#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.89
502.56
5.19
Право

Изменились правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 14:25 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 18 сентября 2026 года внес изменения в Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что претенденты в цифровой системе уполномоченного государственного органа – портал социальных услуг (http://aleumet.egov.kz) подают заявление на включение в реестр по форме с согласием на сбор, обработку персональных данных, подтвержденным посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным, удостоверенных электронной цифровой подписью (ЭЦП).

К заявлению на включение в реестр прилагаются электронные копии (сведения) необходимых документов, согласно утверждённому перечню, подписанные ЭЦП претендента и подтвержденные посредством государственного сервиса:

  • диплом о высшем медицинском образовании, соответствующий классификатору специальности – общая медицина, лечебное дело, педиатрия (для документов об образовании, выданных зарубежными образовательными организациями, необходимо наличие документа, в соответствии со статьей 39 Закона "Об образовании");
  • документ, подтверждающий наличие непрерывного трудового стажа не менее 5 лет по заявляемой медицинской специальности, соответствующей перечню нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование;
  • сертификат специалиста для допуска к клинической практике или сертификат иностранного специалиста для допуска к клинической практике, подтверждающий уровень квалификации по заявляемой специальности и его готовность к профессиональной деятельности, включая готовность к клинической практике, соответствующий перечню нозологических форм согласно приложению 15, заявляемых независимым экспертом МСЭ для включения в реестр;
  • документ, подтверждающий прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения МСЭ, в общем объеме не менее двух кредитов (60 часов). При наличии общего стажа работы в отделах МСЭ более 5 лет, документ, подтверждающий прохождение обучения, не требуется;
  • сведения (о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами) по форме;
  • сведения (о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных) по форме;
  • справка о наличии либо отсутствии судимости по форме.

Сведения по необходимым документам, согласно утвержденному перечню, формируются из государственных цифровых систем через реализованную интеграцию и шлюз "цифрового правительства" в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП.

Указывается, что при отсутствии сведений по подпунктам 1, 2, 3, 4 в цифровых системах государственных органов, подтверждающие электронные копии документов, предоставляются через модуль "Кабинет независимого эксперта МСЭ" на портале социальных услуг.

Комитет в течение 5 рабочих дней после дня приема заявления:

  • проверяет полноту и срок действия представленных документов, в том числе на основании сведений, получаемых из государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства";
  • при предоставлении полного пакета документов направляет претенденту SMS-уведомление о необходимости прохождения обязательного тестирования по форме, и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ" – информацию о необходимости прохождения обязательного тестирования на платформе skills.enbek.kz в течение 10 календарных дней после дня получения уведомления;
  • направляет претенденту SMS-уведомление об отказе в приеме заявления по форме, и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ" – информацию об отказе в приеме заявления с указанием причины:

- представление неполного пакета документов и (или) истечение срока их действия;

- выявление недостоверных сведений по представленным документам согласно перечню необходимых документов, указанных в пункте 6 Правил.

Также уточняется, что результаты тестирования считаются положительными при наличии не менее 70% верных ответов от общего числа вопросов и положительного заключения системы прокторинга.

В случае получения менее 70% верных ответов и/или отрицательного результата прокторинга допускается однократное повторное тестирование претендентов на платформе skills.enbek.kz в указанные сроки.

В случае возникновения технических сбоев в работе цифровых систем государственных органов результаты тестирования не учитываются. Претендент вправе обратиться в службу технической поддержки платформы skills.enbek.kz через Единый контакт-центр 1414 для рассмотрения вопроса о повторном прохождении тестирования в течение 24 часов с момента возникновения технических сбоев. После устранения причин по техническим сбоям претенденту предоставляется возможность пройти повторное тестирование.

Результат тестирования формируется автоматически и направляется в "Кабинет Комитета" и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ".

В случае отрицательного результата тестирования и/или отрицательного результата прокторинга либо не прохождении тестирования в указанные сроки, претенденту автоматически направляется SMS-уведомление об отказе на включение в реестр.

При положительном результате тестирования Комитет в течение 5 рабочих дней принимает решение о включении в реестр, формирует контракт и направляет независимым экспертам МСЭ на подписание ЭЦП.

В случае, если независимый эксперт МСЭ в течение трех рабочих дней не подписал контракт ЭЦП, ему автоматически направляется SMS-уведомление об отказе на включение в реестр.

Основанием для включения в реестр независимых экспертов МСЭ является положительный результат тестирования и подписанный контракт.

Предусмотрено, что претендент или независимый эксперт МСЭ при несогласии с решением не позднее трех месяцев со дня его получения подает жалобу в Комитет.

Срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование
15:33, 06 января 2025
Правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ обновили в Казахстане
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
15:01, 22 сентября 2026
Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей обновлены
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
08:56, 14 октября 2025
Реестр образовательных программ вузов: изменились правила ведения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
14:36, Сегодня
Первая ракетка Казахстана в паре Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Оразбек Асылкулов (в синем)
14:23, Сегодня
Бойцы из Южной Кореи против казахстанских боксёров: Асылкулов проиграл на Азиаде
Шахмурат Муталип выделит по 25 миллионов тенге семьям погибших военнослужащих
14:21, Сегодня
Президент КФБ Муталип выделит по 25 миллионов тенге семьям погибших военнослужащих
Шпажистка на Азиатских играх
14:05, Сегодня
Казахстан завоевал историческую "бронзу" в командном фехтовании на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: