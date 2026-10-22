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Право

Обновлен перечень товаров, оформляемых через "Виртуальный склад"

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:48 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 29 сентября 2026 года внес изменения в перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" цифровой системы электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлен Перечень товаров, для которых обязательны сопроводительные накладные на товары (СНТ) и оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) через модуль "Виртуальный склад".

Теперь в перечне предусмотрено 9 категорий товаров:

  • биотопливо;
  • этиловый спирт и алкогольная продукция;
  • отдельные виды нефтепродуктов;
  • газохол, бензанол, нефрас и другие виды топлива;
  • сжиженный нефтяной газ;
  • наркотические и психотропные вещества, прекурсоры;
  • товары, подлежащие прослеживаемости в рамках ЕАЭС;
  • товары, для которых применяется минимальный уровень цен при ввозе;
  • отдельные виды сельхозпродукции.

Импортерам, производителям и продавцам необходимо проверить коды ТН ВЭД товаров и определить, распространяются ли на них требования по оформлению СНТ и ЭСФ через "Виртуальный склад".

Стоит отметить, что позиции, касающиеся товаров с минимальным уровнем цен и отдельных видов сельхозпродукции, вступают в силу 1 декабря 2026 года.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2026 года, за исключением позиций, действующих с 1 декабря 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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