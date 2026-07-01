Правила работы балансирующего рынка электроэнергии изменились в Казахстане

Министр энергетики приказом от 25 июня 2026 года внес изменения в Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

Субъекты передают ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов одному провайдеру баланса в рамках одной зоны балансирования по договору передачи ответственности, заключаемому в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и сроком действия не менее одного календарного месяца с одновременным внесением соответствующих изменений в действующий договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключенный с РЦ БРЭ согласно пункту 2 статьи 15-10 Закона.

Добавлена новая норма:

Субъекты, имеющие в своем составе объекты по использованию возобновляемых источников энергии или объекты по энергетической утилизации отходов, по которым заключены долгосрочные договоры купли-продажи электрической энергии с единым закупщиком электрической энергии (расчетно-финансовым центром), передают ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов по таким объектам единому закупщику электрической энергии.

При заключении, изменении или прекращении договора передачи ответственности, внесение изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключенный с РЦ БРЭ, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором субъект обратился в адрес РЦ БРЭ.

При этом субъект, передающий ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса, обращается в РЦ БРЭ с уведомлением о заключении, изменении или прекращении договора передачи ответственности не позднее 20 числа месяца обращения.

Субъект, передавший ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса, несет субсидиарную ответственность за неисполнение данным провайдером баланса обязательств по оплате, возникших на основании реестров взаимозачетов за расчетные периоды с мая месяца 2026 года. Данное положение не распространяется на субъектов, передавших ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов единому закупщику электрической энергии.

Не являются провайдером баланса:

получатели адресной поддержки;

получатели инвестиционного тарифа;

получатели межправительственного тарифа;

энергопередающие организации;

промышленные комплексы, имеющие в составе энергопроизводящие организции;

энергопроизводящие организации.

Не вправе передавать ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса:

получатели адресной поддержки;

получатели инвестиционного тарифа;

получатели межправительственного тарифа;

энергопередающие организации;

промышленные комплексы, имеющие в составе энергопроизводящие организции;

энергопроизводящие организации.

Исключение составляют:

энергопроизводящие организации, работающие только на твердом топливе с установленной мощностью каждого энергоблока 500 МВт и более;

энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии или осуществляющих энергетическую утилизацию отходов, имеющих заключенные с единым закупщиком электрической энергии долгосрочные договоры купли-продажи электрической энергии и гибридных групп.

Две и более энергопроизводящих организаций, за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, и энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, имеющие заключенный с единым закупщиком электрической энергии и расчетно-финансовым центром долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии и гибридных групп, не передают ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов одному провайдеру баланса.

Также в правила добавлен ряд норм:

Провайдерам баланса (за исключением единого закупщика электрической энергии и гибридных групп) передается ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов субъектов, за 1 расчетный период суммарно в объеме не более 750 миллионов киловатт часов положительных дисбалансов (порог).

Порог распределяется между провайдерами баланса пропорционально, в зависимости от объемов делегирования положительных дисбалансов субъектами, передавших ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса, по итогам расчетного месяца.

Распределенный провайдеру баланса объем порога уменьшается, начиная с первого часа расчетного периода и далее по каждому расчетному часу на объем положительного дисбаланса, делегированного данному провайдеру баланса.

При достижении либо превышении распределенного объема порога делегированного положительного дисбаланса субъектов у провайдера баланса, начиная с соответствующего расчетного часа, делегирование провайдеру баланса дисбалансов не осуществляется и субъекты, передавшие ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса, на балансирующем рынке несут ответственность самостоятельно.

Помимо этого, в правила добавили следующие новые пункты:

Провайдер баланса (за исключением единого закупщика электрической энергии) обеспечивает исполнение своих финансовых обязательств на балансирующем рынке электрической энергии путем внесения гарантийного взноса в виде денежных средств на расчетный счет РЦ БРЭ.

Денежные средства, предоставляемые в качестве гарантийного взноса, должны быть свободны от прав и требований третьих лиц, государственных органов, а также не могут являться предметом залога по иным обязательствам провайдера баланса.

Гарантийный взнос используется РЦ БРЭ исключительно для погашения просроченной задолженности провайдера баланса перед кредиторами за предшествующий расчетный месяц, возникшей на основании реестра взаимозачетов, путем списания денежных средств в пользу кредиторов без дополнительного акцепта провайдера баланса.

Гарантийный взнос размещается на период функционирования субъекта в качестве провайдера баланса и подлежит возврату не позднее 45 календарных дней после завершения окончательных взаиморасчетов на балансирующем рынке электрической энергии и подтверждения отсутствия просроченной задолженности провайдера баланса в случае прекращения деятельности в качестве провайдера баланса.

Размер гарантийного взноса определяется исходя из суммарных затрат провайдера баланса на балансирующем рынке электрической энергии за расчетный месяц на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов.

По истечении каждого расчетного месяца РЦ БРЭ в течение 45 календарных дней производит пересмотр размера гарантийного взноса на основании суммарных затрат провайдера баланса за завершенный месяц на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов.

При изменении размера гарантийного взноса по результатам пересмотра, провайдер баланса вносит дополнительную сумму гарантийного взноса, либо РЦ БРЭ осуществляет возврат излишне внесенной суммы в размере разницы между имеющимся и необходимым размером гарантийного взноса.

Дополнительный гарантийный взнос вносится провайдером баланса в течение 5 рабочих дней со дня уведомления РЦ БРЭ о необходимости внесения дополнительной суммы гарантийного взноса.

Возврат излишней суммы гарантийного взноса осуществляется РЦ БРЭ в течение 10 рабочих дней со дня завершения пересмотра.

Гарантийный взнос используется исключительно для погашения основной суммы просроченных финансовых обязательств провайдера баланса.

Суммы пени, штрафов и иных санкций подлежат оплате провайдером баланса самостоятельно и не покрываются за счет гарантийного взноса.

Провайдер баланса предоставляет РЦ БРЭ безотзывное согласие на использование средств гарантийного взноса в целях погашения просроченных финансовых обязательств в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также обеспечивает подписание первичного документа, подтверждающего корректировку задолженности, и акта взаимных расчетов.

В случае полного или частичного использования РЦ БРЭ суммы гарантийного взноса на погашение просроченных финансовых обязательств, провайдеру баланса необходимо восстановить размер гарантийного взноса до установленного уровня в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления РЦ БРЭ.

В случае невнесения либо несвоевременного внесения гарантийного взноса, РЦ БРЭ прекращает деятельность провайдера баланса на балансирующем рынке электрической энергии путем одностороннего расторжения дополнительных соглашений о внесении изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключенных на оснований договоров передачи ответственности, с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован последний реестр взаимозачетов между субъектами балансирующего рынка электрической энергии.

При этом РЦ БРЭ отказывает в заключении и пролонгации дополнительных соглашений о внесении изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, связанных с договором передачи ответственности на последующие периоды.

В случае неисполнения провайдером баланса финансовых обязательств по оплате задолженности в течение 10 календарных дней после публикации на официальном интернет-ресурсе РЦ БРЭ реестра взаимозачетов между субъектами балансирующего рынка такая задолженность признается просроченной на основании обращения субъекта – кредитора провайдера баланса, направляемого в адрес РЦ БРЭ в течение 3 рабочих дней со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, за исключением случаев предоставленных провайдером баланса РЦ БРЭ подписанных соглашении между сторонами о погашении задолженности провайдера баланса перед субъектами-кредиторами, согласно реестру взаимозачетов, до использования РЦ БРЭ гарантийного взноса с целью погашения просроченных финансовых задолженностей провайдера баланса.

РЦ БРЭ уведомляет провайдера баланса о наличии просроченной задолженности и использовании гарантийного взноса в полном или частичном размере для погашения основной суммы неисполненных финансовых обязательств провайдера баланса и необходимости восстановить размер гарантийного взноса до установленного уровня в течение установленного срока.

Обращения субъектов-кредиторов в адрес РЦ БРЭ о неисполнении обязательств провайдером баланса, направленные позднее срока, не рассматриваются РЦ БРЭ.

В случае недостаточности размера гарантийного взноса для исполнения финансовых обязательств непогашенная часть таких обязательств подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством РК.

Распределение средств гарантийного взноса между кредиторами в случае неисполнения обязательств провайдером баланса осуществляется пропорционально размерам обязательств подтвержденных согласно реестру взаимозачетов.

РЦ БРЭ не начисляет и не выплачивает вознаграждение в каком-либо виде на сумму, внесенную провайдером баланса в качестве гарантийного взноса.

Провайдер баланса уведомляет РЦ БРЭ о прекращении деятельности на балансирующем рынке электрической энергии в качестве провайдера баланса не позднее чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты прекращения деятельности.

Также вносятся другие изменения.

Приказ вводится в действие с 10 июля.