Министр здравоохранения приказом от 18 ноября 2026 года внес изменения в Правила оказания иммигрантам медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "вмененное медицинское страхование" (ВМС) – вид медицинского страхования для иностранных граждан, временно пребывающих в Республике Казахстан.

Иммигрант – иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывшие в Казахстан для временного или постоянного проживания.

Уточняется, что кандасы, беженцы, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республик, имеют право на получение ГОБМП и медицинской помощи в системе ОСМС и в качестве потребителей медицинских услуг на медицинскую помощь в системе ОСМС наравне с гражданами РК в соответствии со статьей 2 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании".

При этом не допускается въезд в Казахстан иммигрантам, имеющим заболевания, указанные в перечне заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В этот перечень входят следующие заболевания:

Наркомания.

Психические расстройства (заболевания).

Туберкулез.

Лепра (болезнь Гансена).

Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) – сифилис, венерическая лимфогранулема (донованоз), шанкроид.

Острые инфекционные заболевания (кроме острых респираторных вирусных инфекций и гриппа).

Для получения медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС кандасы, беженцы, а также иностранные граждане и лица без гражданства прикрепляются к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту постоянного или временного проживания.

Оказание ПМСП и специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме по договору ВМС или ДМС трудовым мигрантам и членам их семей, являющимся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза осуществляют организации ПМСП и организации, оказывающие стационарную помощь, имеющие договор закупа медицинских услуг с фондом социального медицинского страхования на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, либо имеющие медицинские цифровые системы, интегрированные с цифровыми системами уполномоченного органа в области здравоохранения для получения и передачи сведений для предоставления медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2026 года.