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Право

В Казахстане приняли новый стандарт оказания нефрологической помощи

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:41 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 2 октября 2026 года внесены изменения в Стандарт организации оказания нефрологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Нефрологическая помощь осуществляется:

  • в амбулаторных условиях;
  • в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход;
  • в стационарозамещающих условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места;
  • вне меодорганизаций при оказании нефрологической помощи:

- с применением медицинской авиации для транспортировки пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в МО для продолжения лечения;

- с использованием передвижных (полевых) медицинских комплексов, медицинских поездов, полевых госпиталей, трассовых медико-спасательных пунктов;

- с выездом медицинских работников и применением медицинских изделий для проведения терапии методами экстракорпоральной гемокоррекции;

- с применением дистанционных медицинских услуг.

Для оказания нефрологической помощи организуются следующие подразделения:

  • специализированный нефрологический кабинет в структуре консультативно-диагностического отделения поликлиник или многопрофильных стационаров, консультативно-диагностических центров, научных центров (институтов), центрах диализа на районном, городском и областном уровнях оказания медицинской помощи независимо от форм собственности;
  • нефрологическое отделение в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на городском, областном, республиканском уровнях, в научных организациях, независимо от форм собственности;
  • отделение диализа (ОД) в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на районном, городском, областном уровнях, научных организациях, оказывающих стационарную помощь, независимо от форм собственности;
  • центр диализа (ЦД) – самостоятельная МО или структурное подразделение МО (взрослые и детские), осуществляющее нефрологическую помощь в стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в научных организациях, независимо от форм собственности;
  • нефрологический центр – самостоятельная МО или структурное подразделение МО, оказывающее специализированную нефрологическую помощь в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях на городском, областном уровнях, в научных организациях, университетских клиниках. В структуру нефрологического центра входят: нефрологическое отделение (или койки), отделение диализа и (или) центр диализа, кабинет нефрологии;
  • МДГ – группа различных специалистов, формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма пациента, тяжести его клинического состояния, в зависимости от нозологической формы заболевания, этиологии почечного повреждения с целью междисциплинарного определения тактики ведения пациента и своевременного, обоснованного выбора оптимального метода консервативной и ЗПТ в соответствии с КП.

Основными задачами медорганизаций, оказывающих нефрологическую помощь, являются:

  • осуществление экспертной, организационно-методической, консультативно-диагностической, научно-образовательной деятельности по профилю, в том числе с использованием телемедицины;
  • разработка, совершенствование и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения с использованием опыта мировой медицинской науки и практики, основанных на принципах доказательности;
  • участие в разработке образовательных программ, подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по нефрологии совместно с высшими учебными заведениями;
  • участие в формировании и проведении анализа статистических данных, разработка механизмов сдерживания темпов роста заболеваемости и смертности, организация клинических разборов случаев перевода пациентов на программный ГД на ежемесячной основе;
  • участие в разработке клинического протокола, стандарта организации оказания медицинской помощи;
  • формирование объемов закупа лекарственных средств для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;
  • оценка эффективности и мониторинг рационального использования лекарственных средств в регионе;
  • участие в формировании заявок на закуп медицинского оборудования и изделий;
  • участие в формировании тарифов на медицинские услуги по профилю.

Основными направлениями деятельности МО, оказывающих нефрологическую помощь, являются:

  • организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний почек и нарушениями мочевыделительной функции, профилактику прогрессирования и развития осложнений, лечение и снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов с ХБП, включая реализацию мероприятий по отдалению начала ЗПТ;
  • оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек и нарушениями мочевыделительной функции в соответствии с КП;
  • учет и динамическое наблюдение пациентов, перенесших ОПП, с ХБП стадии G3-G5, пациентов, получающих ЗПТ, включая пациентов после трансплантации почки;
  • оказание информационно-консультативной, организационно-методической и образовательной помощи населению и субъектам здравоохранения по вопросам профилактики прогрессирования ХБП;
  • участие и проведение научно-исследовательской работы, внедрение инновационных технологий в области нефрологии.

Также утвержден порядок оказания медицинской помощи. Все подробности – в документе.

Приказ вводится в действие с 24 октября 2026 года.

При этом ранее действовавший стандарт утрачивает силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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