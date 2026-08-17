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Право

Перечень товаров для "Виртуального склада" предлагают расширить

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 08:52 Фото: pexels
Министерство финансов разработало проект изменений в перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" информационной системы электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрена замена термина "информационная система" на "цифровая система" для приведения документа в соответствие с новым Цифровым кодексом.

Помимо этого будет унифицирован перечень товаров, для которых требуется оформление СНТ и выписка ЭСФ через "Виртуальный склад".

Перечень планируют дополнить:

  • товарами, в отношении которых применяется минимальный уровень цен;
  • сельскохозяйственной продукцией.

Предполагается, что расширение перечня товаров при цифровом взаимодействии между субъектами бизнеса позволит отслеживать перемещение и реализацию товаров, а также усилить контроль и мониторинг их оборота.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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