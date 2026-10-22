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Право

Новый закон об органах юстиции разрабатывают в Казахстане

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 09:40 Фото: pexels
В Министерстве юстиции подготовили консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "Об органах юстиции", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на необходимость актуализации правовых основ деятельности органов юстиции.

"В настоящее время компетенция органов юстиции определяется значительным количеством законодательных актов, регулирующих отдельные сферы общественных отношений. В частности, вопросы нормотворчества регулируются законодательством о правовых актах, исполнительного производства – законодательством об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, нотариата – законодательством о нотариате, юридической помощи – законодательством об адвокатской деятельности и юридической помощи, судебной экспертизы – законодательством о судебно-экспертной деятельности, интеллектуальной собственности – соответствующими законодательными актами в сфере интеллектуальной собственности", – говорится в документе.

Таким образом, говорится, что наличие отраслевого регулирования является обоснованным, но требует определения единой законодательной конструкции, устанавливающей место и роль органов юстиции во всех указанных сферах.

Указывается, что современная модель государственного управления предполагает переход от преимущественно административного подхода к сервисной модели государства, при которой государственные институты ориентированы, прежде всего, на обеспечение и защиту прав человека.

В этой связи требуется закрепление на законодательном уровне соответствующих принципов деятельности органов юстиции.

"Действующее регулирование нуждается в усилении механизмов, ориентирующих деятельность органов юстиции на доступность правовой защиты, предупреждение нарушения прав, сокращение административных барьеров и повышение качества взаимодействия государства с гражданами и организациями", – отмечается в тексте.

Что предлагается

Принятие нового Закона "Об органах юстиции" с закреплением цифровой трансформации в качестве самостоятельного направления деятельности органов юстиции.

При этом предусмотреть обязательный анализ и оптимизацию соответствующего процесса до его цифровизации и автоматизации.

Одновременно планируется провести ревизию действующих норм и исключить устаревшие, дублирующие и утратившие актуальность положения.

В новом законе предлагается:

  • закрепить единый перечень основных направлений деятельности органов юстиции и разграничить общие полномочия органов юстиции и специальные полномочия, регулируемые отраслевыми законами. Исключить из базового закона детальное регулирование процедур, относящихся к отдельным сферам, оставив в нем правовые основы и общие полномочия. Провести корреспондирующую корректировку специальных законов для исключения дублирования полномочий;
  • закрепить систему принципов правозащитной направленности деятельности органов юстиции, включая приоритет прав и свобод человека, доступность правовой защиты, предупреждение нарушений прав, открытость и прозрачность. Установить обязанность учитывать права и законные интересы физических и юридических лиц при реализации функций органов юстиции, а также недопустимость установления необоснованных административных процедур, требований и иных барьеров. Предусмотреть ориентацию оценки деятельности органов юстиции не только на исполнение государственных функций, но и на достижение конкретного результата для физических и юридических лиц;
  • закрепить цифровую трансформацию как самостоятельное системное направление деятельности органов юстиции. Предусмотреть цифровизацию и автоматизацию процессов, межведомственное цифровое взаимодействие, использование цифровых данных, проактивное оказание государственных услуг, а также применение технологий искусственного интеллекта;
  • установить обязательность предварительного анализа и оптимизации административных процессов до их цифровизации и автоматизации, исключения избыточных процедур и повторного истребования сведений, имеющихся у государства;
  • применение цифровых технологий и ИИ осуществлять с соблюдением требований Цифрового кодекса и Закона "Об искусственном интеллекте", включая гарантии защиты прав человека, безопасности, прозрачности и ответственности.

В Минюсте считают, что принятие нового закона приведет к таким результатам, как:

  1. Создание единой законодательной основы цифровой трансформации всей системы органов юстиции; исключение фрагментарного регулирования отдельных цифровых процессов; сокращение административных процедур и участия граждан и организаций; повышение эффективности межведомственного взаимодействия; создание правовой основы для проактивного оказания государственных услуг; возможность системного применения технологий ИИ; приведение законодательства об органах юстиции в соответствие с Цифровым кодексом и Законом "Об искусственном интеллекте".
  2. Формирование современной и устойчивой законодательной основы деятельности органов юстиции; устранение устаревших и дублирующих положений; повышение системности законодательства; четкое разграничение общего и специального регулирования; снижение риска коллизий при дальнейшем развитии отраслевого законодательства; возможность дальнейшего развития системы без постоянного усложнения базового закона.
  3. Четкое разграничение компетенции, исключение множественности регулирования одних и тех же отношений, снижение риска коллизий и дублирования, упрощение правоприменения, повышение устойчивости базового закона при последующем развитии отраслевого законодательства, облегчение поиска и применения соответствующих норм.
  4. Усиление гарантий прав и свобод человека; переход от преимущественно функционального к правозащитному подходу. Снижение административных барьеров, повышение доступности правовой защиты, повышение качества государственных услуг и взаимодействия с гражданами.
  5. Укрепление доверия к органам юстиции, возможность оценки деятельности по фактическому результату для физических и юридических лиц.

Разработать и принять новый закон планируется в 2028 году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 ноября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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