Балансирующий рынок электроэнергии: правила работы изменили

Министр энергетики приказом от 13 октября 2026 года внес изменения в Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

Как и ранее, субъекты передают ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов одному провайдеру баланса в рамках одной зоны балансирования по договору передачи ответственности, заключаемому в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и сроком действия не менее одного календарного месяца. Одновременно вносятся изменения в договор с РЦ БРЭ.

Субъекты с ВИЭ и объектами энергетической утилизации отходов, имеющими долгосрочные договоры с единым закупщиком, передают ответственность единому закупщику.

При этом субъект, передающий ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса, обращается в РЦ БРЭ с уведомлением о заключении, изменении или расторжении договора передачи ответственности не позднее 20 числа месяца обращения.

Субъект, передающий ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов единому закупщику электрической энергии или расчетно-финансовому центру, обращается в РЦ БРЭ с уведомлением о заключении, изменении или расторжении договора передачи ответственности до 20 числа расчетного месяца, при этом внесение изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключенный с РЦ БРЭ, производится с первого числа расчетного месяца, в котором субъект обратился в адрес РЦ БРЭ.

Субъект, передавший ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса, несет субсидиарную ответственность за неисполнение данным провайдером баланса обязательств по оплате, возникших на основании реестров взаимозачетов за расчетные периоды с мая 2026 года. Данное положение не распространяется на субъектов, передавших ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов единому закупщику электрической энергии.

Поправками расширен перечень субъектов, которые не являются провайдером баланса:

получатели адресной поддержки;

получатели инвестиционного тарифа;

получатели межправительственного тарифа;

энергопередающие организации;

промышленные комплексы;

энергопроизводящие организации;

субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие покупку электрической энергии согласно статье 19-2 закона (новый. – Прим. ред.) .

. энергоснабжающие организации (новый. – Прим. ред.).

Не вправе передавать ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса:

получатели адресной поддержки;

получатели инвестиционного тарифа;

получатели межправительственного тарифа;

энергопередающие организации;

промышленные комплексы;

энергопроизводящие организации, за исключением:

– энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии или осуществляющих энергетическую утилизацию отходов, имеющих заключенные с единым закупщиком электрической энергии долгосрочные договоры купли-продажи электрической энергии;

– энергопроизводящих организаций, входящих в гибридную группу и передающих ответственность за дисбалансы администратору данной гибридной группы.

Следует отметить, что из перечня исключений убрали энергопроизводящие организации, работающие только на твердом топливе, с установленной мощностью каждого энергоблока 500 МВт и более.

субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие покупку электрической энергии согласно статье 19-2 Закона.

энергоснабжающие организации.

Дисбаланс провайдера баланса в зоне балансирования за час суток определяется как алгебраическая сумма дисбалансов, допущенных в зоне балансирования за данный час всеми субъектами балансирующего рынка электрической энергии, заключивших с провайдером баланса договор передачи ответственности, увеличенная на величину дисбаланса, допущенного в зоне балансирования за данный час самим субъектом балансирующего рынка электрической энергии, являющимся провайдером баланса.

Для единого закупщика электрической энергии алгебраическая сумма дисбалансов определяется раздельно для энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии и энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов.

Провайдеры баланса и субъекты, передавшие ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, включаются в формируемый РЦ БРЭ перечень провайдеров при одновременном соблюдении в совокупности следующих условий:

при наличии подписанного договора передачи ответственности субъекта с провайдером баланса;

при наличии полного размера суммы гарантийного взноса провайдера баланса;

при соответствии условиям, установленным пунктом 122 Правил;

при наличии подписанного дополнительного соглашения к договору купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на основании договора передачи ответственности.

В случае выявления РЦ БРЭ несоответствия провайдеров баланса и субъектов, передавших ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, с условиями, РЦ БРЭ исключает его из перечня провайдеров.

Исключение из перечня провайдеров осуществляется на основании уведомления РЦ БРЭ о прекращении действия дополнительного соглашения к договору купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, направленного субъекту и провайдеру баланса не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты исключения.

РЦ БРЭ актуализирует и публикует перечень провайдеров на своем интернет-ресурсе ежемесячно.

При этом энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, и энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, имеющие заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, передавшие ответственность за финансовое урегулирование собственных дисбалансов производства-потребления электрической энергии провайдеру баланса, не подают заявки на участие в регулировании на понижение или повышение.

Провайдер баланса (за исключением единого закупщика электрической энергии) обеспечивает исполнение своих финансовых обязательств на балансирующем рынке электрической энергии путем внесения гарантийного взноса в виде денежных средств на расчетный счет РЦ БРЭ в течение 5 рабочих дней со дня уведомления РЦ БРЭ, с учетом НДС.

Денежные средства, предоставляемые в качестве гарантийного взноса, должны быть свободны от прав и требований третьих лиц, государственных органов, а также не могут являться предметом залога по иным обязательствам провайдера баланса.

Гарантийный взнос используется РЦ БРЭ исключительно для погашения просроченной задолженности провайдера баланса перед кредиторами, возникшей на основании реестра взаимозачетов, путем списания денежных средств в пользу кредиторов без дополнительного акцепта провайдера баланса.

Гарантийный взнос размещается на период функционирования субъекта в качестве провайдера баланса и подлежит возврату не позднее 45 календарных дней после завершения окончательных взаиморасчетов на балансирующем рынке электрической энергии и подтверждения отсутствия просроченной задолженности провайдера баланса в случае прекращения деятельности в качестве провайдера баланса.

Гарантийный взнос для провайдера баланса, не осуществлявшего деятельность в предшествующем расчетном месяце, определяется в размере наибольшего из следующих значений:

сумма объемов положительных дисбалансов провайдера баланса и субъектов, передающих ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов данному провайдеру баланса по последнему завершенному расчетному месяцу, умноженного на действующий предельный тариф на балансирующую электроэнергию, в тенге (без НДС);

минимального размера гарантийного взноса, равного ста миллионам тенге (без НДС).

Гарантийный взнос для провайдера баланса, осуществлявшего деятельность в предшествующем расчетном месяце, определяется в размере наибольшего из следующих значений:

из суммарных затрат провайдера баланса на балансирующем рынке электрической энергии за расчетный месяц на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов, в тенге (без НДС);

минимального размера гарантийного взноса в сто миллионов тенге (без НДС).

По истечении каждого расчетного месяца РЦ БРЭ в течение 45 календарных дней производит пересмотр размера гарантийного взноса на основании суммарных затрат провайдера баланса за завершенный месяц на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов.

В случае невнесения либо несвоевременного внесения гарантийного взноса провайдером баланса, РЦ БРЭ в одностороннем порядке расторгает дополнительные соглашения о внесении изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключенных на оснований договоров передачи ответственности, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован последний реестр взаимозачетов между субъектами балансирующего рынка электрической энергии.

РЦ БРЭ отказывает в заключении и пролонгации указанных дополнительных соглашений на последующий период, а также в заключении таких дополнительных соглашений по обращениям с уведомлением о передаче ответственности данного субъекта провайдеру баланса, поступившим в РЦ БРЭ до направления им уведомления о прекращении деятельности провайдера баланса.

Также говорится, что провайдер баланса уведомляет РЦ БРЭ о прекращении деятельности на балансирующем рынке электрической энергии в качестве провайдера баланса не позднее 20 числа месяца, предшествующему расчетному месяцу.

Приказ вводится в действие с 31 октября.

