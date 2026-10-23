План развития беспилотных систем утвердили в Казахстане

Постановлением правительства от 13 октября 2026 года утвержден Комплексный план развития беспилотных систем в Республике Казахстан на 2026-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель Комплексного плана – сформировать в Казахстане правовую основу, инфраструктуру и стимулы для развития беспилотных систем и их интеграции в отрасли экономики для повышения экономической эффективности и развития экспортного потенциала.

Отмечается, что сфера беспилотных систем в стране развивается фрагментарно, существующее регулирование и непрозрачность отдельных процедур сдерживают развитие рынка, отечественного производства и внедрение технологий.

В этой связи необходим комплексный подход, направленный на совершенствование регулирования, развитие инфраструктуры и производства, а также внедрение беспилотных систем в отрасли экономики

В частности, планируется:

Подготовка изменений в законодательство на основе результатов анализа.

Включение производства беспилотных систем в перечень приоритетных видов деятельности в области цифровых технологий.

Проработка вопроса об установлении требований к кибербезопасности и шифрованию каналов управления беспилотными системами и цифровыми объектами, используемыми при обслуживании беспилотного воздушного движения гражданских беспилотных авиационных систем.

Введение обязательного страхования ответственности владельцев беспилотных систем.

Проработка вопроса по разработке и запуску единой цифровой платформы беспилотных авиационных систем, включая архитектуру, оператора, источники финансирования.

Разработка Комплексного плана по развитию инфраструктуры дрон-портов, вертипортов, пунктов зарядки и технического обслуживания для коммерческой логистики и низковысотной мобильности.

Разработка Комплексного плана по развитию инфраструктуры для наземных беспилотных систем.

Проработка способов применения и мер стимулирования применения беспилотных систем в транспорте и логистике.

Проработка способов применения и мер стимулирования применения беспилотных систем для профилактики и борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Проработка вопроса совершенствования механизма заключения офтейк-контрактов для закупок беспилотных систем у отечественных производителей, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, государственных закупок, закупок квазигосударственного сектора, закупок недропользователей и т.д.

Ожидаемые результаты:

совершенствование нормативной базы для внедрения беспилотных систем;

запуск единой цифровой платформы для беспилотных систем;

внедрение UTM для беспилотных авиационных систем;

создание не менее 2 R&D-центров для беспилотных систем;

подготовка не менее 1000 специалистов, включая операторов, инженеров-конструкторов, разработчиков встроенного программного обеспечения, специалистов по UTM, кибербезопасности и сервисному обслуживанию;

локализация сборки, тестирования, сервиса, производства отдельных критических компонентов, защищенного программного обеспечения и ИИ-моделей беспилотных систем;

внедрение беспилотных систем в сельское хозяйство, транспорт и логистику, государственные услуги и промышленность;

создание устойчивого национального рынка беспилотных систем с участием государства, бизнеса, университетов, национальных компаний и АКФ "Астана Хаб".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.