Обновлен перечень товаров, оформляемых через "Виртуальный склад"

Министр финансов приказом от 29 сентября 2026 года внес изменения в перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" цифровой системы электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлен Перечень товаров, для которых обязательны сопроводительные накладные на товары (СНТ) и оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) через модуль "Виртуальный склад".

Теперь в перечне предусмотрено 9 категорий товаров:

биотопливо;

этиловый спирт и алкогольная продукция;

отдельные виды нефтепродуктов;

газохол, бензанол, нефрас и другие виды топлива;

сжиженный нефтяной газ;

наркотические и психотропные вещества, прекурсоры;

товары, подлежащие прослеживаемости в рамках ЕАЭС;

товары, для которых применяется минимальный уровень цен при ввозе;

отдельные виды сельхозпродукции.

Импортерам, производителям и продавцам необходимо проверить коды ТН ВЭД товаров и определить, распространяются ли на них требования по оформлению СНТ и ЭСФ через "Виртуальный склад".

Стоит отметить, что позиции, касающиеся товаров с минимальным уровнем цен и отдельных видов сельхозпродукции, вступают в силу 1 декабря 2026 года.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2026 года, за исключением позиций, действующих с 1 декабря 2026 года.