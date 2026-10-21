#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Право

Новый стандарт оказания медпомощи при профессиональной патологии приняли в Казахстане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 16:22 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 13 октября 2026 года внесены изменения в стандарт организации медицинской помощи при профессиональной патологии в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Так, говорится, что медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается медицинскими организациями вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющими лицензию на медицинскую деятельность по подвиду "профессиональная патология".

Медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в экстренной и плановой формах.

Медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается врачами профпатологами, имеющими сертификат специалиста в области здравоохранения по специализации "Медицина труда (профессиональная патология)".

Медицинская помощь при профессиональной патологии оказывается:

  • в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);
  • в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);
  • на платной основе.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих медицинскую помощь при профессиональной патологии, являются:

  • организация и проведение первичной профилактики профессиональных заболеваний и мониторинга состояния здоровья работников на предприятиях (предсменные и послесменные медицинские осмотры);
  • проведение обязательных медицинских осмотров (предварительные, периодические);
  • определение профессиональной пригодности работника для выполнения трудовой деятельности во вредных или опасных условиях труда;
  • контроль за проведением мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний;
  • выявление профессиональных заболеваний на ранних стадиях;
  • оказание специализированной медицинской помощи пациентам с профессиональными заболеваниями с применением современных технологий и методов диагностики, лечения и реабилитации, с соблюдением преемственности на всех уровнях оказания медицинской помощи;
  • участие в проведении научных исследований в области профессиональной патологии;
  • оказание организационно-методической и консультативной помощи МО по вопросам профессиональной патологии по РК.

Профилактика профессиональных заболеваний работникам во вредных и опасных условиях труда в Казахстане, оказывается медицинскими работниками медицинских пунктов, МО по месту прикрепления работника или обслуживающие предприятия.

По результатам обязательного периодического медицинского осмотра работники распределяются по группам состояния здоровья:

  • 1 группа – здоровые работники, которая подразделяется на:
  • группу 1А – работники со стажем работы во вредных или опасных условиях труда менее пяти лет, не нуждающиеся в профилактическом лечении, которым по медицинским показаниям проводится санаторно-курортное лечение;
  • группу 1В – работники со стажем работы во вредных или опасных условиях труда пять лет и более, нуждающиеся в профилактических мероприятиях в зависимости от воздействующего вредного производственного фактора;
  • 2 группа – практически здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные изменения органов и систем;
  • 3 группа – работники, имеющие начальные формы общих заболеваний;
  • 4 группа – работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний, как являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы по профессии;
  • 5 группа – работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных факторов;
  • 6 группа – работники, имеющие признаки профессиональных заболеваний.

Независимо от группы состояния здоровья работника определяется группа риска развития профессиональных заболеваний – низкий, средний, высокий или очень высокий риск – по этапам согласно приложению к Стандарту. Профилактические мероприятия проводятся в зависимости от установленной группы риска.

Работники 2 группы – практически здоровые работники с нестойкими функциональными изменениями проходят углубленные обследования по месту прикрепления работника или в МО, обслуживающей предприятие (группа среднего риска).

Работники 3 и 4 групп – работники с начальными и выраженными формами общих заболеваний, не являющимися противопоказанием для продолжения работы (группа высокого риска), проходят углубленное обследование в МО по месту прикрепления или в МО обслуживающей предприятие.

Профилактические мероприятия (программы) имеющейся патологии в группах 1В, 2, 3, 5 разрабатываются научными организациями в области здравоохранения в зависимости от вредных производственных факторов, стажа работы, профессии.

Профилактические мероприятия для данных групп проводятся за счет работодателя и страховых выплат. Профилактические мероприятия проводятся в медицинских пунктах, МО обслуживающих предприятие и контролируются работодателем, врачом профпатологом, отделом техники безопасности.

Специалист медицинского пункта (медицинская сестра, фельдшер) оказывает первичную медико-санитарную помощь работникам организации, включающую в себя:

  • оказание работникам экстренной, неотложной медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;
  • организация транспортировки пациентов и пострадавших в медицинские организации;
  • выполнение врачебных назначений;
  • проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с назначениями врача (инъекции, перевязки, физиопроцедуры);
  • проведение профилактических прививок (при наличии допуска у сотрудников);
  • направление на получение квалифицированной медицинской помощи;
  • мониторинг своевременного прохождения периодического медицинского осмотра работниками;
  • проведение предсменного (предрейсового) и послесменного (послерейсового) обязательных медицинских осмотров.

К основным функциям врача профпатолога в медицинских пунктах предприятия относятся:

  • мониторинг состояния здоровья работников с наличием факторов риска профессиональных заболеваний по результатам проведенных периодических осмотров и скрининговых исследований;
  • мониторинг за состоянием здоровья работников с хроническими заболеваниями и длительно болеющих;
  • совместно с МО, проводившей периодические осмотры, разрабатывает и осуществляет мероприятия по оздоровлению работников групп риска;
  • проводит реабилитационные, профилактические лечебно-диагностические мероприятия;
  • осуществление контроля за выполнением рекомендаций по результатам периодических осмотров на предприятии;
  • внесение предложений по улучшению санитарно-эпидемиологических условий труда работников предприятия;
  • вовлечение работников предприятия в процесс охраны здоровья граждан путем обучения работников предприятия методам само- и взаимопомощи в экстренной и кризисной ситуации, привитие навыков само-охранительного поведения;
  • проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории предприятия;
  • проведение разъяснительной работы среди работников предприятия о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни с использованием средств массовой информации, оформления стендов и наглядной информации по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
  • ведение учетно-отчетной медицинской документации по формам.
  • введение данных о факте обращения работника за медицинской помощью в медицинскую цифровую систему (МЦС) для обеспечения прозрачности паспорта здоровья пациента и преемственности между медицинскими организациями;
  • предоставление отчета по состоянию здоровья работников и профессиональной заболеваемости по предприятию внештатному врачу профпатологу управления здравоохранения области и городов республиканского значения согласно утвержденным отчетным формам.

Работники, имеющие признаки воздействия вредных производственных факторов или признаки профессиональных заболеваний (группа очень высокого риска), проходят обследование и консультации узких специалистов в зависимости от предварительного диагноза в условиях МО по месту прикрепления работника или обслуживающего предприятия в рамках ГОБМП или ОСМС и направляются на экспертизу для установления связи заболевания с трудовой деятельностью в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии с перечнем документов. Срок обследования и подготовки документов работника составляет не более двух месяцев.

Результаты исполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта работодателем предоставляются в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля при планировании очередного медосмотра до 1 декабря текущего года.

Реализация и осуществление контроля за выполнением рекомендаций по результатам медосмотров на предприятии в виде ежеквартального анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности проводится врачом профпатологом врачебного здравпункта предприятия или МО обслуживающего предприятие.

Документ, кроме того, устанавливает правила оказания медицинской помощи при профессиональной патологии в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, а также в санаторно-курортных организациях.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание
20:29, 21 октября 2026
Заморозки до -3°С, метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация
12:41, 14 октября 2026
В Казахстане приняли новый стандарт оказания нефрологической помощи
Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница
10:06, 26 февраля 2025
В Казахстане обновили стандарт оказания педиатрической помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: