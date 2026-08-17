Перечень товаров для "Виртуального склада" предлагают расширить
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Министерство финансов разработало проект изменений в перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" информационной системы электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.
Проектом предусмотрена замена термина "информационная система" на "цифровая система" для приведения документа в соответствие с новым Цифровым кодексом.
Помимо этого будет унифицирован перечень товаров, для которых требуется оформление СНТ и выписка ЭСФ через "Виртуальный склад".
Перечень планируют дополнить:
- товарами, в отношении которых применяется минимальный уровень цен;
- сельскохозяйственной продукцией.
Предполагается, что расширение перечня товаров при цифровом взаимодействии между субъектами бизнеса позволит отслеживать перемещение и реализацию товаров, а также усилить контроль и мониторинг их оборота.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 сентября.
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