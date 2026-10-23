Обновлены функции Министерства культуры и информации

Постановлением правительства от 19 октября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, министерству добавлены новые функции:

разработка и утверждение правил наполнения и актуализации единой базы знаний в цифровой аналитической системе "Электронные обращения" по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка и утверждение методики расчета индекса открытости центральных государственных и местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения;

определение порядка формирования единого цифрового ресурса благотворительности;

осуществление ведения единого цифрового ресурса благотворительности;

определение порядка оказания благотворительной помощи посредством государственной платформы благотворительности;

разработка и утверждение правил трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы;

разработка и утверждение квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы.

Кроме того, часть функций изложена в новой редакции:

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации, утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации правил осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан;

разработка и утверждение правил размещения информации на интернет-портале открытых данных по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка и утверждение правил размещения информации и публичного обсуждения паспортов бюджетных программ (отчетов о реализации бюджетных программ) на интернет-портале открытых бюджетов по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации, центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

разработка и утверждение правил размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов по согласованию с Высшей аудиторской палатой РК и уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка и утверждение правил работы на интернет-портале открытого диалога по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка и утверждение порядка выдачи служебного удостоверения, его описания политическому государственному служащему, административному государственному служащему корпуса "А";

координация деятельности ведомств по обеспечению автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законов периодическими печатными изданиями;

разработка, утверждение, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании деятельности в области телерадиовещания, и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принятие мер по переводу ее оказания в цифровой формат в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

взаимодействие с Қазақстан Халық Кеңесі и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

выработка предложений по наполнению официального интернет-ресурса информацией с учетом анализа часто задаваемых вопросов граждан РК, в том числе поступающих в рамках обращений и запросов;

разработка и утверждение методики анализа запросов граждан РК, поступающих в контакт-центры центральных государственных и местных исполнительных органов;

формирование на ежегодной основе в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций, потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения;";

утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) организациями образования в области культуры, государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками, государственными архивами, созданными в организационно-правовой форме государственного учреждения, использования ими денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

разработка и утверждение правил ведения единой автоматизированной цифровой системы по археологическим работам;

В новой редакции также изложены статус, полномочия первого руководителя министерства и полномочия руководителя аппарата.

Полномочия первого руководителя министерства:

вырабатывает предложения по формированию государственной политики в регулируемых министерством сферах;

обеспечивает межотраслевую координацию в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

определяет компетенцию и порядок взаимодействия ведомств с иными государственными органами;

создает экспертные советы и иные консультативно-совещательные органы при министерстве;

в пределах компетенции министерства принимает нормативные правовые акты;

представляет министерство в Курултае РК, государственных органах и иных организациях;

утверждает стратегические и программные документы министерства;

утверждает план развития министерства по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию;

утверждает регламент работы министерства;

принимает меры по противодействию коррупции в министерстве и несет за это персональную ответственность;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законами республики.

Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.

Аппарат министерства возглавляет руководитель аппарата, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством РК.

Дополнены полномочия руководителя аппарата министерства:

организует реализацию целей, возложенных на министерство;

организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;

организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности министерства, его ведомств;

после согласования с первым руководителем Министерства утверждает штатную численность и штатное расписание министерства в пределах лимита штатной численности министерства, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;

организует работу по реализации плана развития министерства;

по согласованию с первым руководителем министерства назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и самостоятельных управлений министерства, курируемых первым руководителем Министерства или его заместителями, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий министерства;

осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;

решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок министерства;

обеспечивает подготовку бюджетного запроса министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;

контролирует ход исполнения решений, принятых первым руководителем Министерства и его заместителями;

принимает правовые акты индивидуального применения;

утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.