фактического количества календарных дней, прослуженных в данном месяце.

Военнослужащему в случае отсутствия на воинской службе без уважительных причин денежное довольствие выплачивается пропорционально дням фактического исполнения обязанностей воинской службы на основании приказа командира (начальника). В приказе указываются дни фактического отсутствия на воинской службе. Для пропорционального расчета денежного довольствия применяются календарные дни в месяце.

Военнослужащему, обучающемуся в зарубежных военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, выплаты производятся в соответствии с международными договорами, соглашениями и контрактами.

Военнослужащему со дня зачисления в распоряжение командира (начальника) выплата денежного довольствия по последней занимаемой воинской должности сохраняется в течение сроков:

при назначении его на другую должность – двух месяцев;

в связи с проведением организационно-штатных мероприятий – трех месяцев.

Также уточняется, что военнослужащему в период нахождения в распоряжении командира (начальника) – со дня вынесения в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении до вынесения окончательного решения по уголовному делу, – обеспечивается минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

При вынесении оправдательного приговора суда либо прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям в отношении военнослужащего, находящегося в распоряжении командира (начальника) со дня вынесения в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении, ему выплачивается причитающееся денежное довольствие за период нахождения в распоряжении в полном объеме, за вычетом суммы, ранее выплаченной в размере минимальной заработной платы.

Военнослужащим срочной службы из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выходное пособие выплачивается на основании подтверждающего документа, представленного из местного исполнительного органа столицы, городов областного значения и городов республиканского значения, районов по месту учета (жительства) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Письменный запрос в организацию по учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заблаговременно производится подразделением по учету личного состава.

Указывается, что полевые выплаты выплачиваются на основании приказа командира (начальника) воинской части (республиканского государственного учреждения) на проведение полевого выхода свыше одних суток. При этом оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней после завершения полевого выхода и возвращения военнослужащего к месту воинской службы.

В приказе указывается период нахождения на полевом выходе, список военнослужащих с указанием воинского звания, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и занимаемой должности.

Приказ вводится в действие с 30 октября 2026 года.