Обновлены функции Министерства культуры и информации
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 19 октября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, министерству добавлены новые функции:
- разработка и утверждение правил наполнения и актуализации единой базы знаний в цифровой аналитической системе "Электронные обращения" по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- разработка и утверждение методики расчета индекса открытости центральных государственных и местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения;
- определение порядка формирования единого цифрового ресурса благотворительности;
- осуществление ведения единого цифрового ресурса благотворительности;
- определение порядка оказания благотворительной помощи посредством государственной платформы благотворительности;
- разработка и утверждение правил трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы;
- разработка и утверждение квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы.
Кроме того, часть функций изложена в новой редакции:
- разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации, утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
- разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации правил осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан;
- разработка и утверждение правил размещения информации на интернет-портале открытых данных по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- разработка и утверждение правил размещения информации и публичного обсуждения паспортов бюджетных программ (отчетов о реализации бюджетных программ) на интернет-портале открытых бюджетов по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации, центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
- разработка и утверждение правил размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов по согласованию с Высшей аудиторской палатой РК и уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- разработка и утверждение правил работы на интернет-портале открытого диалога по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- разработка и утверждение порядка выдачи служебного удостоверения, его описания политическому государственному служащему, административному государственному служащему корпуса "А";
- координация деятельности ведомств по обеспечению автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- разработка правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законов периодическими печатными изданиями;
- разработка, утверждение, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании деятельности в области телерадиовещания, и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
- после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принятие мер по переводу ее оказания в цифровой формат в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- взаимодействие с Қазақстан Халық Кеңесі и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
- выработка предложений по наполнению официального интернет-ресурса информацией с учетом анализа часто задаваемых вопросов граждан РК, в том числе поступающих в рамках обращений и запросов;
- разработка и утверждение методики анализа запросов граждан РК, поступающих в контакт-центры центральных государственных и местных исполнительных органов;
- формирование на ежегодной основе в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций, потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения;";
- утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) организациями образования в области культуры, государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками, государственными архивами, созданными в организационно-правовой форме государственного учреждения, использования ими денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
- разработка и утверждение правил ведения единой автоматизированной цифровой системы по археологическим работам;
В новой редакции также изложены статус, полномочия первого руководителя министерства и полномочия руководителя аппарата.
Полномочия первого руководителя министерства:
- вырабатывает предложения по формированию государственной политики в регулируемых министерством сферах;
- обеспечивает межотраслевую координацию в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- определяет компетенцию и порядок взаимодействия ведомств с иными государственными органами;
- создает экспертные советы и иные консультативно-совещательные органы при министерстве;
- в пределах компетенции министерства принимает нормативные правовые акты;
- представляет министерство в Курултае РК, государственных органах и иных организациях;
- утверждает стратегические и программные документы министерства;
- утверждает план развития министерства по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию;
- утверждает регламент работы министерства;
- принимает меры по противодействию коррупции в министерстве и несет за это персональную ответственность;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законами республики.
Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.
Аппарат министерства возглавляет руководитель аппарата, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством РК.
Дополнены полномочия руководителя аппарата министерства:
- организует реализацию целей, возложенных на министерство;
- организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;
- организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности министерства, его ведомств;
- после согласования с первым руководителем Министерства утверждает штатную численность и штатное расписание министерства в пределах лимита штатной численности министерства, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;
- организует работу по реализации плана развития министерства;
- по согласованию с первым руководителем министерства назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и самостоятельных управлений министерства, курируемых первым руководителем Министерства или его заместителями, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
- назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
- осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий министерства;
- осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
- решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
- решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
- осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок министерства;
- обеспечивает подготовку бюджетного запроса министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;
- контролирует ход исполнения решений, принятых первым руководителем Министерства и его заместителями;
- принимает правовые акты индивидуального применения;
- утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;
- осуществляет иные полномочия, определенные законодательством РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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