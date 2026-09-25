Изменились правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 18 сентября 2026 года внес изменения в Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что претенденты в цифровой системе уполномоченного государственного органа – портал социальных услуг (http://aleumet.egov.kz) подают заявление на включение в реестр по форме с согласием на сбор, обработку персональных данных, подтвержденным посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным, удостоверенных электронной цифровой подписью (ЭЦП).

К заявлению на включение в реестр прилагаются электронные копии (сведения) необходимых документов, согласно утверждённому перечню, подписанные ЭЦП претендента и подтвержденные посредством государственного сервиса:

диплом о высшем медицинском образовании, соответствующий классификатору специальности – общая медицина, лечебное дело, педиатрия (для документов об образовании, выданных зарубежными образовательными организациями, необходимо наличие документа, в соответствии со статьей 39 Закона "Об образовании");

документ, подтверждающий наличие непрерывного трудового стажа не менее 5 лет по заявляемой медицинской специальности, соответствующей перечню нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование;

по заявляемой медицинской специальности, соответствующей перечню нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование; сертификат специалиста для допуска к клинической практике или сертификат иностранного специалиста для допуска к клинической практике, подтверждающий уровень квалификации по заявляемой специальности и его готовность к профессиональной деятельности, включая готовность к клинической практике, соответствующий перечню нозологических форм согласно приложению 15, заявляемых независимым экспертом МСЭ для включения в реестр;

документ, подтверждающий прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения МСЭ, в общем объеме не менее двух кредитов (60 часов ). При наличии общего стажа работы в отделах МСЭ более 5 лет, документ, подтверждающий прохождение обучения, не требуется;

). При наличии общего стажа работы в отделах МСЭ более 5 лет, документ, подтверждающий прохождение обучения, не требуется; сведения (о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами) по форме;

сведения (о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных) по форме;

справка о наличии либо отсутствии судимости по форме.

Сведения по необходимым документам, согласно утвержденному перечню, формируются из государственных цифровых систем через реализованную интеграцию и шлюз "цифрового правительства" в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП.

Указывается, что при отсутствии сведений по подпунктам 1, 2, 3, 4 в цифровых системах государственных органов, подтверждающие электронные копии документов, предоставляются через модуль "Кабинет независимого эксперта МСЭ" на портале социальных услуг.

Комитет в течение 5 рабочих дней после дня приема заявления:

проверяет полноту и срок действия представленных документов, в том числе на основании сведений, получаемых из государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства";

при предоставлении полного пакета документов направляет претенденту SMS-уведомление о необходимости прохождения обязательного тестирования по форме, и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ" – информацию о необходимости прохождения обязательного тестирования на платформе skills.enbek.kz в течение 10 календарных дней после дня получения уведомления;

после дня получения уведомления; направляет претенденту SMS-уведомление об отказе в приеме заявления по форме, и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ" – информацию об отказе в приеме заявления с указанием причины:

- представление неполного пакета документов и (или) истечение срока их действия;

- выявление недостоверных сведений по представленным документам согласно перечню необходимых документов, указанных в пункте 6 Правил.

Также уточняется, что результаты тестирования считаются положительными при наличии не менее 70% верных ответов от общего числа вопросов и положительного заключения системы прокторинга.

В случае получения менее 70% верных ответов и/или отрицательного результата прокторинга допускается однократное повторное тестирование претендентов на платформе skills.enbek.kz в указанные сроки.

В случае возникновения технических сбоев в работе цифровых систем государственных органов результаты тестирования не учитываются. Претендент вправе обратиться в службу технической поддержки платформы skills.enbek.kz через Единый контакт-центр 1414 для рассмотрения вопроса о повторном прохождении тестирования в течение 24 часов с момента возникновения технических сбоев. После устранения причин по техническим сбоям претенденту предоставляется возможность пройти повторное тестирование.

Результат тестирования формируется автоматически и направляется в "Кабинет Комитета" и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ".

В случае отрицательного результата тестирования и/или отрицательного результата прокторинга либо не прохождении тестирования в указанные сроки, претенденту автоматически направляется SMS-уведомление об отказе на включение в реестр.

При положительном результате тестирования Комитет в течение 5 рабочих дней принимает решение о включении в реестр, формирует контракт и направляет независимым экспертам МСЭ на подписание ЭЦП.

В случае, если независимый эксперт МСЭ в течение трех рабочих дней не подписал контракт ЭЦП, ему автоматически направляется SMS-уведомление об отказе на включение в реестр.

Основанием для включения в реестр независимых экспертов МСЭ является положительный результат тестирования и подписанный контракт.

Предусмотрено, что претендент или независимый эксперт МСЭ при несогласии с решением не позднее трех месяцев со дня его получения подает жалобу в Комитет.

Срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2026 года.