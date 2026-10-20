#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Право

Изменились правила выплаты денежного довольствия и других выплат военнослужащим МВД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом министра внутренних дел от 28 сентября 2026 года внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что размер денежного довольствия, причитающегося военнослужащему, прослужившему неполный месяц, определяется пропорционально, исходя из фактического количества календарных дней, прослуженных в данном месяце.

Военнослужащему в случае отсутствия на воинской службе без уважительных причин денежное довольствие выплачивается пропорционально дням фактического исполнения обязанностей воинской службы на основании приказа командира (начальника). В приказе указываются дни фактического отсутствия на воинской службе. Для пропорционального расчета денежного довольствия применяются календарные дни в месяце.

Военнослужащему, обучающемуся в зарубежных военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, выплаты производятся в соответствии с международными договорами, соглашениями и контрактами.

Военнослужащему со дня зачисления в распоряжение командира (начальника) выплата денежного довольствия по последней занимаемой воинской должности сохраняется в течение сроков:

  • при назначении его на другую должность – двух месяцев;
  • в связи с проведением организационно-штатных мероприятий – трех месяцев.

Также уточняется, что военнослужащему в период нахождения в распоряжении командира (начальника) – со дня вынесения в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении до вынесения окончательного решения по уголовному делу, – обеспечивается минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

При вынесении оправдательного приговора суда либо прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям в отношении военнослужащего, находящегося в распоряжении командира (начальника) со дня вынесения в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении, ему выплачивается причитающееся денежное довольствие за период нахождения в распоряжении в полном объеме, за вычетом суммы, ранее выплаченной в размере минимальной заработной платы.

Военнослужащим срочной службы из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выходное пособие выплачивается на основании подтверждающего документа, представленного из местного исполнительного органа столицы, городов областного значения и городов республиканского значения, районов по месту учета (жительства) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Письменный запрос в организацию по учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заблаговременно производится подразделением по учету личного состава.

Указывается, что полевые выплаты выплачиваются на основании приказа командира (начальника) воинской части (республиканского государственного учреждения) на проведение полевого выхода свыше одних суток. При этом оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней после завершения полевого выхода и возвращения военнослужащего к месту воинской службы.

В приказе указывается период нахождения на полевом выходе, список военнослужащих с указанием воинского звания, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и занимаемой должности.

Приказ вводится в действие с 30 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
животные, охота
16:24, Сегодня
На каких животных можно охотиться в Казахстане
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
12:09, 30 сентября 2025
Изменились правила выплаты денежного довольствия военнослужащим органов внутренних дел
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал
12:55, 20 июля 2026
Изменились правила выплат денежного довольствия и выплат военнослужащим: кого это коснется
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: