Новый стандарт оказания медпомощи при профессиональной патологии приняли в Казахстане

Приказом министра здравоохранения от 13 октября 2026 года внесены изменения в стандарт организации медицинской помощи при профессиональной патологии в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Так, говорится, что медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается медицинскими организациями вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющими лицензию на медицинскую деятельность по подвиду "профессиональная патология".

Медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в экстренной и плановой формах.

Медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается врачами профпатологами, имеющими сертификат специалиста в области здравоохранения по специализации "Медицина труда (профессиональная патология)".

Медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);

в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

на платной основе.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих медицинскую помощь при профессиональной патологии, являются:

организация и проведение первичной профилактики профессиональных заболеваний и мониторинга состояния здоровья работников на предприятиях (предсменные и послесменные медицинские осмотры);

проведение обязательных медицинских осмотров (предварительные, периодические);

определение профессиональной пригодности работника для выполнения трудовой деятельности во вредных или опасных условиях труда;

контроль за проведением мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний;

выявление профессиональных заболеваний на ранних стадиях;

оказание специализированной медицинской помощи пациентам с профессиональными заболеваниями с применением современных технологий и методов диагностики, лечения и реабилитации, с соблюдением преемственности на всех уровнях оказания медицинской помощи;

участие в проведении научных исследований в области профессиональной патологии;

оказание организационно-методической и консультативной помощи МО по вопросам профессиональной патологии по РК.

Профилактика профессиональных заболеваний работникам во вредных и опасных условиях труда в Казахстане, оказывается медицинскими работниками медицинских пунктов, МО по месту прикрепления работника или обслуживающие предприятия.

По результатам обязательного периодического медицинского осмотра работники распределяются по группам состояния здоровья:

1 группа – здоровые работники, которая подразделяется на:

– здоровые работники, которая подразделяется на: группу 1А – работники со стажем работы во вредных или опасных условиях труда менее пяти лет, не нуждающиеся в профилактическом лечении, которым по медицинским показаниям проводится санаторно-курортное лечение;

– работники со стажем работы во вредных или опасных условиях труда менее пяти лет, не нуждающиеся в профилактическом лечении, которым по медицинским показаниям проводится санаторно-курортное лечение; группу 1В – работники со стажем работы во вредных или опасных условиях труда пять лет и более, нуждающиеся в профилактических мероприятиях в зависимости от воздействующего вредного производственного фактора;

– работники со стажем работы во вредных или опасных условиях труда пять лет и более, нуждающиеся в профилактических мероприятиях в зависимости от воздействующего вредного производственного фактора; 2 группа – практически здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные изменения органов и систем;

– практически здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные изменения органов и систем; 3 группа – работники, имеющие начальные формы общих заболеваний;

– работники, имеющие начальные формы общих заболеваний; 4 группа – работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний, как являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы по профессии;

– работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний, как являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы по профессии; 5 группа – работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных факторов;

– работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных факторов; 6 группа – работники, имеющие признаки профессиональных заболеваний.

Независимо от группы состояния здоровья работника определяется группа риска развития профессиональных заболеваний – низкий, средний, высокий или очень высокий риск – по этапам согласно приложению к Стандарту. Профилактические мероприятия проводятся в зависимости от установленной группы риска.

Работники 2 группы – практически здоровые работники с нестойкими функциональными изменениями проходят углубленные обследования по месту прикрепления работника или в МО, обслуживающей предприятие (группа среднего риска).

Работники 3 и 4 групп – работники с начальными и выраженными формами общих заболеваний, не являющимися противопоказанием для продолжения работы (группа высокого риска), проходят углубленное обследование в МО по месту прикрепления или в МО обслуживающей предприятие.

Профилактические мероприятия (программы) имеющейся патологии в группах 1В, 2, 3, 5 разрабатываются научными организациями в области здравоохранения в зависимости от вредных производственных факторов, стажа работы, профессии.

Профилактические мероприятия для данных групп проводятся за счет работодателя и страховых выплат. Профилактические мероприятия проводятся в медицинских пунктах, МО обслуживающих предприятие и контролируются работодателем, врачом профпатологом, отделом техники безопасности.

Специалист медицинского пункта (медицинская сестра, фельдшер) оказывает первичную медико-санитарную помощь работникам организации, включающую в себя:

оказание работникам экстренной, неотложной медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;

организация транспортировки пациентов и пострадавших в медицинские организации;

выполнение врачебных назначений;

проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с назначениями врача (инъекции, перевязки, физиопроцедуры);

проведение профилактических прививок (при наличии допуска у сотрудников);

направление на получение квалифицированной медицинской помощи;

мониторинг своевременного прохождения периодического медицинского осмотра работниками;

проведение предсменного (предрейсового) и послесменного (послерейсового) обязательных медицинских осмотров.

К основным функциям врача профпатолога в медицинских пунктах предприятия относятся:

мониторинг состояния здоровья работников с наличием факторов риска профессиональных заболеваний по результатам проведенных периодических осмотров и скрининговых исследований;

мониторинг за состоянием здоровья работников с хроническими заболеваниями и длительно болеющих;

совместно с МО, проводившей периодические осмотры, разрабатывает и осуществляет мероприятия по оздоровлению работников групп риска;

проводит реабилитационные, профилактические лечебно-диагностические мероприятия;

осуществление контроля за выполнением рекомендаций по результатам периодических осмотров на предприятии;

внесение предложений по улучшению санитарно-эпидемиологических условий труда работников предприятия;

вовлечение работников предприятия в процесс охраны здоровья граждан путем обучения работников предприятия методам само- и взаимопомощи в экстренной и кризисной ситуации, привитие навыков само-охранительного поведения;

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории предприятия;

проведение разъяснительной работы среди работников предприятия о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни с использованием средств массовой информации, оформления стендов и наглядной информации по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

ведение учетно-отчетной медицинской документации по формам.

введение данных о факте обращения работника за медицинской помощью в медицинскую цифровую систему (МЦС) для обеспечения прозрачности паспорта здоровья пациента и преемственности между медицинскими организациями;

предоставление отчета по состоянию здоровья работников и профессиональной заболеваемости по предприятию внештатному врачу профпатологу управления здравоохранения области и городов республиканского значения согласно утвержденным отчетным формам.

Работники, имеющие признаки воздействия вредных производственных факторов или признаки профессиональных заболеваний (группа очень высокого риска), проходят обследование и консультации узких специалистов в зависимости от предварительного диагноза в условиях МО по месту прикрепления работника или обслуживающего предприятия в рамках ГОБМП или ОСМС и направляются на экспертизу для установления связи заболевания с трудовой деятельностью в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии с перечнем документов. Срок обследования и подготовки документов работника составляет не более двух месяцев.

Результаты исполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта работодателем предоставляются в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля при планировании очередного медосмотра до 1 декабря текущего года.

Реализация и осуществление контроля за выполнением рекомендаций по результатам медосмотров на предприятии в виде ежеквартального анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности проводится врачом профпатологом врачебного здравпункта предприятия или МО обслуживающего предприятие.

Документ, кроме того, устанавливает правила оказания медицинской помощи при профессиональной патологии в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, а также в санаторно-курортных организациях.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2026 года.