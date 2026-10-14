В Казахстане приняли новый стандарт оказания нефрологической помощи

Приказом и.о. министра здравоохранения от 2 октября 2026 года внесены изменения в Стандарт организации оказания нефрологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Нефрологическая помощь осуществляется:

в амбулаторных условиях;

в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход;

в стационарозамещающих условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места;

вне меодорганизаций при оказании нефрологической помощи:

- с применением медицинской авиации для транспортировки пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в МО для продолжения лечения;

- с использованием передвижных (полевых) медицинских комплексов, медицинских поездов, полевых госпиталей, трассовых медико-спасательных пунктов;

- с выездом медицинских работников и применением медицинских изделий для проведения терапии методами экстракорпоральной гемокоррекции;

- с применением дистанционных медицинских услуг.

Для оказания нефрологической помощи организуются следующие подразделения:

специализированный нефрологический кабинет в структуре консультативно-диагностического отделения поликлиник или многопрофильных стационаров, консультативно-диагностических центров, научных центров (институтов), центрах диализа на районном, городском и областном уровнях оказания медицинской помощи независимо от форм собственности;

в структуре консультативно-диагностического отделения поликлиник или многопрофильных стационаров, консультативно-диагностических центров, научных центров (институтов), центрах диализа на районном, городском и областном уровнях оказания медицинской помощи независимо от форм собственности; нефрологическое отделение в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на городском, областном, республиканском уровнях, в научных организациях, независимо от форм собственности;

в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на городском, областном, республиканском уровнях, в научных организациях, независимо от форм собственности; отделение диализа (ОД) в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на районном, городском, областном уровнях, научных организациях, оказывающих стационарную помощь, независимо от форм собственности;

(ОД) в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на районном, городском, областном уровнях, научных организациях, оказывающих стационарную помощь, независимо от форм собственности; центр диализа (ЦД) – самостоятельная МО или структурное подразделение МО (взрослые и детские), осуществляющее нефрологическую помощь в стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в научных организациях, независимо от форм собственности;

(ЦД) – самостоятельная МО или структурное подразделение МО (взрослые и детские), осуществляющее нефрологическую помощь в стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в научных организациях, независимо от форм собственности; нефрологический центр – самостоятельная МО или структурное подразделение МО, оказывающее специализированную нефрологическую помощь в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях на городском, областном уровнях, в научных организациях, университетских клиниках. В структуру нефрологического центра входят: нефрологическое отделение (или койки), отделение диализа и (или) центр диализа, кабинет нефрологии;

– самостоятельная МО или структурное подразделение МО, оказывающее специализированную нефрологическую помощь в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях на городском, областном уровнях, в научных организациях, университетских клиниках. В структуру нефрологического центра входят: нефрологическое отделение (или койки), отделение диализа и (или) центр диализа, кабинет нефрологии; МДГ – группа различных специалистов, формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма пациента, тяжести его клинического состояния, в зависимости от нозологической формы заболевания, этиологии почечного повреждения с целью междисциплинарного определения тактики ведения пациента и своевременного, обоснованного выбора оптимального метода консервативной и ЗПТ в соответствии с КП.

Основными задачами медорганизаций, оказывающих нефрологическую помощь, являются:

осуществление экспертной, организационно-методической, консультативно-диагностической, научно-образовательной деятельности по профилю, в том числе с использованием телемедицины;

разработка, совершенствование и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения с использованием опыта мировой медицинской науки и практики, основанных на принципах доказательности;

участие в разработке образовательных программ, подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по нефрологии совместно с высшими учебными заведениями;

участие в формировании и проведении анализа статистических данных, разработка механизмов сдерживания темпов роста заболеваемости и смертности, организация клинических разборов случаев перевода пациентов на программный ГД на ежемесячной основе;

участие в разработке клинического протокола, стандарта организации оказания медицинской помощи;

формирование объемов закупа лекарственных средств для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;

оценка эффективности и мониторинг рационального использования лекарственных средств в регионе;

участие в формировании заявок на закуп медицинского оборудования и изделий;

участие в формировании тарифов на медицинские услуги по профилю.

Основными направлениями деятельности МО, оказывающих нефрологическую помощь, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний почек и нарушениями мочевыделительной функции, профилактику прогрессирования и развития осложнений, лечение и снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов с ХБП, включая реализацию мероприятий по отдалению начала ЗПТ;

оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек и нарушениями мочевыделительной функции в соответствии с КП;

учет и динамическое наблюдение пациентов, перенесших ОПП, с ХБП стадии G3-G5, пациентов, получающих ЗПТ, включая пациентов после трансплантации почки;

оказание информационно-консультативной, организационно-методической и образовательной помощи населению и субъектам здравоохранения по вопросам профилактики прогрессирования ХБП;

участие и проведение научно-исследовательской работы, внедрение инновационных технологий в области нефрологии.

Также утвержден порядок оказания медицинской помощи. Все подробности – в документе.

Приказ вводится в действие с 24 октября 2026 года.

При этом ранее действовавший стандарт утрачивает силу.