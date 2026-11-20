Минюст подготовил Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что одной из проблем является недобросовестная регистрация товарных знаков.

Основными предпосылками недобросовестной регистрации товарных знаков являются возможность подачи заявки третьим лицом до регистрации обозначения его фактическим пользователем или выхода владельца бренда на рынок Казахстана, экономическая заинтересованность в последующей уступке права либо создании препятствий для деятельности заинтересованного лица, а также сложность установления недобросовестной цели на стадии экспертизы, поскольку материалы заявки не всегда содержат сведения об обстоятельствах выбора обозначения и прежних деловых отношениях заявителя с лицом, использовавшим данное обозначение до подачи заявки.

Риск усиливается в условиях электронной торговли и трансграничного оборота, когда обозначение может приобрести известность до получения правовой охраны в Казахстане.

Также указывается на:

Злоупотребление патентными правами (патентный троллинг), которое может выражаться в предъявлении патентообладателем к другим участникам рынка требований, заведомо выходящих за пределы предоставленной патентом правовой охраны, для оказания экономического давления и неправомерного ограничения их деятельности.

Нарушения прав интеллектуальной собственности на электронных торговых площадках (маркетплейсах).

Избыточное количество и недостаточная эффективность деятельности организаций, осуществляющих коллективное управление правами (ОКУП) и т.д.

Что предлагается?

Закрепить общий принцип добросовестности приобретения и осуществления прав интеллектуальной собственности и критерии недобросовестного поведения, применяемые по совокупности обстоятельств. Для товарных знаков конкретизировать недобросовестность заявителя как юридически значимое обстоятельство при предоставлении и оспаривании правовой охраны (противодействие сквоттингу). Предусмотреть критерии злоупотребления патентными правами (патентного троллинга), позволяющие разграничивать добросовестную защиту исключительного права и его недобросовестное осуществление, без введения самостоятельной категории ответственности. Установить единый минимальный механизм защиты прав интеллектуальной собственности на электронных торговых площадках: уведомление правообладателя, подтверждение прав и первоначальных доказательств, срок реагирования, временное ограничение размещения, мотивированное возражение продавца, восстановление размещения при отсутствии оснований и правила в отношении повторных нарушений. Ужесточить механизмы регулирования деятельности ОКУП: установить дополнительные квалификационные, организационные и финансовые требования для создания и функционирования ОКУП; законодательно закрепить квалификационные требования к руководителям и работникам ОКУП; усилить требования к отчетности ОКУП; предусмотреть повышенные меры ответственности за нарушение законодательства, включая приостановление и прекращение действия аккредитации.

Для этого будет проведена правовая инвентаризация связанных подзаконных актов и определены общие и специальные нормы, подлежащие изменению.

Кроме того, планируется разработать проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", переходные положения и пакет сопутствующих изменений; провести межведомственное согласование и публичное обсуждение.

Также будут разработаны и утверждены необходимые подзаконные акты и методические материалы: по оценке недобросовестности при регистрации товарных знаков (сквоттинга); применению критериев злоупотребления патентными правами (патентного троллинга); процедуре рассмотрения уведомлений и возражений на электронных торговых площадках.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря 2026 года.