План развития беспилотных систем утвердили в Казахстане
Фото: Министерство обороны РК
Постановлением правительства от 13 октября 2026 года утвержден Комплексный план развития беспилотных систем в Республике Казахстан на 2026-2029 годы, сообщает Zakon.kz.
Цель Комплексного плана – сформировать в Казахстане правовую основу, инфраструктуру и стимулы для развития беспилотных систем и их интеграции в отрасли экономики для повышения экономической эффективности и развития экспортного потенциала.
Отмечается, что сфера беспилотных систем в стране развивается фрагментарно, существующее регулирование и непрозрачность отдельных процедур сдерживают развитие рынка, отечественного производства и внедрение технологий.
В этой связи необходим комплексный подход, направленный на совершенствование регулирования, развитие инфраструктуры и производства, а также внедрение беспилотных систем в отрасли экономики
В частности, планируется:
- Подготовка изменений в законодательство на основе результатов анализа.
- Включение производства беспилотных систем в перечень приоритетных видов деятельности в области цифровых технологий.
- Проработка вопроса об установлении требований к кибербезопасности и шифрованию каналов управления беспилотными системами и цифровыми объектами, используемыми при обслуживании беспилотного воздушного движения гражданских беспилотных авиационных систем.
- Введение обязательного страхования ответственности владельцев беспилотных систем.
- Проработка вопроса по разработке и запуску единой цифровой платформы беспилотных авиационных систем, включая архитектуру, оператора, источники финансирования.
- Разработка Комплексного плана по развитию инфраструктуры дрон-портов, вертипортов, пунктов зарядки и технического обслуживания для коммерческой логистики и низковысотной мобильности.
- Разработка Комплексного плана по развитию инфраструктуры для наземных беспилотных систем.
- Проработка способов применения и мер стимулирования применения беспилотных систем в транспорте и логистике.
- Проработка способов применения и мер стимулирования применения беспилотных систем для профилактики и борьбы с чрезвычайными ситуациями.
- Проработка вопроса совершенствования механизма заключения офтейк-контрактов для закупок беспилотных систем у отечественных производителей, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, государственных закупок, закупок квазигосударственного сектора, закупок недропользователей и т.д.
Ожидаемые результаты:
- совершенствование нормативной базы для внедрения беспилотных систем;
- запуск единой цифровой платформы для беспилотных систем;
- внедрение UTM для беспилотных авиационных систем;
- создание не менее 2 R&D-центров для беспилотных систем;
- подготовка не менее 1000 специалистов, включая операторов, инженеров-конструкторов, разработчиков встроенного программного обеспечения, специалистов по UTM, кибербезопасности и сервисному обслуживанию;
- локализация сборки, тестирования, сервиса, производства отдельных критических компонентов, защищенного программного обеспечения и ИИ-моделей беспилотных систем;
- внедрение беспилотных систем в сельское хозяйство, транспорт и логистику, государственные услуги и промышленность;
- создание устойчивого национального рынка беспилотных систем с участием государства, бизнеса, университетов, национальных компаний и АКФ "Астана Хаб".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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